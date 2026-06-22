Google DeepMind va A24 hamkorligi: Gollivudda sunʼiy intellekt davri boshlanmoqda
Sunʼiy intellekt texnologiyalari va kino sanoati oʻrtasidagi aloqalar yangi bosqichga koʻtarilmoqda. Google DeepMind kompaniyasi Gollivudning eng nufuzli mustaqil studiyalaridan biri hisoblangan A24 bilan strategik hamkorlikni eʼlon qildi. Ushbu kelishuv doirasida texnologik gigant kino ishlab chiqarish jarayonlariga sunʼiy intellektni joriy etish uchun 75 million dollar sarmoya kiritmoqda. Bu qadam nafaqat texnologik yangilik, balki anʼanaviy kino sanʼati va yuqori texnologiyalar uygʻunlashuvida muhim burilish nuqtasi boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
The Wall Street Journal nashri xabariga koʻra, mazkur investitsiya "oʻz turidagi birinchi" hamkorlik sifatida baholanmoqda. A24 studiyasi oʻzining "Hamma narsa, har yerda va birdaniga" (Everything Everywhere All At Once) kabi Oskar mukofotiga loyiq koʻrilgan asarlari va yaqinda katta ekranlarga chiqqan "Backrooms" blokbasteri bilan tanilgan. Endilikda Google DeepMind mutaxassislari ushbu studiyaning ijodiy tajribasidan foydalangan holda, bevosita rejissyor va operatorlar uchun moʻljallangan yangi raqamli vositalarni ishlab chiqadi.
Ijodkorlar va texnologiya hamnafasligiGoogle DeepMind hammuassisi va bosh ijrochi direktori Demis Hassabisning taʼkidlashicha, sunʼiy intellektni rivojlantirishning eng toʻgʻri yoʻli — u bilan bevosita ishlaydigan sanʼatkorlar bilan hamkorlik qilishdir. Uning soʻzlariga koʻra, A24 kabi soha yetakchilari bilan ishlash orqali kompaniya hikoya qilish sanʼatini (storytelling) yanada boyitadigan va ijodkorlarning gʻoyalarini hayotga tatbiq etishga yordam beradigan haqiqiy vositalarni yarata oladi.
A24 studiyasi soʻnggi yillarda Timothée Chalamet va Anne Hathaway kabi jahon yulduzlari bilan yirik loyihalarni amalga oshirib kelmoqda. Yangi hamkorlik doirasida ushbu aktyorlar va boshqa ijodiy guruh aʼzolari yangi texnologiyalarni sinovdan oʻtkazishda oʻz fikr-mulohazalarini berib borishadi. Bu esa sunʼiy intellektning kino olamida shunchaki mexanik vosita emas, balki ijodiy yordamchiga aylanishini taʼminlaydi.
Sohadagi raqobat va kelajakdagi oʻzgarishlarGollivudda sunʼiy intellektdan foydalanish atrofida turli bahs-munozaralar davom etayotgan boʻlsa-da, yirik oʻyinchilar bu yoʻnalishda dadil qadam tashlamoqda. Google DeepMind va A24 kelishuvi bu boradagi yagona misol emas. Avvalroq Netflix kompaniyasi Ben Affleckga tegishli boʻlgan va kino ijodkorlari uchun sunʼiy intellekt vositalarini ishlab chiquvchi Interpositive kompaniyasini sotib olganini eʼlon qilgan edi.
Shuningdek, oʻtgan yili Amazon tarkibidagi MGM Studios ham televideniye va kino mahsulotlarini tayyorlashda zamonaviy texnologiyalarni tatbiq etishga ixtisoslashgan maxsus boʻlimni ishga tushirgan. Bu kabi tendensiyalar shuni koʻrsatmoqdaki, yaqin kelajakda filmlarni suratga olish, montaj qilish va vizual effektlar yaratish jarayonlari tubdan oʻzgaradi. Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham ushbu texnologiyalar kelajakda kino sifatini oshirish va ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishda muhim rol oʻynashi mumkin.
…