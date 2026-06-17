Amazon yuzlab sunʼiy yoʻldoshlarni tayyorlab qoʻydi: Loyiha raketa tanqisligiga duch keldi
Amazon kompaniyasi oʻzining Leo orbital internet tarmogʻini kengaytirish yoʻlida kutilmagan toʻsiqqa duch keldi. Kompaniya vakillarining maʼlum qilishicha, hozirda yuzlab tayyor sunʼiy yoʻldoshlar Floridadagi omborlarda parvozni kutib turibdi, biroq ularni koinotga yetkazib beruvchi raketalar yetishmayapti. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Loyiha ishlab chiqarish boʻyicha vitse-prezidenti Steve Metayerning soʻzlariga koʻra, qurilmalarni yigʻish jarayoni yuqori surʼatda davom etmoqda — har kuni bir nechta yangi sunʼiy yoʻldosh tayyorlanmoqda. Biroq, orbitaga olib chiqish imkoniyatlari ishlab chiqarish quvvatidan ancha orqada qolmoqda. Bu esa Amazon uchun global internet bozorida Starlink bilan raqobatlashishni qiyinlashtirishi mumkin.
Raketa tashuvchilar bilan bogʻliq muammolarHozirgi vaqtda Amazon oʻz qurilmalarini orbitaga chiqarish uchun bir nechta yirik provayderlar bilan shartnoma imzolagan. Vaziyatni tahlil qiladigan boʻlsak, asosiy muammolar quyidagicha namoyon boʻlmoqda:
- Blue Origin kompaniyasining New Glenn raketasi sinov paytidagi avariya tufayli 12 oydan 18 oygacha kechikishi mumkin;
- United Launch Alliance (ULA) tomonidan taqdim etiladigan Vulcan raketalarida dvigatel bilan bogʻliq xavf-xatarlar mavjud;
- Eski avlod Atlas V raketalarining xizmat muddati yakunlanib bormoqda.
Amazon rahbariyati bitta yetkazib beruvchiga bogʻlanib qolmaslik uchun oʻz portfelini diversifikatsiya qilganini taʼkidlamoqda. Shunga qaramay, amalda aynan raketa tanqisligi loyihaning umumiy surʼatini belgilab bermoqda. Bu holat texnologik gigantlar uchun koinot logistikasi qanchalik muhim va murakkab ekanini yana bir bor isbotladi.
Oʻzbekiston kabi dengizga chiqish imkoniyati cheklangan va olis hududlarda barqaror internetga ehtiyoj yuqori boʻlgan mamlakatlar uchun bunday loyihalar strategik ahamiyatga ega. Amazon Leo tarmogʻining ishga tushishi bozorda raqobatni kuchaytirib, sunʼiy yoʻldosh interneti narxlarining pasayishiga xizmat qilishi kutilmoqda.
Hozircha kompaniya oʻzining tijoriy xizmatlarini joriy yil yakuniga qadar boshlash rejasidan voz kechmagan. Agar logistika muammolari hal etilsa, Amazon yaqin yillarda minglab sunʼiy yoʻldoshlardan iborat ulkan tarmoqni shakllantirishni maqsad qilgan.
…