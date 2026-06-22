Google DeepMind va A24 hamkorligi: Gollivudda sunʼiy intellekt davri boshlanmoqda

·37·Texno
Google DeepMind va A24 hamkorligi: Gollivudda sunʼiy intellekt davri boshlanmoqda

Sunʼiy intellekt texnologiyalari va kino sanoati oʻrtasidagi aloqalar yangi bosqichga koʻtarilmoqda. Google DeepMind kompaniyasi Gollivudning eng nufuzli mustaqil studiyalaridan biri hisoblangan A24 bilan strategik hamkorlikni eʼlon qildi. Ushbu kelishuv doirasida texnologik gigant kino ishlab chiqarish jarayonlariga sunʼiy intellektni joriy etish uchun 75 million dollar sarmoya kiritmoqda. Bu qadam nafaqat texnologik yangilik, balki anʼanaviy kino sanʼati va yuqori texnologiyalar uygʻunlashuvida muhim burilish nuqtasi boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

The Wall Street Journal nashri xabariga koʻra, mazkur investitsiya "oʻz turidagi birinchi" hamkorlik sifatida baholanmoqda. A24 studiyasi oʻzining "Hamma narsa, har yerda va birdaniga" (Everything Everywhere All At Once) kabi Oskar mukofotiga loyiq koʻrilgan asarlari va yaqinda katta ekranlarga chiqqan "Backrooms" blokbasteri bilan tanilgan. Endilikda Google DeepMind mutaxassislari ushbu studiyaning ijodiy tajribasidan foydalangan holda, bevosita rejissyor va operatorlar uchun moʻljallangan yangi raqamli vositalarni ishlab chiqadi.

Ijodkorlar va texnologiya hamnafasligi

Google DeepMind hammuassisi va bosh ijrochi direktori Demis Hassabisning taʼkidlashicha, sunʼiy intellektni rivojlantirishning eng toʻgʻri yoʻli — u bilan bevosita ishlaydigan sanʼatkorlar bilan hamkorlik qilishdir. Uning soʻzlariga koʻra, A24 kabi soha yetakchilari bilan ishlash orqali kompaniya hikoya qilish sanʼatini (storytelling) yanada boyitadigan va ijodkorlarning gʻoyalarini hayotga tatbiq etishga yordam beradigan haqiqiy vositalarni yarata oladi.

A24 studiyasi soʻnggi yillarda Timothée Chalamet va Anne Hathaway kabi jahon yulduzlari bilan yirik loyihalarni amalga oshirib kelmoqda. Yangi hamkorlik doirasida ushbu aktyorlar va boshqa ijodiy guruh aʼzolari yangi texnologiyalarni sinovdan oʻtkazishda oʻz fikr-mulohazalarini berib borishadi. Bu esa sunʼiy intellektning kino olamida shunchaki mexanik vosita emas, balki ijodiy yordamchiga aylanishini taʼminlaydi.

Sohadagi raqobat va kelajakdagi oʻzgarishlar

Gollivudda sunʼiy intellektdan foydalanish atrofida turli bahs-munozaralar davom etayotgan boʻlsa-da, yirik oʻyinchilar bu yoʻnalishda dadil qadam tashlamoqda. Google DeepMind va A24 kelishuvi bu boradagi yagona misol emas. Avvalroq Netflix kompaniyasi Ben Affleckga tegishli boʻlgan va kino ijodkorlari uchun sunʼiy intellekt vositalarini ishlab chiquvchi Interpositive kompaniyasini sotib olganini eʼlon qilgan edi.

Shuningdek, oʻtgan yili Amazon tarkibidagi MGM Studios ham televideniye va kino mahsulotlarini tayyorlashda zamonaviy texnologiyalarni tatbiq etishga ixtisoslashgan maxsus boʻlimni ishga tushirgan. Bu kabi tendensiyalar shuni koʻrsatmoqdaki, yaqin kelajakda filmlarni suratga olish, montaj qilish va vizual effektlar yaratish jarayonlari tubdan oʻzgaradi. Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham ushbu texnologiyalar kelajakda kino sifatini oshirish va ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishda muhim rol oʻynashi mumkin.

GoogleDeepMindA24Sunʼiy IntellektGollivud
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi kompaniyasi HyperOS tizimida ishlovchi yangi Mijia Pro 508L muzlatkichini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi HyperOS tizimida ishlovchi yangi Mijia Pro 508L muzlatkichini taqdim etdiBugun, 00:59Apple va Tesla yetkazib beruvchisi Tata Electronics kiberhujumga uchradiApple va Tesla yetkazib beruvchisi Tata Electronics kiberhujumga uchradiBugun, 00:53Xitoy oʻzining Tiangong orbital stansiyasini ikki baravar kengaytirmoqdaXitoy oʻzining Tiangong orbital stansiyasini ikki baravar kengaytirmoqdaBugun, 00:29Apple chiplarida tuzatib boʻlmas zaiflik topildi: iPhone qurilmalari xavf ostidaApple chiplarida tuzatib boʻlmas zaiflik topildi: iPhone qurilmalari xavf ostidaBugun, 00:22Honor oʻta chidamli X80 Pro Max smartfonini taqdim etdi: 11 000 mA/soat akkumulyator va rekordHonor oʻta chidamli X80 Pro Max smartfonini taqdim etdi: 11 000 mA/soat akkumulyator va rekordKecha, 23:52SpaceX tarixiy rekordni yangiladi: Kompaniya butun insoniyatdan koʻproq sunʼiy yoʻldosh uchirdiSpaceX tarixiy rekordni yangiladi: Kompaniya butun insoniyatdan koʻproq sunʼiy yoʻldosh uchirdiKecha, 23:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi