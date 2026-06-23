Baidu robotaksilar poygasida Waymo kompaniyasini ortda qoldirib, yetakchiga aylandi
Sunʼiy intellekt va avtonom boshqaruv texnologiyalari sohasida kutilmagan oʻzgarish yuz berdi: Xitoyning Baidu kompaniyasi dunyodagi eng ilgʻor robotaksi operatorlari reytingida AQSHning Waymo loyihasini ortda qoldirdi. Road to Autonomy Index platformasi tomonidan taqdim etilgan yangi hisobotga koʻra, Baidu Apollo Go xizmati hozirda global miqyosda birinchi oʻrinni egallab turibdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu reyting Advisory va Autnmy AI startapi tomonidan ishlab chiqilgan generativ sunʼiy intellekt tizimi yordamida shakllantirilgan. Mazkur indeks har 12 soatda yangilanib turadi va kompaniyalarning moliyaviy hisobotlari, xavfsizlik statistikasi, hamkorlik kelishuvlari hamda ishlab chiqarish quvvatlari kabi ochiq maʼlumotlarni tahlil qiladi. Tizim shunchaki maʼlumot yigʻish bilan cheklanib qolmay, litsenziyalangan va pullik maʼlumotlar bazalaridan foydalangan holda chuqur tahlil oʻtkazadi.
Global bozordagi kuchlar nisbatiRobotaksilar segmentida yetakchilikni qoʻlga kiritgan Baidu ortidan Alphabet (Google) xoldingiga qarashli Waymo ikkinchi oʻrinni band etgan. Kuchli beshlikdan, shuningdek, Xitoyning Pony.ai va WeRide kompaniyalari joy olgan boʻlsa, Ilon Mask boshqaruvidagi Tesla roʻyxatni yakunlab bergan. Bu holat Xitoy texnologik kompaniyalarining avtonom transport bozorida AQSH gigantlariga jiddiy raqobat tugʻdirayotganidan dalolat beradi.
Mintaqaviy maʼlumotlar, xususan, Texas shtatidagi avtonom avtomobillar reyestri ham qiziqarli raqamlarni taqdim etmoqda. May oyi yakuniga koʻra, Waymo oʻz parkini 577 tadan 620 taga, Tesla esa 42 tadan 69 taga yetkazgan. Amazon tarkibidagi Zoox ham oʻz koʻlamini kengaytirib, 43 ta avtonom mashinaga ega boʻlgan. Shu bilan birga, Germaniyaning MOIA va boshqa yetkazib berish robotlari ishlab chiqaruvchilari ham bozorda oʻz oʻrniga ega boʻlib bormoqda.
Sohadagi hamkorliklar va muammolarAvtonom transport bozori nafaqat texnologik poyga, balki yirik investitsiyalar markaziga ham aylangan. Masalan, Gatik kompaniyasi PepsiCo bilan AQSHda avtonom yuk mashinalarini joriy etish boʻyicha koʻp yillik shartnoma imzoladi. Shu bilan birga, Honda va QuantumScape qattiq jismli akkumulyatorlar ustida ish boshlagan boʻlsa, Uber, Stellantis va Wayve robotaksilar yaratish boʻyicha ittifoq tuzgan.
Biroq, soha hali ham jiddiy operatsion qiyinchiliklarga duch kelmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Waymo yoʻl ishlari olib borilayotgan yopiq hududlarga kirib ketish holatlari tufayli 4000 ga yaqin robotaksini chaqirtirib olishga majbur boʻldi. Shuningdek, Dallasda Uber orqali buyurtma qilingan Avride robotaksisi ishtirokida toʻqnashuv yuz bergani qayd etilgan, garchi baxtsiz hodisaga boshqa haydovchining qoidabuzarligi sabab boʻlgan boʻlsa-da, bu tizim xavfsizligiga boʻlgan eʼtiborni yanada oshirdi.
Tesla kompaniyasi ham oʻziga xos muammolar bilan kurashmoqda. Xitoyda foydalanuvchilar tizimning haydovchi diqqatini nazorat qilish funksiyasini plastik moslamalar yordamida aldash yoʻlini topishgan. San-Fransisko aeroportida esa Tesla avtomobillariga limuzin xizmati uchun litsenziya berilgan, biroq bir shart bilan: transportni faqat inson boshqarishi kerak, avtonom rejimga ruxsat berilmagan.
…