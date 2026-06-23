Uran yoʻldoshlaridagi suv tarkibi olimlarni hayratda qoldirdi: Yangi kashfiyot

·29·Texno
Uran yoʻldoshlaridagi suv tarkibi olimlarni hayratda qoldirdi: Yangi kashfiyot

Olimlar Quyosh tizimining eng sirli sayyoralaridan biri boʻlgan Uranning beshta eng yirik yoʻldoshida suvning izotopik tarkibini ilk bor aniq oʻlchashga muvaffaq boʻlishdi. James Webb kosmik teleskopi orqali olingan maʼlumotlar ushbu samoviy jismlarning kelib chiqishi haqidagi anʼanaviy tasavvurlarni butunlay oʻzgartirib yuborishi mumkin. Tadqiqot natijalari shuni koʻrsatadiki, mazkur yoʻldoshlardagi suv tarkibi sayyoraning oʻzinikidan keskin farq qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

PNAS jurnalida eʼlon qilingan tadqiqotda Miranda, Ariel, Titaniya, Oberon va Umbriel yoʻldoshlari batafsil oʻrganildi. Astronomlar ushbu jismlardagi oddiy vodorod va uning ogʻir izotopi boʻlgan deyteriy nisbatini tahlil qilishdi. Natijalar kutilmagan boʻlib chiqdi: barcha beshta yoʻldoshda deyteriy miqdori Uranning oʻzidagiga va unga yaqin joylashgan kometalardagiga qaraganda taxminan besh baravar yuqori ekani aniqlandi.

Eski nazariyalar shubha ostida

Ushbu kashfiyot uzoq vaqt davomida hukmronlik qilgan gipotezani shubha ostiga qoʻymoqda. Ilgari Uranning eng yirik oylari sayyora boshqa yirik kosmik obʼyektlar bilan toʻqnashganidan soʻng, uning oʻzidan ajralib chiqqan moddalardan hosil boʻlgan deb hisoblanardi. Biroq izotopik tarkibdagi bunday katta farq yoʻldoshlarning "ona sayyora" bilan umumiy ildizga ega emasligidan dalolat berishi mumkin.

Tadqiqotchilarning fikricha, yangi maʼlumotlar ikki xil ssenariyni koʻzda tutadi. Birinchisiga koʻra, yoʻldoshlar Uranning hozirgi orbitasidan ancha uzoqda shakllangan va keyinchalik uning gravitatsiyasi tomonidan asirga olingan. Ikkinchi taxmin esa, bu oylar Quyosh tizimining ilk davrlarida Uran tomonidan parchalab tashlangan boshqa yirik jismlarning qoldiqlaridan vujudga kelganini anglatadi.

Eng katta jumboq esa Miranda yoʻldoshi bilan bogʻliq boʻlib qolmoqda. Uranga eng yaqin joylashgan ushbu yirik yoʻldoshning izotopik tarkibi qolgan toʻrtta oydan sezilarli darajada farq qiladi. Bu Miranda butunlay boshqacha mexanizm asosida shakllangan boʻlishi mumkinligini koʻrsatadi va olimlar uchun yangi tadqiqot yoʻnalishlarini ochib beradi.

Uran tizimining oʻziga xosligi

Uran Quyosh tizimidagi eng gʻayritabiiy sayyoralardan biri hisoblanadi. Uning oʻqi 98 darajaga ogʻgan boʻlib, sayyora goʻyo orbitasida "yonboshlab" aylanadi. Uning yoʻldoshlari ham noodatiy orbital joylashuvi va oʻziga xos xususiyatlari bilan ajralib turadi. James Webb teleskopi yordamida amalga oshirilgan ushbu kashfiyot Uran tizimining shakllanish tarixi biz oʻylagandan koʻra ancha murakkab ekanini isbotlamoqda.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu yangi maʼlumotlar sayyoralar va ularning yoʻldoshlari evolyutsiyasi modellarini qayta koʻrib chiqishni talab etadi. Kelajakda Uran tizimiga maxsus missiyalar yuborilishi ushbu muzli gigant va uning hamrohlari qanday qilib hozirgi koʻrinishga kelganini aniqlashga yordam berishi kutilmoqda.

UranJames WebbKosmosAstronomiyaTadqiqot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI ochiq kodli dasturlarni himoya qilish uchun Patch the Planet tashabbusini boshladiOpenAI ochiq kodli dasturlarni himoya qilish uchun Patch the Planet tashabbusini boshladiBugun, 05:29Asus va Acer Germaniya bozoriga qaytdi: Nokia bilan patent mojarosi yakunlandiAsus va Acer Germaniya bozoriga qaytdi: Nokia bilan patent mojarosi yakunlandiBugun, 05:25Sunʼiy intellekt bozori dotkomlar inqirozidan ham ogʻirroq zarbaga uchrashi mumkinSunʼiy intellekt bozori dotkomlar inqirozidan ham ogʻirroq zarbaga uchrashi mumkinBugun, 04:51Tesla Texasdagi fojiali avariya boʻyicha ayblovlarni rad etdi: Autopilot aybdormi?Tesla Texasdagi fojiali avariya boʻyicha ayblovlarni rad etdi: Autopilot aybdormi?Bugun, 04:25Uber aksiyadorlari kompaniya rahbariyatini sudga berdiUber aksiyadorlari kompaniya rahbariyatini sudga berdiBugun, 03:57Windows 11 yangi Media Player ilovasi: 17 yillik klassik pleyerdan sekinroq ishlamoqdaWindows 11 yangi Media Player ilovasi: 17 yillik klassik pleyerdan sekinroq ishlamoqdaBugun, 03:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi