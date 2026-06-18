Computex 2026: Ocypus kompaniyasi oʻzgaruvchan geometriyali sovitish tizimlarini taqdim etdi
Tayvanda boʻlib oʻtayotgan nufuzli Computex 2026 koʻrgazmasida Ocypus brendi kompyuter ishqibozlarini hayratda qoldiruvchi yangi mahsulotlarini namoyish etdi. Kompaniya nafaqat anʼanaviy suyuqlik orqali sovitish tizimlari (SST), balki korpus ichidagi havo oqimini dinamik tarzda boshqaruvchi, mexanik jihatdan oʻzgaruvchan qurilmalarni ham taqdim qildi. Bu innovatsiyalar zamonaviy oʻyin kompyuterlarining ham samaradorligini, ham tashqi koʻrinishini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Taqdimotning eng yorqin yulduzi Omega L36 Ultra ENG Limited modeli boʻldi. Ushbu 360 mm li sovitish tizimi cheklangan miqdorda, yaʼni bor-yoʻgʻi 200 nusxada ishlab chiqariladi. Qurilmaning oʻziga xosligi shundaki, protsessor harorati koʻtarilganda nasos (pompa) blokidagi maxsus "barglar" ochilib, geometriyasini oʻzgartiradi. Bu mexanizm ichki ventilyator bilan birgalikda nafaqat protsessorni, balki uning atrofidagi VRM radiatorlari va tezkor xotira modullarini ham qoʻshimcha havo bilan taʼminlaydi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu eksklyuziv modelning narxi 300 dollar etib belgilangan.
Sovitish tizimlaridagi yangi yondashuvlarKompaniya ommaviy bozor uchun Omega L36 Air ARGB modelini ham taklif etmoqda. Uning narxi Ultra versiyadan ikki baravar arzon (160 dollar) boʻlsa-da, imkoniyatlari kam emas. Unda 3,5 dyuymli displey va haroratga qarab kengayuvchi harakatlanuvchi ramka mavjud. Shuningdek, Delta L36 Elite ARGB Digital modeli ham namoyish etildi. Ocypus muhandislari unda standart OLED ekran oʻrniga golografik effektli koʻzguli sirtdan foydalanishgan, bu esa qurilmaga oʻzgacha futuristik koʻrinish beradi.
Yana bir qiziqarli seriya — Sigma L36 EX va L42 EX modellari boʻlib, ular 3,95 dyuymli deyarli kvadrat shaklidagi ekranlar bilan jihozlangan. Ushbu displeylar orqali foydalanuvchilar maxsus dasturiy taʼminot yordamida tizim parametrlarini, turli animatsiyalar yoki videolarni kuzatib borishlari mumkin. 420 mm li radiatorga ega katta model yuqori unumdorlikka ega protsessorlar uchun moʻljallangan boʻlib, issiqlikni samarali tarqatish qobiliyatiga ega.
Zamonaviy va funksional korpuslarOcypus sovitish tizimlaridan tashqari uchta yangi korpusni ham koʻrsatdi:
- Delta C40: Old paneli yogʻochli bezak va metall toʻrdan iborat ixcham model.
- Sigma C50 Air ARGB: Egilgan old oynali vertikal korpus boʻlib, unga 5,5 dyuymli alohida IPS-ekran oʻrnatish imkoniyati mavjud.
- Iota C74 Curve ARGB: Old va yon tomonlari yaxlit egilgan shishadan ishlangan "akvarium" tipidagi korpus.
Iota C74 modeli beshta ARGB ventilyatori bilan jihozlangan boʻlib, uning burchaklaridan biri kesilgan shaklda ishlangan. Bu dizayn havo oqimini toʻgʻridan-toʻgʻri tizimning markaziy qismiga yoʻnaltirishga xizmat qiladi. Barcha yangi korpuslarda tugmalar va portlar old qismga chiqarilgani foydalanuvchilar uchun qulaylik yaratadi, chunki bunday chiroyli qurilmalar odatda stol ustiga qoʻyiladi.
Ushbu yangiliklar Oʻzbekiston bozoriga kirib kelsa, ayniqsa kiber-sport ixlosmandlari va yuqori quvvatli ishchi stansiyalar yigʻuvchilar uchun ayni muddao boʻladi. Ocypus brendining texnik yechimlari bozordagi ASUS yoki MSI kabi gigantlar bilan raqobatlasha olishini koʻrsatmoqda.
…