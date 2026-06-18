Rostex havoda manevr qilishga qodir yangi Supercam S180 dronini taqdim etdi
Rossiyaning Rostex davlat korporatsiyasi Minskda oʻtkazilayotgan “Milliy xavfsizlik. Belarus-2026” koʻrgazmasida oʻzining yangilangan Supercam S180 uchuvchisiz uchish apparatini namoyish etdi. Ushbu qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning yuqori darajadagi manevr qobiliyati va raqib dronlarining hujumlaridan mustaqil ravishda qochish imkoniyatidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Konstruksiyasi jihatidan reaktiv qiruvchi samolyotlarga oʻxshash oʻqsimon qanotli ushbu dron yangi taktik imkoniyatlar bilan boyitilgan. Ixbt.com maʼumotiga koʻra, apparatning orqa va yuqori qismini nazorat qiluvchi qoʻshimcha kameralar oʻrnatilgan boʻlib, bu tizim xavfni avtomatik ravishda aniqlash va operatorni ogohlantirish imkonini beradi.
Sunʼii intellekt va yuqori chidamlilikDronning texnik imkoniyatlari sezilarli darajada yaxshilangan. Xususan, qurilmaning havoda qolish vaqti ikki barobarga oshirilib, endilikda 4 soatdan koʻproqni tashkil etmoqda. Shuningdek, u 1,5 kilogrammgacha foydali yukni koʻtarish quvvatiga ega. Qurilma maxsus katapulta yordamida havoga uchiriladi.
Rostex vakillari oʻzlarining Telegram-kanalida yangi ishlanmani mashhur “Matritsa” filmi qahramoniga qiyoslab, uni “Neo kabi chaqqon” deb atashdi. Qurilma raqib dron-tutuvchilaridan mohirlik bilan qochish xususiyatiga ega ekani alohida taʼkidlangan. Bu esa zamonaviy havo janglarida dronlarning omon qolish darajasini keskin oshiradi.
Supercam S180 radioelektron kurash vositalariga nisbatan yuqori chidamlilikka ega. Ishlab chiquvchilar navigatsiya tizimini dublyaj qiluvchi qoʻshimcha elementlar bilan jihozlashgan, bu esa asosiy tizim ishdan chiqqan taqdirda ham dronning oʻz missiyasini davom ettirishini taʼminlaydi. Shuningdek, raqibni radio signallari orqali aniqlash uchun radiochastotali deteksiya texnologiyasi qoʻllanilgan.
Razvedka va monitoring ishlarini bajarishda ushbu dron sunʼii intellekt imkoniyatlaridan foydalanadi. Qurilma bortida tasvirlarni qayta ishlash va obʼayektlarni avtomatik tanish funksiyasi mavjud boʻlib, u sutkaning istalgan vaqtida yuqori aniqlikdagi video maʼumotlarni toʻplay oladi.
Bugungi kunda uchuvchisiz uchish apparatlari texnologiyasi shiddat bilan rivojlanayotgan bir paytda, bunday himoya tizimlarining joriy etilishi harbiy va maxsus maqsadli dronlar bozorida yangi standartlarni belgilashi kutilmoqda. Supercam S180 nafaqat kuzatuvchi, balki faol himoyalanuvchi texnika sifatida namoyon boʻlmoqda.
…