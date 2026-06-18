Sharge kompaniyasi avtomobil akkumulyatorlari asosida yangi tashqi quvvatlantirgich chiqardi

·21·Texno
Sharge kompaniyasi avtomobil akkumulyatorlari asosida yangi tashqi quvvatlantirgich chiqardi

Zamonaviy gadjetlar bozorida oʻzining nostandart dizayni va yuqori texnologik yechimlari bilan tanilgan Sharge kompaniyasi yangi turdagi tashqi akkumulyatorni (power bank) taqdim etdi. Ushbu qurilma nafaqat ixchamligi, balki elektromobillarda qoʻllaniladigan akkumulyator elementlari bilan jihozlangani bilan ham texnologiya ixlosmandlari eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning ichiga oʻrnatilgan 21700 turidagi batareya elementlaridir. Taʼkidlash joizki, aynan shu turdagi quvvat manbalari zamonaviy elektromobillar, jumladan Tesla mashinalari ishlab chiqarishda keng qoʻllaniladi. Bu esa qurilmaning uzoq muddat xizmat qilishi va energiya zichligi yuqori ekanligidan dalolat beradi.

Qurilmaning sigʻimi 10 000 mA/soatni tashkil etadi va u 45 W quvvat bilan tezkor zaryadlash funksiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Shuningdek, u PD 3.0 va SCP protokollari bilan mos keladi, bu esa nafaqat smartfonlarni, balki planshet va ayrim noutbuklarni ham samarali quvvatlantirish imkonini beradi. Akkumulyatorning oʻzini quvvatlantirish esa 30 W quvvatda amalga oshiriladi.

Innovatsion konstruksiya va chidamlilik

Sharge muhandislari foydalanuvchilarga qulaylik yaratish maqsadida qurilmaga 60 santimetrli Type-C kabelini integratsiya qilishgan. Ushbu kabel maxsus mexanizm yordamida korpus ichidan chiqadi va foydalanib boʻlingach, yana joyiga qaytadi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, ushbu mexanizm 30 000 marta choʻzilishga bardosh bera oladi, bu esa qurilmaning kundalik faol foydalanishda oʻta chidamliligini anglatadi.

Bundan tashqari, qurilma 1,14 dyuymli rangli LCD-ekran bilan jihozlangan. 240 x 135 pikselli ushbu displey real vaqt rejimida zaryad darajasi, tok kuchi, kuchlanish va quvvatlanish uchun qolgan vaqt kabi muhim maʼlumotlarni koʻrsatib turadi. Bunday funksionallik foydalanuvchiga jarayonni toʻliq nazorat qilish imkonini beradi.

Qurilmaning ogʻirligi bor-yoʻgʻi 235 grammni tashkil etadi, bu esa uni sayohatlar va kundalik yurishlar uchun qulay hamrohga aylantiradi. Korpusda oʻrnatilgan kabeldan tashqari, qoʻshimcha USB-A va USB-C portlari ham mavjud boʻlib, ular orqali bir vaqtning oʻzida bir nechta gadjetlarni zaryadlash mumkin.

Oʻzbekiston bozorida ham Sharge brendi mahsulotlari oʻzining shaffof dizayni va sifati bilan ommalashib bormoqda. Yangi modelning avtomobil sanoati standartlariga javob beruvchi elementlar bilan jihozlangani uning bozordagi raqobatbardoshligini yanada oshirishi kutilmoqda.

ShargePower BankTexnologiyaGadjetAkkumulyator
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya aeroportlarida yangi davr: Pulkovo ilk bor pilotsiz texnikalarni ishga tushiradiRossiya aeroportlarida yangi davr: Pulkovo ilk bor pilotsiz texnikalarni ishga tushiradiBugun, 20:27Sunʼiy intellekt va xarajatlar: Kompaniyalar kutilgan daromadni hisoblay olmayaptiSunʼiy intellekt va xarajatlar: Kompaniyalar kutilgan daromadni hisoblay olmayaptiBugun, 20:22Snap kompaniyasi yangi AR-koʻzoynaklarini taqdim etdi: Narxi va aksiyalar tushishiSnap kompaniyasi yangi AR-koʻzoynaklarini taqdim etdi: Narxi va aksiyalar tushishiBugun, 20:22Xiaomi yoʻlda qahva tayyorlaydigan ilk portativ Mijia kofemashinasini taqdim etdiXiaomi yoʻlda qahva tayyorlaydigan ilk portativ Mijia kofemashinasini taqdim etdiBugun, 19:54Ilova doʻkonlaridagi yirik firibgarlik: Genesis Tech tarmogʻi qanday fosh etildi?Ilova doʻkonlaridagi yirik firibgarlik: Genesis Tech tarmogʻi qanday fosh etildi?Bugun, 19:52iPhone foydalanuvchilari uchun Max messenjerida bildirishnomalar qayta tiklandiiPhone foydalanuvchilari uchun Max messenjerida bildirishnomalar qayta tiklandiBugun, 19:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi