James Webb koinotdagi sirli «kichik qizil nuqtalar» tabiatini aniqladi

·21·Texno
James Webb koinotdagi sirli «kichik qizil nuqtalar» tabiatini aniqladi

Koinotni oʻrganishda inqilob yasayotgan James Webb (JWST) kosmik teleskopi erta koinotdagi eng jumboqli obʼyektlardan biri — «kichik qizil nuqtalar» tabiatini tushunishda muhim qadam tashladi. Astronomlar uzoq galaktikalardagi ushbu ixcham va yorqin qizil manbalarning eng batafsil spektrini olishga muvaffaq boʻlishdi. Tadqiqot natijalari shuni koʻrsatadiki, bu obʼyektlar aslida zich gaz qobigʻiga oʻralgan oʻta ogʻir qora tuynuklar boʻlishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Texas universiteti olimi Vasiliy Kokorev boshchiligidagi guruh GLIMPSE-17775 deb nomlangan obʼyektni chuqur tahlil qildi. Tadqiqot davomida James Webb teleskopi orqali 30 soatlik spektroskopik kuzatuvlar olib borildi. Gravitatsion linzalash effekti — yaqinroqdagi galaktikalar toʻdasining uzoqdagi obʼyekt nurini kuchaytirib berishi tufayli, bu maʼlumotlar samaradorlik jihatidan 80 soatlik kuzatuvga teng boʻldi.

«Qora tuynuk-yulduz» modeli

Olimlarning xulosasiga koʻra, GLIMPSE-17775 obʼyekti «qora tuynuk-yulduz» (black hole star yoki BH*) modeliga toʻliq mos keladi. Bu shuni anglatadiki, markazda oʻta ulkan qora tuynuk joylashgan boʻlib, u zich, qisman ionlashgan gaz qobigʻi bilan oʻralgan. Qora tuynuk oʻziga modda yutish (akkretsiya) jarayonida ajratib chiqargan ulkan energiya ushbu gaz qobigʻi tomonidan qayta nurlantiriladi va natijada bizga oʻziga xos qizil rangda koʻrinadi.

Spektral tahlillar davomida obʼyektdan vodorod, kislorod va geliy chiziqlari, shuningdek, 16 ta temir chizigʻidan iborat «temir oʻrmoni» aniqlandi. Bunday koʻrsatkichlar faqat juda kuchli yuqori energiyali nurlanish manbai mavjud boʻlgandagina yuzaga keladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu holat qora tuynuk atrofidagi akkretsiya diskidan tarqalayotgan nurlanishning tashqi muhit bilan oʻzaro taʼsirini tasdiqlaydi.

GLIMPSE-17775 obʼyekti taxminan 1,8 milliard yil avvalgi, yaʼni Katta portlashdan keyingi ilk davrlarga tegishli. U Abell S1063 galaktikalar toʻdasi hududida joylashgan boʻlib, koinotning kengayishi tufayli uning nuri kuchli «qizil siljish»ga uchragan. Hubble teleskopi maʼlumotlari bilan solishtirilganda, obʼyekt atrofidagi ayrim zaif belgilar uning tarkibidagi yulduzlar populyatsiyasi bilan bogʻliqligi ham maʼlum boʻldi.

Koinot sirlari sari yangi qadam

Mazkur kashfiyot astronomiya fani uchun juda muhim, chunki u erta koinotda oʻta ogʻir qora tuynuklarning qanday shakllangani va rivojlanganini tushunishga yordam beradi. «Kichik qizil nuqtalar» ilgari shunchaki zich yulduzlar toʻdasi deb taxmin qilingan boʻlsa, endilikda ularning markazida faol yadro borligi haqidagi nazariya ustunlik qilmoqda.

Shunga qaramay, olimlar bu boradagi izlanishlarni davom ettirish zarurligini taʼkidlamoqda. James Webb teleskopi kelgusida yana oʻnlab shunday obʼyektlarni oʻrganishi rejalashtirilgan. Bu esa taklif etilgan «BH*» modelining barcha shunday qizil nuqtalar uchun umumiy qonuniyat ekanligini yoki GLIMPSE-17775 oʻziga xos istisno ekanligini aniqlash imkonini beradi.

James WebbKoinotAstronomiyaQora TuynukNASA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt inqilobi va ommaviy qisqartirishlar: Texnogigantlar nima uchun xodimlardan voz kechmoqda?Sunʼiy intellekt inqilobi va ommaviy qisqartirishlar: Texnogigantlar nima uchun xodimlardan voz kechmoqda?Bugun, 06:25Microsoft rahbari sunʼiy intellekt bozoridagi gegemonlikni va qoʻrquvni tanqid qildiMicrosoft rahbari sunʼiy intellekt bozoridagi gegemonlikni va qoʻrquvni tanqid qildiBugun, 05:59OpenAI ochiq kodli dasturlarni himoya qilish uchun Patch the Planet tashabbusini boshladiOpenAI ochiq kodli dasturlarni himoya qilish uchun Patch the Planet tashabbusini boshladiBugun, 05:29Asus va Acer Germaniya bozoriga qaytdi: Nokia bilan patent mojarosi yakunlandiAsus va Acer Germaniya bozoriga qaytdi: Nokia bilan patent mojarosi yakunlandiBugun, 05:25Sunʼiy intellekt bozori dotkomlar inqirozidan ham ogʻirroq zarbaga uchrashi mumkinSunʼiy intellekt bozori dotkomlar inqirozidan ham ogʻirroq zarbaga uchrashi mumkinBugun, 04:51Uran yoʻldoshlaridagi suv tarkibi olimlarni hayratda qoldirdi: Yangi kashfiyotUran yoʻldoshlaridagi suv tarkibi olimlarni hayratda qoldirdi: Yangi kashfiyotBugun, 04:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi