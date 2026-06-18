Sharge kompaniyasi avtomobil akkumulyatorlari asosida yangi tashqi quvvatlantirgich chiqardi
Zamonaviy gadjetlar bozorida oʻzining nostandart dizayni va yuqori texnologik yechimlari bilan tanilgan Sharge kompaniyasi yangi turdagi tashqi akkumulyatorni (power bank) taqdim etdi. Ushbu qurilma nafaqat ixchamligi, balki elektromobillarda qoʻllaniladigan akkumulyator elementlari bilan jihozlangani bilan ham texnologiya ixlosmandlari eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning ichiga oʻrnatilgan 21700 turidagi batareya elementlaridir. Taʼkidlash joizki, aynan shu turdagi quvvat manbalari zamonaviy elektromobillar, jumladan Tesla mashinalari ishlab chiqarishda keng qoʻllaniladi. Bu esa qurilmaning uzoq muddat xizmat qilishi va energiya zichligi yuqori ekanligidan dalolat beradi.
Qurilmaning sigʻimi 10 000 mA/soatni tashkil etadi va u 45 W quvvat bilan tezkor zaryadlash funksiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Shuningdek, u PD 3.0 va SCP protokollari bilan mos keladi, bu esa nafaqat smartfonlarni, balki planshet va ayrim noutbuklarni ham samarali quvvatlantirish imkonini beradi. Akkumulyatorning oʻzini quvvatlantirish esa 30 W quvvatda amalga oshiriladi.
Innovatsion konstruksiya va chidamlilikSharge muhandislari foydalanuvchilarga qulaylik yaratish maqsadida qurilmaga 60 santimetrli Type-C kabelini integratsiya qilishgan. Ushbu kabel maxsus mexanizm yordamida korpus ichidan chiqadi va foydalanib boʻlingach, yana joyiga qaytadi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, ushbu mexanizm 30 000 marta choʻzilishga bardosh bera oladi, bu esa qurilmaning kundalik faol foydalanishda oʻta chidamliligini anglatadi.
Bundan tashqari, qurilma 1,14 dyuymli rangli LCD-ekran bilan jihozlangan. 240 x 135 pikselli ushbu displey real vaqt rejimida zaryad darajasi, tok kuchi, kuchlanish va quvvatlanish uchun qolgan vaqt kabi muhim maʼlumotlarni koʻrsatib turadi. Bunday funksionallik foydalanuvchiga jarayonni toʻliq nazorat qilish imkonini beradi.
Qurilmaning ogʻirligi bor-yoʻgʻi 235 grammni tashkil etadi, bu esa uni sayohatlar va kundalik yurishlar uchun qulay hamrohga aylantiradi. Korpusda oʻrnatilgan kabeldan tashqari, qoʻshimcha USB-A va USB-C portlari ham mavjud boʻlib, ular orqali bir vaqtning oʻzida bir nechta gadjetlarni zaryadlash mumkin.
Oʻzbekiston bozorida ham Sharge brendi mahsulotlari oʻzining shaffof dizayni va sifati bilan ommalashib bormoqda. Yangi modelning avtomobil sanoati standartlariga javob beruvchi elementlar bilan jihozlangani uning bozordagi raqobatbardoshligini yanada oshirishi kutilmoqda.
…