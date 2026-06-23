Xitoy oʻzining Tiangong orbital stansiyasini ikki baravar kengaytirmoqda

·25·Texno
Xitoy oʻzining Tiangong orbital stansiyasini ikki baravar kengaytirmoqda

Xitoy kosmik tadqiqotlar sohasida yangi bosqichga koʻtarilish maqsadida oʻzining Tiangong orbital stansiyasini tubdan modernizatsiya qilishni rejalashtirmoqda. Ushbu keng koʻlamli loyiha natijasida stansiyaning umumiy vazni hozirgi 90 tonnadan 180 tonnagacha oshadi. Bu esa Xitoyning koinotdagi ishtirokini sezilarli darajada mustahkamlab, uni jahondagi eng yirik yashash mumkin boʻlgan obyektiardan biriga aylantiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Dasturning bosh konstruktori Yan Xunning soʻzlariga koʻra, stansiyaning tuzilishi ham butunlay oʻzgaradi. Hozirgi uch modulli T-simon koʻrinish oʻrnini oltita moduldan iborat butun boshli majmua egallaydi va u butunlay yangi krestsimon shaklga ega boʻladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunday kengayish nafaqat stansiyaning hajmini, balki uning funksional imkoniyatlarini ham bir necha barobar oshiradi.

Ilmiy salohiyat va texnik imkoniyatlar

Stansiyani kengaytirishga boʻlgan ehtiyoj ilmiy loyihalar sonining keskin ortib borayotgani bilan izohlanmoqda. Oxirgi besh yil ichida Tiangong bortida 267 ta ilmiy va amaliy loyihalar amalga oshirildi. Faqatgina oʻtgan yilning oʻzida stansiyaga 1,2 tonnadan ortiq ilmiy uskunalar yetkazib berilgan boʻlib, yigʻilgan maʼlumotlar hajmi 150 terabaytdan oshib ketgan.

Yangi reja doirasida amalga oshiriladigan ishlar quyidagilarni oʻz ichiga oladi:

  • Boshlangʻich bosqichda ogʻirligi 20 tonna boʻlgan yangi kengaytirish modulini uchirish va tutashtirish;
  • Boshqariladigan va yuk tashuvchi kemalar uchun qoʻshimcha tutashuv uzellarini yaratish;
  • Ochiq koinotga chiqish uchun moʻljallangan shlyuzlar sonini koʻpaytirish;
  • Bir vaqtning oʻzida bir nechta taykonavtlarning koinotda ishlash imkoniyatini taʼminlash.
Hozirda Tiangong stansiyasi Tianhe tayanch moduli hamda Wentian va Mengtian laboratoriya modullaridan iborat. Kelajakda yana uchta yangi modulning qoʻshilishi ilmiy laboratoriyalar maydonini kengaytirib, murakkabroq tajribalarni oʻtkazishga sharoit yaratadi.

Ekipaj uchun sharoitlar va xavfsizlik

Modernizatsiya jarayonida nafaqat texnik jihatlarga, balki taykonavtlarning hayot faoliyati uchun zarur boʻlgan tizimlarga ham alohida eʼtibor qaratiladi. Xususan, hayotni qoʻllab-quvvatlash tizimlari, jismoniy tayyorgarlik va favqulodda vaziyatlarda yordam koʻrsatish mexanizmlari takomillashtiriladi. Bu esa koinot ekspeditsiyalarining davomiyligini uzaytirish va orbital ishlar xavfsizligini oshirish imkonini beradi.

Tiangong stansiyasi Yerdan taxminan 400 kilometr balandlikda joylashgan boʻlib, 2022-yildan buyon hozirgi konfiguratsiyada faoliyat yuritib kelmoqda. Bugungi kunda u uch kishining doimiy yashashi uchun moʻljallangan boʻlsa, kengaytirish dasturi amalga oshirilgach, u koinotdagi eng yirik va koʻp funksiyali ilmiy markazlardan biriga aylanadi. Bu qadam Xitoyning koinotni oʻzlashtirish borasidagi global raqobatda yetakchi oʻrinlarni egallashga boʻlgan intilishini yana bir bor tasdiqlaydi.

XitoyKoinotTiangongTexnologiyaFan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi kompaniyasi HyperOS tizimida ishlovchi yangi Mijia Pro 508L muzlatkichini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi HyperOS tizimida ishlovchi yangi Mijia Pro 508L muzlatkichini taqdim etdiBugun, 00:59Apple va Tesla yetkazib beruvchisi Tata Electronics kiberhujumga uchradiApple va Tesla yetkazib beruvchisi Tata Electronics kiberhujumga uchradiBugun, 00:53Apple chiplarida tuzatib boʻlmas zaiflik topildi: iPhone qurilmalari xavf ostidaApple chiplarida tuzatib boʻlmas zaiflik topildi: iPhone qurilmalari xavf ostidaBugun, 00:22Google DeepMind va A24 hamkorligi: Gollivudda sunʼiy intellekt davri boshlanmoqdaGoogle DeepMind va A24 hamkorligi: Gollivudda sunʼiy intellekt davri boshlanmoqdaKecha, 23:55Honor oʻta chidamli X80 Pro Max smartfonini taqdim etdi: 11 000 mA/soat akkumulyator va rekordHonor oʻta chidamli X80 Pro Max smartfonini taqdim etdi: 11 000 mA/soat akkumulyator va rekordKecha, 23:52SpaceX tarixiy rekordni yangiladi: Kompaniya butun insoniyatdan koʻproq sunʼiy yoʻldosh uchirdiSpaceX tarixiy rekordni yangiladi: Kompaniya butun insoniyatdan koʻproq sunʼiy yoʻldosh uchirdiKecha, 23:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi