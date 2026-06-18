Rostex havoda manevr qilishga qodir yangi Supercam S180 dronini taqdim etdi

·0·Texno
Rostex havoda manevr qilishga qodir yangi Supercam S180 dronini taqdim etdi

Rossiyaning Rostex davlat korporatsiyasi Minskda oʻtkazilayotgan “Milliy xavfsizlik. Belarus-2026” koʻrgazmasida oʻzining yangilangan Supercam S180 uchuvchisiz uchish apparatini namoyish etdi. Ushbu qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning yuqori darajadagi manevr qobiliyati va raqib dronlarining hujumlaridan mustaqil ravishda qochish imkoniyatidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Konstruksiyasi jihatidan reaktiv qiruvchi samolyotlarga oʻxshash oʻqsimon qanotli ushbu dron yangi taktik imkoniyatlar bilan boyitilgan. Ixbt.com maʼumotiga koʻra, apparatning orqa va yuqori qismini nazorat qiluvchi qoʻshimcha kameralar oʻrnatilgan boʻlib, bu tizim xavfni avtomatik ravishda aniqlash va operatorni ogohlantirish imkonini beradi.

Sunʼii intellekt va yuqori chidamlilik

Dronning texnik imkoniyatlari sezilarli darajada yaxshilangan. Xususan, qurilmaning havoda qolish vaqti ikki barobarga oshirilib, endilikda 4 soatdan koʻproqni tashkil etmoqda. Shuningdek, u 1,5 kilogrammgacha foydali yukni koʻtarish quvvatiga ega. Qurilma maxsus katapulta yordamida havoga uchiriladi.

Rostex vakillari oʻzlarining Telegram-kanalida yangi ishlanmani mashhur “Matritsa” filmi qahramoniga qiyoslab, uni “Neo kabi chaqqon” deb atashdi. Qurilma raqib dron-tutuvchilaridan mohirlik bilan qochish xususiyatiga ega ekani alohida taʼkidlangan. Bu esa zamonaviy havo janglarida dronlarning omon qolish darajasini keskin oshiradi.

Supercam S180 radioelektron kurash vositalariga nisbatan yuqori chidamlilikka ega. Ishlab chiquvchilar navigatsiya tizimini dublyaj qiluvchi qoʻshimcha elementlar bilan jihozlashgan, bu esa asosiy tizim ishdan chiqqan taqdirda ham dronning oʻz missiyasini davom ettirishini taʼminlaydi. Shuningdek, raqibni radio signallari orqali aniqlash uchun radiochastotali deteksiya texnologiyasi qoʻllanilgan.

Razvedka va monitoring ishlarini bajarishda ushbu dron sunʼii intellekt imkoniyatlaridan foydalanadi. Qurilma bortida tasvirlarni qayta ishlash va obʼayektlarni avtomatik tanish funksiyasi mavjud boʻlib, u sutkaning istalgan vaqtida yuqori aniqlikdagi video maʼumotlarni toʻplay oladi.

Bugungi kunda uchuvchisiz uchish apparatlari texnologiyasi shiddat bilan rivojlanayotgan bir paytda, bunday himoya tizimlarining joriy etilishi harbiy va maxsus maqsadli dronlar bozorida yangi standartlarni belgilashi kutilmoqda. Supercam S180 nafaqat kuzatuvchi, balki faol himoyalanuvchi texnika sifatida namoyon boʻlmoqda.

RostexDronSupercam S180TexnologiyaRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo Reno 15A taqdim etildi: 7000 mAch akkumulyator va IP69 darajasidagi himoyaOppo Reno 15A taqdim etildi: 7000 mAch akkumulyator va IP69 darajasidagi himoyaBugun, 08:50Sunʼiy intellekt boʻyicha “yopiq klub”: AQSH va Yevropa Ittifoqi yangi ittifoq tuzmoqdaSunʼiy intellekt boʻyicha “yopiq klub”: AQSH va Yevropa Ittifoqi yangi ittifoq tuzmoqdaBugun, 08:28Google yangi turdagi reCAPTCHA tizimini sinovdan oʻtkazmoqda: Endi qoʻl harakati talab etiladiGoogle yangi turdagi reCAPTCHA tizimini sinovdan oʻtkazmoqda: Endi qoʻl harakati talab etiladiBugun, 08:22Elon Musk kompaniyasi yangi avlod Prufrock MB2 burgʻulash qurilmasini ishga tushirdiElon Musk kompaniyasi yangi avlod Prufrock MB2 burgʻulash qurilmasini ishga tushirdiBugun, 07:28Computex 2026: Ocypus kompaniyasi oʻzgaruvchan geometriyali sovitish tizimlarini taqdim etdiComputex 2026: Ocypus kompaniyasi oʻzgaruvchan geometriyali sovitish tizimlarini taqdim etdiBugun, 07:23Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovadaPlaymatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovadaBugun, 07:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi