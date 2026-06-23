Uber aksiyadorlari kompaniya rahbariyatini sudga berdi

·0·Texno
Uber aksiyadorlari kompaniya rahbariyatini sudga berdi

Uber kompaniyasining bir guruh aksiyadorlari, jumladan Detroyt pensiya jamgʻarmasi, texnologik gigant rahbariyati va direktorlar kengashiga nisbatan jamoaviy daʼvo qoʻzgʻatdi. Daʼvoda kompaniya rahbarlari xavfsizlik va qonun ustuvorligidan koʻra moliyaviy foydani ustun qoʻygani, bu esa oʻz navbatida aksiyadorlar va foydalanuvchilar uchun jiddiy xavflarni keltirib chiqargani taʼkidlanadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

San-Fransiskodagi AQSH okrug sudiga topshirilgan hujjatlarda Uber "tizimli qonunbuzar" sifatida tavsiflanadi. Daʼvogarlarning fikricha, kompaniya rahbariyati xavfsizlik choralarini qasddan chetlab oʻtgan va bu holat minglab yoʻlovchilarning haydovchilar tomonidan jinsiy zoʻravonlik hamda tazyiqlarga uchrashiga zamin yaratgan. Ushbu maʼlumotlar ixbt.com nashri tomonidan eʼlon qilingan hisobotlarda ham oʻz aksini topgan.

Daʼvo arizasida bevosita kompaniya bosh direktori Dara Khosrowshari va boshqa kengash aʼzolarining nomlari keltirilgan. Ularga nisbatan oʻzlarining ishonchli vakillik majburiyatlarini bajarmaslik, xavfsizlik tizimidagi kamchiliklar haqidagi ogohlantirishlarga eʼtibor bermaslik va kompaniya obroʻsiga putur yetkazish ayblari qoʻyilmoqda.

Xavfsizlik va moliyaviy oqibatlar

Aksiyadorlar sud orqali Uber rahbarlaridan kompaniyaga yetkazilgan zararni shaxsan qoplashni, olgan bonus va kompensatsiyalarining bir qismini qaytarishni hamda kelgusida nazorat mexanizmlarini kuchaytirishni talab qilmoqda. Shikoyatda aytilishicha, qonunlarga bepisandlik nafaqat zoʻravonlik qurbonlariga, balki imkoniyati cheklangan mijozlar va Uber One obunachilariga ham zarar yetkazgan.

Uber vakillari esa bu ayblovlarni keskin rad etib, daʼvoni asossiz deb atamoqda. Kompaniya bayonotiga koʻra, sudga taqdim etilgan dalillar notoʻgʻri talqin qilingan va avvalroq sudda koʻrib chiqilib, hal etilgan boshqa ishlar asosida shakllantirilgan. Kompaniya oʻz xizmatlari xavfsizligini taʼminlash uchun doimiy ish olib borayotganini taʼkidlamoqda.

Taʼkidlash joizki, bunday turdagi "hosilaviy daʼvolar" (derivative lawsuits) yirik texnologik korporatsiyalar uchun yangilik emas. Joriy yilning oʻzida Adobe, Apple va Intel kabi gigantlar ham oʻz aksiyadorlari tomonidan shunga oʻxshash sud jarayonlariga tortilgan edi. Oʻzbekiston bozorida Uber rasman faoliyat yuritmasa-da, uning shoʻba korxonasi hisoblangan Yandex Go kabi servislar uchun bu kabi xavfsizlik standartlari va huquqiy bahslar muhim dars boʻlib xizmat qilishi mumkin.

Hozirda sud jarayoni davom etmoqda va agar aksiyadorlarning talabi qondirilsa, bu Uber boshqaruv tizimida tub burilish yasashi kutilmoqda. Kompaniya aksiyalari narxi va uning global bozordagi nufuzi ushbu sud qaroriga bevosita bogʻliq boʻlib qolmoqda.

UberSudTexnologiyaXavfsizlikAksiyadorlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Windows 11 yangi Media Player ilovasi: 17 yillik klassik pleyerdan sekinroq ishlamoqdaWindows 11 yangi Media Player ilovasi: 17 yillik klassik pleyerdan sekinroq ishlamoqdaBugun, 03:51Baidu robotaksilar poygasida Waymo kompaniyasini ortda qoldirib, yetakchiga aylandiBaidu robotaksilar poygasida Waymo kompaniyasini ortda qoldirib, yetakchiga aylandiBugun, 03:26Neyroxirurgiyasiz davolash: Olimlar miyaning chuqur qatlamlarini stimulyatsiya qilish yoʻlini topdiNeyroxirurgiyasiz davolash: Olimlar miyaning chuqur qatlamlarini stimulyatsiya qilish yoʻlini topdiBugun, 02:58Five Eyes ogohlantiradi: Sunʼiy intellekt davlat va biznesni falaj qilishi mumkinFive Eyes ogohlantiradi: Sunʼiy intellekt davlat va biznesni falaj qilishi mumkinBugun, 02:28Microsoft va Chevron AQSHda ulkan gaz elektr stansiyasini barpo etadiMicrosoft va Chevron AQSHda ulkan gaz elektr stansiyasini barpo etadiBugun, 01:57Sunʼiy intellekt olamida yangi davr: “Loop” texnologiyasi dasturlashni qanday oʻzgartiradi?Sunʼiy intellekt olamida yangi davr: “Loop” texnologiyasi dasturlashni qanday oʻzgartiradi?Bugun, 01:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi