Tesla Texasdagi fojiali avariya boʻyicha ayblovlarni rad etdi: Autopilot aybdormi?

·34·Texno
Tesla Texasdagi fojiali avariya boʻyicha ayblovlarni rad etdi: Autopilot aybdormi?

AQSHning Texas shtati, Keyti shahrida Tesla Model 3 rusumli avtomobilning turar joy binosiga urilishi oqibatida 76 yoshli ayol vafot etdi. Mazkur hodisa kompaniyaning haydovchiga koʻmaklashuvchi texnologiyalari xavfsizligi borasidagi bahslarni yana bir bor kun tartibiga chiqardi. Dastlabki xabarlarda avariya vaqtida avtomobil Autopilot tizimida boʻlgani aytilgan edi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hodisa oʻtgan juma kuni kechki payt sodir boʻlgan. Maykl Batler boshqaruvidagi Tesla yoʻldan chiqib ketib, Marta Avila ismli ayolning uyiga borib urilgan. Jabrlanuvchi vertolyotda shifoxonaga yetkazilganiga qaramay, koʻrsatilgan tibbiy yordamga qaramasdan vafot etgan. Haydovchi politsiyaga bergan koʻrsatmasida avtomobil oʻsha paytda Autopilot rejimida boʻlganini taʼkidlagan.

Biroq Tesla kompaniyasi bu ayblovlarni qatʼiyan rad etmoqda. Odatda matbuot bilan muloqotga kirishmaydigan kompaniya vakillari bu safar jim turishmadi. Tesla kompaniyasining sunʼiy intellekt boʻyicha vitse-prezidenti Ashok Elluswamy X (sobiq Twitter) tarmogʻida avtomobildan olingan maʼlumotlarni eʼlon qildi.

Inson omili va yuqori tezlik

Elluswamyning soʻzlariga koʻra, tizim maʼlumotlari haydovchi oʻz harakatlari bilan avtomatik boshqaruvni bekor qilganini koʻrsatmoqda. "Ushbu vaziyatda haydovchi turar joy hududida gaz pedalini 100 foiz bosib, oʻzi boshqaruvni qoʻlga olgan. Toʻqnashuv vaqtida tezlik soatiga 73 milga (taxminan 117 km/soat) yetgan va hatto urilishdan keyin ham gaz pedali bosilgan holatda boʻlgan", deb yozdi u.

Tesla rahbari Elon Musk ham ushbu holatga munosabat bildirib, Autopilot yoki Full Self-Driving (FSD) tizimlari bunday hududlarda past tezlikda harakatlanishini, yuqori tezlikdagi toʻqnashuv esa faqat inson aralashuvi bilan sodir boʻlishi mumkinligini taʼkidladi. Uning fikricha, tizimni ayblash mantiqqa toʻgʻri kelmaydi.

Shunga qaramay, AQSH Milliy yoʻl harakati xavfsizligi boshqarmasi (NHTSA) mazkur holat boʻyicha maxsus tekshiruv boshlaganini tasdiqladi. TechCrunch nashri maʼlumotlariga koʻra, bu NHTSA tomonidan soʻnggi yillarda Tesla ishtirokidagi avariyalar boʻyicha ochilgan 40-dan ortiq tergov ishlari sirasiga kiradi.

Hozirda mahalliy politsiya va federal regulyatorlar avtomobilning log-fayllarini sinchiklab oʻrganmoqda. Tekshiruv yakunlari boʻyicha haydovchiga nisbatan jinoiy javobgarlik masalasi koʻrib chiqiladi. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu kabi holatlar muhim, chunki mamlakatimizda Tesla elektromobillari soni ortib bormoqda va haydovchilar yordamchi tizimlarga toʻliq ishonib qolmasliklari lozimligi yana bir bor isbotlanmoqda.

TeslaAutopilotElon MuskAvariyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI ochiq kodli dasturlarni himoya qilish uchun Patch the Planet tashabbusini boshladiOpenAI ochiq kodli dasturlarni himoya qilish uchun Patch the Planet tashabbusini boshladiBugun, 05:29Asus va Acer Germaniya bozoriga qaytdi: Nokia bilan patent mojarosi yakunlandiAsus va Acer Germaniya bozoriga qaytdi: Nokia bilan patent mojarosi yakunlandiBugun, 05:25Sunʼiy intellekt bozori dotkomlar inqirozidan ham ogʻirroq zarbaga uchrashi mumkinSunʼiy intellekt bozori dotkomlar inqirozidan ham ogʻirroq zarbaga uchrashi mumkinBugun, 04:51Uran yoʻldoshlaridagi suv tarkibi olimlarni hayratda qoldirdi: Yangi kashfiyotUran yoʻldoshlaridagi suv tarkibi olimlarni hayratda qoldirdi: Yangi kashfiyotBugun, 04:27Uber aksiyadorlari kompaniya rahbariyatini sudga berdiUber aksiyadorlari kompaniya rahbariyatini sudga berdiBugun, 03:57Windows 11 yangi Media Player ilovasi: 17 yillik klassik pleyerdan sekinroq ishlamoqdaWindows 11 yangi Media Player ilovasi: 17 yillik klassik pleyerdan sekinroq ishlamoqdaBugun, 03:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi