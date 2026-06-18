Spotify haqiqiy ishqibozlar uchun chiptalarni band qilish tizimini ishga tushirdi

·23·Texno
Spotify haqiqiy ishqibozlar uchun chiptalarni band qilish tizimini ishga tushirdi

Dunyoning eng yirik musiqiy striming platformasi hisoblangan Spotify oʻzining eng sodiq foydalanuvchilari uchun yangi imkoniyatni taqdim etdi. “Reserved by Spotify” deb nomlangan yangi tizim sanʼatkorlarning ashaddiy muxlislarini aniqlab, ular uchun konsert chiptalarini umumiy savdolar boshlanishidan avval band qilib qoʻyish imkonini beradi. Bu qadam platformaning “supermuxlislar” bilan ishlash strategiyasining muhim qismi hisoblanadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi funksiya dastlab AQSHdagi 18 yoshdan oshgan Premium obunachilar uchun amal qiladi. Loyihaning ilk hamkori sifatida xonanda Role Model tanlandi. Uning konsert turlariga qiziquvchi muxlislar 23-iyundan boshlab oʻzlariga ajratilgan chiptalar haqida bildirishnomalar olishni boshlaydilar. Spotify ushbu tranzaksiyalardan hech qanday qoʻshimcha komissiya toʻlovlari olmasligini alohida taʼkidlab oʻtdi.

Chipta chayqovchilariga qarshi kurash

Mazkur tizimning asosiy maqsadi — chipta bozoridagi asosiy muammo boʻlgan chayqovchilik (pereprodaja) va botlarga qarshi kurashishdir. Hozirgi kunda mashhur xonandalarning konsert chiptalari sotuvga chiqishi bilan avtomatlashtirilgan dasturlar orqali soniyalar ichida sotib olinadi va keyinchalik bir necha barobar qimmatga qayta sotiladi. Spotify esa chiptalarni botlarga emas, balki xonandaning qoʻshiqlarini muntazam tinglovchi real insonlarga yetkazib berishni koʻzlamoqda.

ixbt.com ma’lumotiga koʻra, tizim chipta taklif qilishda foydalanuvchining faolligini sinchkovlik bilan tahlil qiladi. Bunda nafaqat qoʻshiqlarni tinglash soni, balki ularni ulashish (share) va boshqa interaktiv harakatlar hisobga olinadi. Eng muhimi, tizim sunʼiy intellekt yoki botlar yordamida statistikani soxtalashtirishga yoʻl qoʻymaydi. Shunchaki musiqani fonda tinimsiz qoʻyib qoʻyish “supermuxlis” maqomini olish uchun yetarli boʻlmaydi.

Geolokatsiya va foydalanish shartlari

Reserved tizimi foydalanuvchining joylashgan manzilini ham hisobga oladi. Chiptalar faqat konsert oʻtadigan hududga yaqin boʻlgan muxlislarga taklif etiladi. Agar foydalanuvchi barcha talablarga javob bersa, uning Spotify ilovasi asosiy sahifasida maxsus taklif paydo boʻladi. U yerda konsert sanalari bilan tanishish va chipta sotib olish uchun eslatma oʻrnatish mumkin boʻladi.

Hozircha loyiha faqat Live Nation maydonlarida oʻtadigan konsertlar va Ticketmaster platformasi orqali amalga oshiriladigan savdolar uchun amal qiladi. Kelajakda kompaniya kichikroq konsert zallari va xalqaro bozorlarni, jumladan, Yevropa va Osiyo mintaqalarini ham qamrab olishni rejalashtirmoqda. Bu esa kelajakda Oʻzbekistondagi Spotify foydalanuvchilari uchun ham xalqaro yulduzlar konsertiga chipta olishni osonlashtirishi mumkin.

Shuni taʼkidlash joizki, “supermuxlislar” soni har doim ham konsert zalidagi oʻrinlar soniga mos kelmasligi mumkin. Shu sababli, hatto eng faol tinglovchilarga ham chipta kafolatlanmaydi, biroq ularda umumiy navbatdan oldin sotib olish imkoniyati 24 soat davomida saqlanib qoladi. Bu Spotify uchun ham foydali boʻlib, foydalanuvchilarni pullik obunani saqlab qolishga va ilovada koʻproq vaqt oʻtkazishga undaydi.

SpotifyMusiqaTexnologiyaKonsertPremium
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy dengiz shamol energetikasi boʻyicha dunyoda mutlaq yetakchiga aylandiXitoy dengiz shamol energetikasi boʻyicha dunyoda mutlaq yetakchiga aylandiBugun, 13:59Xitoy koinotda guruch yetishtirmoqda: Oy va Mars missiyalari uchun muhim qadamXitoy koinotda guruch yetishtirmoqda: Oy va Mars missiyalari uchun muhim qadamBugun, 13:55Adobe oʻzining AI yordamchisini Premiere, Illustrator va InDesign ilovalariga integratsiya qildiAdobe oʻzining AI yordamchisini Premiere, Illustrator va InDesign ilovalariga integratsiya qildiBugun, 13:30Rossiya ilk yuqori tezlikdagi temir yoʻl magistrali uchun sinovlarni yakunladiRossiya ilk yuqori tezlikdagi temir yoʻl magistrali uchun sinovlarni yakunladiBugun, 13:26Rossiyaning yangi UTS-800 oʻquv-mashgʻulot samolyoti ilk parvoziga tayyorlanmoqdaRossiyaning yangi UTS-800 oʻquv-mashgʻulot samolyoti ilk parvoziga tayyorlanmoqdaBugun, 13:22Honor kompaniyasi rekord darajadagi akkumulyatorga ega Honor 600 Smart smartfonini taqdim etdiHonor kompaniyasi rekord darajadagi akkumulyatorga ega Honor 600 Smart smartfonini taqdim etdiBugun, 12:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi