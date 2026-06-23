Smartfonlar bozorida inqilob: 9000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega qurilma kutilmoqda
Smartfonlar sanoatida avtonomlik masalasi hamon eng dolzarb muammolardan biri boʻlib qolmoqda. Xitoylik taniqli insayder Digital Chat Station bergan maʼlumotlarga koʻra, joriy yilning iyul oyida bozorga rekord darajadagi 9000 mA/soat sigʻimli akkumulyator bilan jihozlangan yangi smartfon chiqishi kutilmoqda. Bu koʻrsatkich zamonaviy flagmanlarning oʻrtacha quvvatidan deyarli ikki baravar koʻpdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozircha ishlab chiqaruvchining nomi ochiqlanmagan boʻlsa-da, qurilmaning texnik xususiyatlari haqida ayrim tafsilotlar maʼlum. Yangi smartfon nafaqat katta batareyasi, balki tashqi taʼsirlarga chidamliligi bilan ham ajralib turadi. Maʼlum qilinishicha, model toʻliq suv oʻtkazmaslik xususiyatiga ega boʻladi va zarbalarga, balandlikdan tushib ketishlarga qarshi kuchaytirilgan himoya tizimi bilan taʼminlanadi.
Texnik xususiyatlar va samaradorlikQurilmaning displeyi 1,5K aniqlikdagi yassi panel boʻlishi kutilmoqda. Bu foydalanuvchilarga yuqori sifatli tasvirni taqdim etish bilan birga, energiya sarfini optimallashtirishga xizmat qiladi. Shuningdek, smartfonga sifatli ovoz uzatish uchun stereodinamiklar oʻrnatiladi. ixbt.com nashrining yozishicha, gadjetning asosini Snapdragon 6 seriyasidagi energiya tejamkor protsessor tashkil etadi.
Snapdragon 6 platformasining tanlanishi bejiz emas. Ushbu chiplar oʻta yuqori unumdorlikdan koʻra, koʻproq quvvatni tejash va barqaror ishlashga yoʻnaltirilgan. 9000 mA/soat sigʻim bilan birgalikda ushbu protsessor smartfonning bir necha kun davomida quvvatlantirishsiz ishlashini taʼminlashi mumkin. Bu, ayniqsa, uzoq safarda boʻladiganlar yoki ekstremal sharoitlarda ishlovchilar uchun juda muhim.
Insayderning taʼkidlashicha, ishlab chiqaruvchilar bu bilan toʻxtab qolmoqchi emas. Hozirda laboratoriyalarda 10 000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega yanada kuchliroq model ustida ish olib borilmoqda. Biroq, bunday ulkan batareyali versiya biroz kechroq taqdim etilishi rejalashtirilgan.
Digital Chat Station avval ham texnologiya olamidagi muhim yangiliklarni, jumladan, Xiaomi 15 va Xiaomi 15 Pro modellarining xususiyatlarini, Realme GT 7 Pro smartfonining Samsung displeyi bilan chiqishini aniq bashorat qilgan edi. Shu sababli, ushbu yangi "energiya giganti" haqidagi xabarlar ham mutaxassislar tomonidan jiddiy qabul qilinmoqda.
Oʻzbekiston bozorida ham bunday chidamli smartfonlarga talab yuqori. Ayniqsa, togʻli hududlarda ishlovchilar, sayyohlar va kuryerlik xizmati xodimlari uchun suvdan himoyalangan va uzoq vaqt quvvat saqlaydigan qurilmalar doimo qiziqish uygʻotib kelgan. Iyul oyida kutilayotgan ushbu premyera smartfonlar bozorida yangi trendni boshlab berishi mumkin.
…