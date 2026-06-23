Tesla Texasdagi fojiali avariya boʻyicha ayblovlarni rad etdi: Autopilot aybdormi?
AQSHning Texas shtati, Keyti shahrida Tesla Model 3 rusumli avtomobilning turar joy binosiga urilishi oqibatida 76 yoshli ayol vafot etdi. Mazkur hodisa kompaniyaning haydovchiga koʻmaklashuvchi texnologiyalari xavfsizligi borasidagi bahslarni yana bir bor kun tartibiga chiqardi. Dastlabki xabarlarda avariya vaqtida avtomobil Autopilot tizimida boʻlgani aytilgan edi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Hodisa oʻtgan juma kuni kechki payt sodir boʻlgan. Maykl Batler boshqaruvidagi Tesla yoʻldan chiqib ketib, Marta Avila ismli ayolning uyiga borib urilgan. Jabrlanuvchi vertolyotda shifoxonaga yetkazilganiga qaramay, koʻrsatilgan tibbiy yordamga qaramasdan vafot etgan. Haydovchi politsiyaga bergan koʻrsatmasida avtomobil oʻsha paytda Autopilot rejimida boʻlganini taʼkidlagan.
Biroq Tesla kompaniyasi bu ayblovlarni qatʼiyan rad etmoqda. Odatda matbuot bilan muloqotga kirishmaydigan kompaniya vakillari bu safar jim turishmadi. Tesla kompaniyasining sunʼiy intellekt boʻyicha vitse-prezidenti Ashok Elluswamy X (sobiq Twitter) tarmogʻida avtomobildan olingan maʼlumotlarni eʼlon qildi.
Inson omili va yuqori tezlikElluswamyning soʻzlariga koʻra, tizim maʼlumotlari haydovchi oʻz harakatlari bilan avtomatik boshqaruvni bekor qilganini koʻrsatmoqda. "Ushbu vaziyatda haydovchi turar joy hududida gaz pedalini 100 foiz bosib, oʻzi boshqaruvni qoʻlga olgan. Toʻqnashuv vaqtida tezlik soatiga 73 milga (taxminan 117 km/soat) yetgan va hatto urilishdan keyin ham gaz pedali bosilgan holatda boʻlgan", deb yozdi u.
Tesla rahbari Elon Musk ham ushbu holatga munosabat bildirib, Autopilot yoki Full Self-Driving (FSD) tizimlari bunday hududlarda past tezlikda harakatlanishini, yuqori tezlikdagi toʻqnashuv esa faqat inson aralashuvi bilan sodir boʻlishi mumkinligini taʼkidladi. Uning fikricha, tizimni ayblash mantiqqa toʻgʻri kelmaydi.
Shunga qaramay, AQSH Milliy yoʻl harakati xavfsizligi boshqarmasi (NHTSA) mazkur holat boʻyicha maxsus tekshiruv boshlaganini tasdiqladi. TechCrunch nashri maʼlumotlariga koʻra, bu NHTSA tomonidan soʻnggi yillarda Tesla ishtirokidagi avariyalar boʻyicha ochilgan 40-dan ortiq tergov ishlari sirasiga kiradi.
Hozirda mahalliy politsiya va federal regulyatorlar avtomobilning log-fayllarini sinchiklab oʻrganmoqda. Tekshiruv yakunlari boʻyicha haydovchiga nisbatan jinoiy javobgarlik masalasi koʻrib chiqiladi. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu kabi holatlar muhim, chunki mamlakatimizda Tesla elektromobillari soni ortib bormoqda va haydovchilar yordamchi tizimlarga toʻliq ishonib qolmasliklari lozimligi yana bir bor isbotlanmoqda.
…