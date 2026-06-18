Computex 2026: Ocypus kompaniyasi oʻzgaruvchan geometriyali sovitish tizimlarini taqdim etdi

·0·Texno
Computex 2026: Ocypus kompaniyasi oʻzgaruvchan geometriyali sovitish tizimlarini taqdim etdi

Tayvanda boʻlib oʻtayotgan nufuzli Computex 2026 koʻrgazmasida Ocypus brendi kompyuter ishqibozlarini hayratda qoldiruvchi yangi mahsulotlarini namoyish etdi. Kompaniya nafaqat anʼanaviy suyuqlik orqali sovitish tizimlari (SST), balki korpus ichidagi havo oqimini dinamik tarzda boshqaruvchi, mexanik jihatdan oʻzgaruvchan qurilmalarni ham taqdim qildi. Bu innovatsiyalar zamonaviy oʻyin kompyuterlarining ham samaradorligini, ham tashqi koʻrinishini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Taqdimotning eng yorqin yulduzi Omega L36 Ultra ENG Limited modeli boʻldi. Ushbu 360 mm li sovitish tizimi cheklangan miqdorda, yaʼni bor-yoʻgʻi 200 nusxada ishlab chiqariladi. Qurilmaning oʻziga xosligi shundaki, protsessor harorati koʻtarilganda nasos (pompa) blokidagi maxsus "barglar" ochilib, geometriyasini oʻzgartiradi. Bu mexanizm ichki ventilyator bilan birgalikda nafaqat protsessorni, balki uning atrofidagi VRM radiatorlari va tezkor xotira modullarini ham qoʻshimcha havo bilan taʼminlaydi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu eksklyuziv modelning narxi 300 dollar etib belgilangan.

Sovitish tizimlaridagi yangi yondashuvlar

Kompaniya ommaviy bozor uchun Omega L36 Air ARGB modelini ham taklif etmoqda. Uning narxi Ultra versiyadan ikki baravar arzon (160 dollar) boʻlsa-da, imkoniyatlari kam emas. Unda 3,5 dyuymli displey va haroratga qarab kengayuvchi harakatlanuvchi ramka mavjud. Shuningdek, Delta L36 Elite ARGB Digital modeli ham namoyish etildi. Ocypus muhandislari unda standart OLED ekran oʻrniga golografik effektli koʻzguli sirtdan foydalanishgan, bu esa qurilmaga oʻzgacha futuristik koʻrinish beradi.

Yana bir qiziqarli seriya — Sigma L36 EX va L42 EX modellari boʻlib, ular 3,95 dyuymli deyarli kvadrat shaklidagi ekranlar bilan jihozlangan. Ushbu displeylar orqali foydalanuvchilar maxsus dasturiy taʼminot yordamida tizim parametrlarini, turli animatsiyalar yoki videolarni kuzatib borishlari mumkin. 420 mm li radiatorga ega katta model yuqori unumdorlikka ega protsessorlar uchun moʻljallangan boʻlib, issiqlikni samarali tarqatish qobiliyatiga ega.

Zamonaviy va funksional korpuslar

Ocypus sovitish tizimlaridan tashqari uchta yangi korpusni ham koʻrsatdi:
  • Delta C40: Old paneli yogʻochli bezak va metall toʻrdan iborat ixcham model.
  • Sigma C50 Air ARGB: Egilgan old oynali vertikal korpus boʻlib, unga 5,5 dyuymli alohida IPS-ekran oʻrnatish imkoniyati mavjud.
  • Iota C74 Curve ARGB: Old va yon tomonlari yaxlit egilgan shishadan ishlangan "akvarium" tipidagi korpus.

Iota C74 modeli beshta ARGB ventilyatori bilan jihozlangan boʻlib, uning burchaklaridan biri kesilgan shaklda ishlangan. Bu dizayn havo oqimini toʻgʻridan-toʻgʻri tizimning markaziy qismiga yoʻnaltirishga xizmat qiladi. Barcha yangi korpuslarda tugmalar va portlar old qismga chiqarilgani foydalanuvchilar uchun qulaylik yaratadi, chunki bunday chiroyli qurilmalar odatda stol ustiga qoʻyiladi.

Ushbu yangiliklar Oʻzbekiston bozoriga kirib kelsa, ayniqsa kiber-sport ixlosmandlari va yuqori quvvatli ishchi stansiyalar yigʻuvchilar uchun ayni muddao boʻladi. Ocypus brendining texnik yechimlari bozordagi ASUS yoki MSI kabi gigantlar bilan raqobatlasha olishini koʻrsatmoqda.

Computex 2026OcypusSovitish TizimiGadjetlarTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elon Musk kompaniyasi yangi avlod Prufrock MB2 burgʻulash qurilmasini ishga tushirdiElon Musk kompaniyasi yangi avlod Prufrock MB2 burgʻulash qurilmasini ishga tushirdiBugun, 07:28Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovadaPlaymatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovadaBugun, 07:00NASA Marsni tadqiq qilish uchun Erik Shmidtning Relativity Space kompaniyasini tanladiNASA Marsni tadqiq qilish uchun Erik Shmidtning Relativity Space kompaniyasini tanladiBugun, 06:29Elon Musk: Grok sunʼiy intellekti 2026-yilga qadar toʻliq metrajli filmlar yaratadiElon Musk: Grok sunʼiy intellekti 2026-yilga qadar toʻliq metrajli filmlar yaratadiBugun, 06:28SpaceX yangi parvozga tayyor: Starship maydonchasida suv tizimi sinovdan oʻtkazildiSpaceX yangi parvozga tayyor: Starship maydonchasida suv tizimi sinovdan oʻtkazildiBugun, 06:24Tesla avtomobillari haydovchining toʻxtash joyi boʻyicha odatlarini eslab qoladiTesla avtomobillari haydovchining toʻxtash joyi boʻyicha odatlarini eslab qoladiBugun, 05:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi