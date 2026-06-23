Baidu robotaksilar poygasida Waymo kompaniyasini ortda qoldirib, yetakchiga aylandi

·22·Texno
Baidu robotaksilar poygasida Waymo kompaniyasini ortda qoldirib, yetakchiga aylandi

Sunʼiy intellekt va avtonom boshqaruv texnologiyalari sohasida kutilmagan oʻzgarish yuz berdi: Xitoyning Baidu kompaniyasi dunyodagi eng ilgʻor robotaksi operatorlari reytingida AQSHning Waymo loyihasini ortda qoldirdi. Road to Autonomy Index platformasi tomonidan taqdim etilgan yangi hisobotga koʻra, Baidu Apollo Go xizmati hozirda global miqyosda birinchi oʻrinni egallab turibdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu reyting Advisory va Autnmy AI startapi tomonidan ishlab chiqilgan generativ sunʼiy intellekt tizimi yordamida shakllantirilgan. Mazkur indeks har 12 soatda yangilanib turadi va kompaniyalarning moliyaviy hisobotlari, xavfsizlik statistikasi, hamkorlik kelishuvlari hamda ishlab chiqarish quvvatlari kabi ochiq maʼlumotlarni tahlil qiladi. Tizim shunchaki maʼlumot yigʻish bilan cheklanib qolmay, litsenziyalangan va pullik maʼlumotlar bazalaridan foydalangan holda chuqur tahlil oʻtkazadi.

Global bozordagi kuchlar nisbati

Robotaksilar segmentida yetakchilikni qoʻlga kiritgan Baidu ortidan Alphabet (Google) xoldingiga qarashli Waymo ikkinchi oʻrinni band etgan. Kuchli beshlikdan, shuningdek, Xitoyning Pony.ai va WeRide kompaniyalari joy olgan boʻlsa, Ilon Mask boshqaruvidagi Tesla roʻyxatni yakunlab bergan. Bu holat Xitoy texnologik kompaniyalarining avtonom transport bozorida AQSH gigantlariga jiddiy raqobat tugʻdirayotganidan dalolat beradi.

Mintaqaviy maʼlumotlar, xususan, Texas shtatidagi avtonom avtomobillar reyestri ham qiziqarli raqamlarni taqdim etmoqda. May oyi yakuniga koʻra, Waymo oʻz parkini 577 tadan 620 taga, Tesla esa 42 tadan 69 taga yetkazgan. Amazon tarkibidagi Zoox ham oʻz koʻlamini kengaytirib, 43 ta avtonom mashinaga ega boʻlgan. Shu bilan birga, Germaniyaning MOIA va boshqa yetkazib berish robotlari ishlab chiqaruvchilari ham bozorda oʻz oʻrniga ega boʻlib bormoqda.

Sohadagi hamkorliklar va muammolar

Avtonom transport bozori nafaqat texnologik poyga, balki yirik investitsiyalar markaziga ham aylangan. Masalan, Gatik kompaniyasi PepsiCo bilan AQSHda avtonom yuk mashinalarini joriy etish boʻyicha koʻp yillik shartnoma imzoladi. Shu bilan birga, Honda va QuantumScape qattiq jismli akkumulyatorlar ustida ish boshlagan boʻlsa, Uber, Stellantis va Wayve robotaksilar yaratish boʻyicha ittifoq tuzgan.

Biroq, soha hali ham jiddiy operatsion qiyinchiliklarga duch kelmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Waymo yoʻl ishlari olib borilayotgan yopiq hududlarga kirib ketish holatlari tufayli 4000 ga yaqin robotaksini chaqirtirib olishga majbur boʻldi. Shuningdek, Dallasda Uber orqali buyurtma qilingan Avride robotaksisi ishtirokida toʻqnashuv yuz bergani qayd etilgan, garchi baxtsiz hodisaga boshqa haydovchining qoidabuzarligi sabab boʻlgan boʻlsa-da, bu tizim xavfsizligiga boʻlgan eʼtiborni yanada oshirdi.

Tesla kompaniyasi ham oʻziga xos muammolar bilan kurashmoqda. Xitoyda foydalanuvchilar tizimning haydovchi diqqatini nazorat qilish funksiyasini plastik moslamalar yordamida aldash yoʻlini topishgan. San-Fransisko aeroportida esa Tesla avtomobillariga limuzin xizmati uchun litsenziya berilgan, biroq bir shart bilan: transportni faqat inson boshqarishi kerak, avtonom rejimga ruxsat berilmagan.

BaiduWaymoTeslaRobotaksiTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Uber aksiyadorlari kompaniya rahbariyatini sudga berdiUber aksiyadorlari kompaniya rahbariyatini sudga berdiBugun, 03:57Windows 11 yangi Media Player ilovasi: 17 yillik klassik pleyerdan sekinroq ishlamoqdaWindows 11 yangi Media Player ilovasi: 17 yillik klassik pleyerdan sekinroq ishlamoqdaBugun, 03:51Neyroxirurgiyasiz davolash: Olimlar miyaning chuqur qatlamlarini stimulyatsiya qilish yoʻlini topdiNeyroxirurgiyasiz davolash: Olimlar miyaning chuqur qatlamlarini stimulyatsiya qilish yoʻlini topdiBugun, 02:58Five Eyes ogohlantiradi: Sunʼiy intellekt davlat va biznesni falaj qilishi mumkinFive Eyes ogohlantiradi: Sunʼiy intellekt davlat va biznesni falaj qilishi mumkinBugun, 02:28Microsoft va Chevron AQSHda ulkan gaz elektr stansiyasini barpo etadiMicrosoft va Chevron AQSHda ulkan gaz elektr stansiyasini barpo etadiBugun, 01:57Sunʼiy intellekt olamida yangi davr: “Loop” texnologiyasi dasturlashni qanday oʻzgartiradi?Sunʼiy intellekt olamida yangi davr: “Loop” texnologiyasi dasturlashni qanday oʻzgartiradi?Bugun, 01:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi