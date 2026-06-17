Amazon yuzlab sunʼiy yoʻldoshlarni tayyorlab qoʻydi: Loyiha raketa tanqisligiga duch keldi

·0·Texno
Amazon yuzlab sunʼiy yoʻldoshlarni tayyorlab qoʻydi: Loyiha raketa tanqisligiga duch keldi

Amazon kompaniyasi oʻzining Leo orbital internet tarmogʻini kengaytirish yoʻlida kutilmagan toʻsiqqa duch keldi. Kompaniya vakillarining maʼlum qilishicha, hozirda yuzlab tayyor sunʼiy yoʻldoshlar Floridadagi omborlarda parvozni kutib turibdi, biroq ularni koinotga yetkazib beruvchi raketalar yetishmayapti. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Loyiha ishlab chiqarish boʻyicha vitse-prezidenti Steve Metayerning soʻzlariga koʻra, qurilmalarni yigʻish jarayoni yuqori surʼatda davom etmoqda — har kuni bir nechta yangi sunʼiy yoʻldosh tayyorlanmoqda. Biroq, orbitaga olib chiqish imkoniyatlari ishlab chiqarish quvvatidan ancha orqada qolmoqda. Bu esa Amazon uchun global internet bozorida Starlink bilan raqobatlashishni qiyinlashtirishi mumkin.

Raketa tashuvchilar bilan bogʻliq muammolar

Hozirgi vaqtda Amazon oʻz qurilmalarini orbitaga chiqarish uchun bir nechta yirik provayderlar bilan shartnoma imzolagan. Vaziyatni tahlil qiladigan boʻlsak, asosiy muammolar quyidagicha namoyon boʻlmoqda:

  • Blue Origin kompaniyasining New Glenn raketasi sinov paytidagi avariya tufayli 12 oydan 18 oygacha kechikishi mumkin;
  • United Launch Alliance (ULA) tomonidan taqdim etiladigan Vulcan raketalarida dvigatel bilan bogʻliq xavf-xatarlar mavjud;
  • Eski avlod Atlas V raketalarining xizmat muddati yakunlanib bormoqda.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ayni damda faqatgina Fransiyaning Arianespace kompaniyasi eng ishonchli hamkor boʻlib qolmoqda. Yaqin vaqt ichida Ariane 64 raketasi orqali bir necha oʻnlab sunʼiy yoʻldoshlarni koinotga uchirish rejalashtirilgan. Ushbu parvoz Fransiya Gvianasidagi kosmodromdan amalga oshiriladi.

Amazon rahbariyati bitta yetkazib beruvchiga bogʻlanib qolmaslik uchun oʻz portfelini diversifikatsiya qilganini taʼkidlamoqda. Shunga qaramay, amalda aynan raketa tanqisligi loyihaning umumiy surʼatini belgilab bermoqda. Bu holat texnologik gigantlar uchun koinot logistikasi qanchalik muhim va murakkab ekanini yana bir bor isbotladi.

Oʻzbekiston kabi dengizga chiqish imkoniyati cheklangan va olis hududlarda barqaror internetga ehtiyoj yuqori boʻlgan mamlakatlar uchun bunday loyihalar strategik ahamiyatga ega. Amazon Leo tarmogʻining ishga tushishi bozorda raqobatni kuchaytirib, sunʼiy yoʻldosh interneti narxlarining pasayishiga xizmat qilishi kutilmoqda.

Hozircha kompaniya oʻzining tijoriy xizmatlarini joriy yil yakuniga qadar boshlash rejasidan voz kechmagan. Agar logistika muammolari hal etilsa, Amazon yaqin yillarda minglab sunʼiy yoʻldoshlardan iborat ulkan tarmoqni shakllantirishni maqsad qilgan.

AmazonLeoSunʼiy YoʻldoshKoinotTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yandex Pėy foydalanuvchilari endi Plus ballarini naqd pulga almashtira oladiYandex Pėy foydalanuvchilari endi Plus ballarini naqd pulga almashtira oladiBugun, 17:27Sunʼiy intellekt xavfi: Amerikaliklarning atigi 16 foizi texnologiya kelajagiga ishonadiSunʼiy intellekt xavfi: Amerikaliklarning atigi 16 foizi texnologiya kelajagiga ishonadiBugun, 17:22Ayollar salomatligida inqilob: Clair Health gormonlarni kuzatuvchi aqlli qurilma yaratdiAyollar salomatligida inqilob: Clair Health gormonlarni kuzatuvchi aqlli qurilma yaratdiBugun, 16:59Rossiya va Xitoy oʻrtasida yangi aloqa kanali ishga tushirildi: Internet tezligi oshadiRossiya va Xitoy oʻrtasida yangi aloqa kanali ishga tushirildi: Internet tezligi oshadiBugun, 16:54Turkiyaning „Akkuyu“ AES ikkinchi energoblokida muhim bosqich boshlandiTurkiyaning „Akkuyu“ AES ikkinchi energoblokida muhim bosqich boshlandiBugun, 16:53Google aqlli uy tizimini Gemini sunʼiy intellekti yordamida qayta kashf etmoqdaGoogle aqlli uy tizimini Gemini sunʼiy intellekti yordamida qayta kashf etmoqdaBugun, 16:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi