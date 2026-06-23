Sunʼiy intellekt inqilobi va ommaviy qisqartirishlar: Texnogigantlar nima uchun xodimlardan voz kechmoqda?

·19·Texno
Sunʼiy intellekt inqilobi va ommaviy qisqartirishlar: Texnogigantlar nima uchun xodimlardan voz kechmoqda?

Global texnologiya bozorida kutilmagan va ziddiyatli jarayon kuzatilmoqda: yirik kompaniyalar rekord darajadagi daromadlar haqida hisobot berayotgan bir paytda, minglab xodimlarni ishdan boʻshatishda davom etmoqda. Ushbu ommaviy qisqartirishlarning asosiy sababi sifatida esa sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalarining joriy etilishi koʻrsatilmoqda. Soha mutaxassislarining fikricha, 2026-yil texnologik ish oʻrinlarining transformatsiyasi uchun burilish nuqtasi boʻlib xizmat qiladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Oracle korporatsiyasi yaqinda eʼlon qilgan moliyaviy hisobotiga koʻra, soʻnggi 12 oy ichida kompaniya oʻz ishchi kuchini 21 000 kishiga yoki jami shtatning 13 foiziga qisqartirgan. Kompaniya rahbariyati ushbu qarorni bevosita AI texnologiyalarini operatsion jarayonlarga tatbiq etish bilan izohladi. Bu koʻrsatkich avvalgi prognozlardan ancha yuqori boʻlib, texnologiya olamida inson mehnatining oʻrnini algoritmlar egallayotganidan dalolat beradi.

AI tufayli ish oʻrinlarini yoʻqotayotgan kompaniyalar

Challenger, Gray & Christmas konsalting firmasi maʼlumotiga koʻra, may oyi texnologiya sohasida xodimlarni qisqartirish boʻyicha soʻnggi yillardagi eng yuqori koʻrsatkichni qayd etdi. Roʻyxatda nafaqat dasturiy taʼminot ishlab chiquvchilar, balki apparat taʼminoti va kiberxavfsizlik gigantlari ham bor:

  • Meta: Mark Zuckerberg boshqaruvidagi kompaniya 8 000 xodimni boʻshatdi, biroq 7 000 kishini yangi AI yoʻnalishidagi rollarga oʻtkazdi.
  • Google: Alphabet tarkibidagi Cloud va kiberxavfsizlik boʻlimlarida 3 000 ga yaqin muhandis ishdan boʻshatildi, vaholanki Cloud daromadi ilk bor 20 milliard dollardan oshgan edi.
  • Cisco: Kompaniya 4 000 ga yaqin ish oʻrnini qisqartirib, resurslarni optik tolali aloqa va AI infratuzilmasiga yoʻnaltirishini maʼlum qildi.
  • Intuit: Moliyaviy dasturlar ishlab chiquvchisi tuzilmani soddalashtirish maqsadida 3 000 xodim bilan xayrlashdi.
GitLab kompaniyasi ham ushbu tendensiyadan chetda qolmadi. Kompaniya oʻz xodimlarining 14 foizini (taxminan 350 kishi) AI infratuzilmasiga investitsiya kiritish uchun boʻshatishga qaror qildi. GitLab bosh direktori Bill Staplesning soʻzlariga koʻra, kompaniya "avlodlar almashinuvi" jarayonini boshlagan va oʻz platformasini butunlay AI agentlari uchun qayta qurmoqda. Qizigʻi shundaki, kompaniya daromadi oʻtgan yilga nisbatan 23 foizga oʻsgan.

Sanoat va boshqaruvdagi oʻzgarishlar

Faqatgina IT kompaniyalari emas, balki anʼanaviy sanoat vakillari ham AI taʼsirini his qilmoqda. Masalan, General Motors (GM) oʻzining axborot texnologiyalari boʻlimidan 600 ga yaqin xodimni boʻshatdi. Garchi kompaniya buni bozor konʼyunkturasi bilan bogʻlagan boʻlsa-da, ichki manbalar qarorda sunʼiy intellektning roli katta ekanini tasdiqlamoqda. Shu bilan birga, GM hozirda AI va avtonom transport vositalari boʻyicha yangi mutaxassislarni faol qidirmoqda.

Cloudflare kompaniyasi esa oʻz tarixidagi eng yuqori choraklik daromadni (639,8 million dollar) qayd etgan boʻlsa-da, xodimlarining 20 foizidan voz kechdi. Kompaniya rahbari Matthew Princening taʼkidlashicha, qisqartirishlar asosan oʻrta boʻgʻin menejerlari, huquqshunoslar va moliya boʻlimi xodimlariga tegishli boʻlgan. Bu AI nafaqat kod yozuvchilarni, balki maʼmuriy boshqaruv xodimlarini ham oʻrnini bosa boshlaganini koʻrsatadi.

Mutaxassislarning fikricha, texnologiya gigantlari pandemiya davridagi haddan tashqari koʻp ishga olish siyosatini endi AI yordamida optimallashtirmoqda. Bu jarayon mehnat bozorida malaka talablarining keskin oʻzgarishiga va anʼanaviy kasb egalarining yangi texnologiyalarga moslashish zaruriyatini keltirib chiqarmoqda. Oʻzbekistonlik mutaxassislar uchun ham ushbu global tendensiya muhim signal boʻlib, AI vositalari bilan ishlash koʻnikmasi endilikda afzallik emas, balki zaruriyatga aylanmoqda.

TexnologiyaSunʼiy IntellektIshsizlikGoogleOracle
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

James Webb koinotdagi sirli «kichik qizil nuqtalar» tabiatini aniqladiJames Webb koinotdagi sirli «kichik qizil nuqtalar» tabiatini aniqladiBugun, 06:26Microsoft rahbari sunʼiy intellekt bozoridagi gegemonlikni va qoʻrquvni tanqid qildiMicrosoft rahbari sunʼiy intellekt bozoridagi gegemonlikni va qoʻrquvni tanqid qildiBugun, 05:59OpenAI ochiq kodli dasturlarni himoya qilish uchun Patch the Planet tashabbusini boshladiOpenAI ochiq kodli dasturlarni himoya qilish uchun Patch the Planet tashabbusini boshladiBugun, 05:29Asus va Acer Germaniya bozoriga qaytdi: Nokia bilan patent mojarosi yakunlandiAsus va Acer Germaniya bozoriga qaytdi: Nokia bilan patent mojarosi yakunlandiBugun, 05:25Sunʼiy intellekt bozori dotkomlar inqirozidan ham ogʻirroq zarbaga uchrashi mumkinSunʼiy intellekt bozori dotkomlar inqirozidan ham ogʻirroq zarbaga uchrashi mumkinBugun, 04:51Uran yoʻldoshlaridagi suv tarkibi olimlarni hayratda qoldirdi: Yangi kashfiyotUran yoʻldoshlaridagi suv tarkibi olimlarni hayratda qoldirdi: Yangi kashfiyotBugun, 04:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi