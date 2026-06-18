Xitoy koinotda guruch yetishtirmoqda: Oy va Mars missiyalari uchun muhim qadam

·24·Texno
Xitoy koinotda guruch yetishtirmoqda: Oy va Mars missiyalari uchun muhim qadam

Xitoyning "Tiangong" orbital stansiyasida faoliyat yuritayotgan "Shenzhou-23" missiyasi ekipaji mikrogravitatsiya sharoitida guruch yetishtirish boʻyicha noyob tajribani amalga oshirmoqda. Ushbu tadqiqot insoniyatning uzoq koinotga, xususan, Oy va Marsga boʻladigan kelajakdagi missiyalarida avtonom oziq-ovqat manbalarini yaratish yoʻlidagi strategik qadam hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

China Science Daily nashrining xabar berishicha, tajriba taxminan mikrotoʻlqinli pech oʻlchamidagi ixcham modul ichida olib borilmoqda. Hozirda urugʻlar muvaffaqiyatli unib chiqqan va dastlabki novdalar shakllangan. Olimlarning asosiy maqsadi — oʻsimliklarning vaznsizlik sharoitida genetik barqarorligi va qayta tiklanish qobiliyatini oʻrganishdan iborat.

Koinot dehqonchiligidagi texnik muammolar

Yer yuzidagi barcha hayot shakllari doimiy gravitatsiya ostida shakllangan, shu sababli oʻsimliklarning modda almashinuvi va genetik tizimi aynan yer sharoitiga moslashgan. Vaznsizlikda esa suv tomchilari pastga oqmaydi, balki havoda muallaq qoladi. Bu oʻsimliklarning haddan tashqari namlanib ketishiga sabab boʻlishi mumkin. Shuningdek, tuproq va urugʻlarni bir joyda ushlab turish uchun maxsus biokley va fiksatsiya tizimlaridan foydalanilmoqda.

Tadqiqot rahbari Zheng Huiqiongning taʼkidlashicha, koinotda oʻsimliklar oʻzini gʻalati tutadi. Masalan, ular odatdagidek yuqoriga qarab oʻsmay, sirt boʻylab yotib oladi. Shuningdek, vaznsizlikda changlanish jarayoni ham qiyinlashadi, chunki gulchanglar tabiiy ravishda pastga tushmaydi. Shu sababli olimlar hozirda oʻz-oʻzidan changlanadigan guruch navlariga eʼtibor qaratishgan.

Kelajak missiyalari uchun poydevor

Ushbu loyiha doirasida quyidagi muhim jihatlar oʻrganilmoqda:
  • Oʻsimliklarning toʻliq hayot siklini (urugʻdan urugʻgacha) koinotda yakunlash imkoniyati;
  • Mikrogravitatsiyaning gullash va hosil berish muddatlariga taʼsiri;
  • Koinotda yetishtirilgan urugʻlardan olingan keyingi avlodlarning hayotiyligi;
  • Cheklangan maydon sharoitida mitti va tez pishar navlarni moslashtirish.

Xitoy Fanlar akademiyasi mutaxassislari 2022-yilda "Wentian" modulida guruch yetishtirishning toʻliq siklini muvaffaqiyatli yakunlashgan edi. Oʻshanda olingan urugʻlar Yerga qaytarilib, bir necha avlod davomida sinovdan oʻtkazildi. Hozirgi tajriba esa bu jarayonni yanada takomillashtirish va koinot stansiyasida doimiy oziq-ovqat ishlab chiqarish tizimini yaratishga xizmat qiladi.

Koinot biologiyasi sohasidagi bunday izlanishlar nafaqat astronavtlarni yangi mahsulotlar bilan taʼminlash, balki Yer yuzidagi qishloq xoʻjaligi uchun ham yangi genetik imkoniyatlarni ochib berishi kutilmoqda. Agar olimlar vaznsizlikda barqaror hosil olishga erishsa, insoniyatning boshqa sayyoralarda uzoq muddat yashashi haqiqatga aylanadi.

XitoyKoinotTiangongTexnologiyaGuruch
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Spotify haqiqiy ishqibozlar uchun chiptalarni band qilish tizimini ishga tushirdiSpotify haqiqiy ishqibozlar uchun chiptalarni band qilish tizimini ishga tushirdiBugun, 14:25Xitoy dengiz shamol energetikasi boʻyicha dunyoda mutlaq yetakchiga aylandiXitoy dengiz shamol energetikasi boʻyicha dunyoda mutlaq yetakchiga aylandiBugun, 13:59Adobe oʻzining AI yordamchisini Premiere, Illustrator va InDesign ilovalariga integratsiya qildiAdobe oʻzining AI yordamchisini Premiere, Illustrator va InDesign ilovalariga integratsiya qildiBugun, 13:30Rossiya ilk yuqori tezlikdagi temir yoʻl magistrali uchun sinovlarni yakunladiRossiya ilk yuqori tezlikdagi temir yoʻl magistrali uchun sinovlarni yakunladiBugun, 13:26Rossiyaning yangi UTS-800 oʻquv-mashgʻulot samolyoti ilk parvoziga tayyorlanmoqdaRossiyaning yangi UTS-800 oʻquv-mashgʻulot samolyoti ilk parvoziga tayyorlanmoqdaBugun, 13:22Honor kompaniyasi rekord darajadagi akkumulyatorga ega Honor 600 Smart smartfonini taqdim etdiHonor kompaniyasi rekord darajadagi akkumulyatorga ega Honor 600 Smart smartfonini taqdim etdiBugun, 12:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi