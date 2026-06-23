Uber aksiyadorlari kompaniya rahbariyatini sudga berdi
Uber kompaniyasining bir guruh aksiyadorlari, jumladan Detroyt pensiya jamgʻarmasi, texnologik gigant rahbariyati va direktorlar kengashiga nisbatan jamoaviy daʼvo qoʻzgʻatdi. Daʼvoda kompaniya rahbarlari xavfsizlik va qonun ustuvorligidan koʻra moliyaviy foydani ustun qoʻygani, bu esa oʻz navbatida aksiyadorlar va foydalanuvchilar uchun jiddiy xavflarni keltirib chiqargani taʼkidlanadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
San-Fransiskodagi AQSH okrug sudiga topshirilgan hujjatlarda Uber "tizimli qonunbuzar" sifatida tavsiflanadi. Daʼvogarlarning fikricha, kompaniya rahbariyati xavfsizlik choralarini qasddan chetlab oʻtgan va bu holat minglab yoʻlovchilarning haydovchilar tomonidan jinsiy zoʻravonlik hamda tazyiqlarga uchrashiga zamin yaratgan. Ushbu maʼlumotlar ixbt.com nashri tomonidan eʼlon qilingan hisobotlarda ham oʻz aksini topgan.
Daʼvo arizasida bevosita kompaniya bosh direktori Dara Khosrowshari va boshqa kengash aʼzolarining nomlari keltirilgan. Ularga nisbatan oʻzlarining ishonchli vakillik majburiyatlarini bajarmaslik, xavfsizlik tizimidagi kamchiliklar haqidagi ogohlantirishlarga eʼtibor bermaslik va kompaniya obroʻsiga putur yetkazish ayblari qoʻyilmoqda.
Xavfsizlik va moliyaviy oqibatlarAksiyadorlar sud orqali Uber rahbarlaridan kompaniyaga yetkazilgan zararni shaxsan qoplashni, olgan bonus va kompensatsiyalarining bir qismini qaytarishni hamda kelgusida nazorat mexanizmlarini kuchaytirishni talab qilmoqda. Shikoyatda aytilishicha, qonunlarga bepisandlik nafaqat zoʻravonlik qurbonlariga, balki imkoniyati cheklangan mijozlar va Uber One obunachilariga ham zarar yetkazgan.
Uber vakillari esa bu ayblovlarni keskin rad etib, daʼvoni asossiz deb atamoqda. Kompaniya bayonotiga koʻra, sudga taqdim etilgan dalillar notoʻgʻri talqin qilingan va avvalroq sudda koʻrib chiqilib, hal etilgan boshqa ishlar asosida shakllantirilgan. Kompaniya oʻz xizmatlari xavfsizligini taʼminlash uchun doimiy ish olib borayotganini taʼkidlamoqda.
Taʼkidlash joizki, bunday turdagi "hosilaviy daʼvolar" (derivative lawsuits) yirik texnologik korporatsiyalar uchun yangilik emas. Joriy yilning oʻzida Adobe, Apple va Intel kabi gigantlar ham oʻz aksiyadorlari tomonidan shunga oʻxshash sud jarayonlariga tortilgan edi. Oʻzbekiston bozorida Uber rasman faoliyat yuritmasa-da, uning shoʻba korxonasi hisoblangan Yandex Go kabi servislar uchun bu kabi xavfsizlik standartlari va huquqiy bahslar muhim dars boʻlib xizmat qilishi mumkin.
Hozirda sud jarayoni davom etmoqda va agar aksiyadorlarning talabi qondirilsa, bu Uber boshqaruv tizimida tub burilish yasashi kutilmoqda. Kompaniya aksiyalari narxi va uning global bozordagi nufuzi ushbu sud qaroriga bevosita bogʻliq boʻlib qolmoqda.
…