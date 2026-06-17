Kiberjinoyatchilar Fortinet qurilmalarini buzib kirib, yirik kompaniyalarga hujum qildi

·19·Texno
Kiberjinoyatchilar Fortinet qurilmalarini buzib kirib, yirik kompaniyalarga hujum qildi

Dunyo boʻylab oʻn minglab yirik kompaniyalar va davlat tashkilotlari foydalanadigan Fortinet xavfsizlik devorlari (firewall) hamda VPN tizimlari kiberhujum qurboniga aylandi. Hudson Rock va SOCRadar kiberxavfsizlik kompaniyalari tomonidan eʼlon qilingan hisobotlarga koʻra, mazkur keng koʻlamli kampaniya doirasida oʻn minglab qurilmalar nazorat ostiga olingan boʻlishi mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ekspertlar tomonidan “FortiBleed” deb nomlangan ushbu hujumning eng hayratlanarli jihati shundaki, xakerlar tizimdagi murakkab zaifliklardan emas, balki oddiy eʼtiborsizlikdan foydalanishgan. Maʼlum boʻlishicha, koʻplab kompaniyalar oʻz qurilmalarining standart parollarini oʻzgartirmagan yoki ilgari sizib chiqqan maʼlumotlar bazasidagi parollardan foydalanishda davom etgan.

Xavf ostidagi global gigantlar

Hudson Rock maʼlumotlariga koʻra, jabrlangan tashkilotlar roʻyxatida jahonning eng mashhur brendlari bor. Ular orasida Samsung, Lenovo, Oracle, Siemens, Accenture, Foxconn va PwC kabi gigantlar qayd etilgan. Hozircha ushbu kompaniyalarning aksariyati vaziyat yuzasidan rasmiy izoh berishdan bosh tortmoqda, biroq mustaqil tadqiqotchilar sizib chiqqan maʼlumotlar haqiqiy ekanini tasdiqlashdi.

Hujum mexanizmi juda oddiy va samarali ishlaydi: xakerlar avtomatlashtirilgan vositalar yordamida internetdagi ochiq Fortinet qurilmalarini skanerlaydi. Soʻngra, avvaldan maʼlum boʻlgan parollar roʻyxati orqali tizimga kirishga urinishadi. Ichkariga kirgach, qurilma “kuzatuv punkti”ga aylantiriladi va u orqali oʻtayotgan barcha trafik, jumladan, yangi parollar ham oʻgʻirlanadi.

Hujum koʻlami va geografiyasi

Tahlillarga koʻra, kiberhujumdan eng koʻp jabr koʻrgan davlatlar quyidagilardir:

  • Hindiston;
  • AQSH;
  • Tayvan;
  • Meksika.
Biroq, mutaxassislar qurbonlar butun dunyo boʻylab tarqalganini taʼkidlamoqda. Sohalar kesimida olib qaraganda, IT-xizmatlar, qurilish materiallari ishlab chiqarish va telekommunikatsiya tarmoqlari eng koʻp nishonga olingan. Shuningdek, SOCRadar hisobotida davlat agentliklarining tizimlari ham buzib kirilgani aytiladi.

Kiberxavfsizlik boʻyicha mustaqil ekspert Kevin Beaumont maʼlumotlarni tahlil qilib, ularning haqiqiyligini tasdiqladi. Taxminlarga koʻra, ushbu kampaniya ortida rus tilida soʻzlashuvchi xakerlik guruhlari turibdi. Hozirgi vaqtda Fortinet kompaniyasi ushbu holat boʻyicha rasmiy bayonot bergani yoʻq.

Oʻzbekistondagi axborot texnologiyalari mutaxassislari uchun bu hodisa muhim ogohlantirishdir. Korporativ tarmoqlarni himoya qilishda nafaqat zamonaviy uskunalar oʻrnatish, balki parollar xavfsizligi va ikki bosqichli autentifikatsiya tizimlaridan foydalanish oʻta muhim ahamiyatga ega ekanligini yana bir bor isbotlamoqda.

FortinetKiberxavfsizlikXakerlarSamsungTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Star Age kompaniyasi inson qoʻli kabi harakatlanuvchi Xhand 1 Pro robot-kaftini taqdim etdiStar Age kompaniyasi inson qoʻli kabi harakatlanuvchi Xhand 1 Pro robot-kaftini taqdim etdiKecha, 18:59Anthropic iqlim inqiroziga qarshi: AI giganti Frontier koalitsiyasiga qoʻshildiAnthropic iqlim inqiroziga qarshi: AI giganti Frontier koalitsiyasiga qoʻshildiKecha, 18:53Koinotdagi yangi nom: Asteroid qahramon oʻt oʻchiruvchi sharafiga Howaiho deb ataldiKoinotdagi yangi nom: Asteroid qahramon oʻt oʻchiruvchi sharafiga Howaiho deb ataldiKecha, 18:53Ijtimoiy tarmoqlarda yangi davr: Algoritmlarni endi foydalanuvchilarning oʻzi boshqaradiIjtimoiy tarmoqlarda yangi davr: Algoritmlarni endi foydalanuvchilarning oʻzi boshqaradiKecha, 18:27Yurent oʻzining yangi avlod IoT-modullari bilan samokatlar aniqligini oshirmoqdaYurent oʻzining yangi avlod IoT-modullari bilan samokatlar aniqligini oshirmoqdaKecha, 18:22Rossiyada Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini «koʻr qiluvchi» yangi tizim yaratildiRossiyada Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini «koʻr qiluvchi» yangi tizim yaratildiKecha, 18:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi