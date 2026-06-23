Smartfonlar bozorida inqilob: 9000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega qurilma kutilmoqda

·0·Texno
Smartfonlar bozorida inqilob: 9000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega qurilma kutilmoqda

Smartfonlar sanoatida avtonomlik masalasi hamon eng dolzarb muammolardan biri boʻlib qolmoqda. Xitoylik taniqli insayder Digital Chat Station bergan maʼlumotlarga koʻra, joriy yilning iyul oyida bozorga rekord darajadagi 9000 mA/soat sigʻimli akkumulyator bilan jihozlangan yangi smartfon chiqishi kutilmoqda. Bu koʻrsatkich zamonaviy flagmanlarning oʻrtacha quvvatidan deyarli ikki baravar koʻpdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozircha ishlab chiqaruvchining nomi ochiqlanmagan boʻlsa-da, qurilmaning texnik xususiyatlari haqida ayrim tafsilotlar maʼlum. Yangi smartfon nafaqat katta batareyasi, balki tashqi taʼsirlarga chidamliligi bilan ham ajralib turadi. Maʼlum qilinishicha, model toʻliq suv oʻtkazmaslik xususiyatiga ega boʻladi va zarbalarga, balandlikdan tushib ketishlarga qarshi kuchaytirilgan himoya tizimi bilan taʼminlanadi.

Texnik xususiyatlar va samaradorlik

Qurilmaning displeyi 1,5K aniqlikdagi yassi panel boʻlishi kutilmoqda. Bu foydalanuvchilarga yuqori sifatli tasvirni taqdim etish bilan birga, energiya sarfini optimallashtirishga xizmat qiladi. Shuningdek, smartfonga sifatli ovoz uzatish uchun stereodinamiklar oʻrnatiladi. ixbt.com nashrining yozishicha, gadjetning asosini Snapdragon 6 seriyasidagi energiya tejamkor protsessor tashkil etadi.

Snapdragon 6 platformasining tanlanishi bejiz emas. Ushbu chiplar oʻta yuqori unumdorlikdan koʻra, koʻproq quvvatni tejash va barqaror ishlashga yoʻnaltirilgan. 9000 mA/soat sigʻim bilan birgalikda ushbu protsessor smartfonning bir necha kun davomida quvvatlantirishsiz ishlashini taʼminlashi mumkin. Bu, ayniqsa, uzoq safarda boʻladiganlar yoki ekstremal sharoitlarda ishlovchilar uchun juda muhim.

Insayderning taʼkidlashicha, ishlab chiqaruvchilar bu bilan toʻxtab qolmoqchi emas. Hozirda laboratoriyalarda 10 000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega yanada kuchliroq model ustida ish olib borilmoqda. Biroq, bunday ulkan batareyali versiya biroz kechroq taqdim etilishi rejalashtirilgan.

Digital Chat Station avval ham texnologiya olamidagi muhim yangiliklarni, jumladan, Xiaomi 15 va Xiaomi 15 Pro modellarining xususiyatlarini, Realme GT 7 Pro smartfonining Samsung displeyi bilan chiqishini aniq bashorat qilgan edi. Shu sababli, ushbu yangi "energiya giganti" haqidagi xabarlar ham mutaxassislar tomonidan jiddiy qabul qilinmoqda.

Oʻzbekiston bozorida ham bunday chidamli smartfonlarga talab yuqori. Ayniqsa, togʻli hududlarda ishlovchilar, sayyohlar va kuryerlik xizmati xodimlari uchun suvdan himoyalangan va uzoq vaqt quvvat saqlaydigan qurilmalar doimo qiziqish uygʻotib kelgan. Iyul oyida kutilayotgan ushbu premyera smartfonlar bozorida yangi trendni boshlab berishi mumkin.

SmartfonAkkumulyatorSnapdragonTexnologiyaXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya kosmik infratuzilmani kengaytirmoqda: Saxalinda yangi oʻlchov punkti qurilmoqdaRossiya kosmik infratuzilmani kengaytirmoqda: Saxalinda yangi oʻlchov punkti qurilmoqdaBugun, 14:21Elon Musk sunʼiy intellekt 5 yildan soʻng butun insoniyatdan aqlliroq boʻlishini bashorat qildiElon Musk sunʼiy intellekt 5 yildan soʻng butun insoniyatdan aqlliroq boʻlishini bashorat qildiBugun, 13:58Smartfon va kompyuterlar narxi oshishi mumkin: LPDDR5X xotira chiplari keskin qimmatlashdiSmartfon va kompyuterlar narxi oshishi mumkin: LPDDR5X xotira chiplari keskin qimmatlashdiBugun, 13:20Ilon Maskning Grok Build vositasi avtonom rejimga oʻtdi: Endi u inson aralashuvisiz kod yozadiIlon Maskning Grok Build vositasi avtonom rejimga oʻtdi: Endi u inson aralashuvisiz kod yozadiBugun, 12:51Samsung Galaxy S24 foydalanuvchilari uchun Android 16 asosidagi One UI 8.5 tarqatila boshlandiSamsung Galaxy S24 foydalanuvchilari uchun Android 16 asosidagi One UI 8.5 tarqatila boshlandiBugun, 12:22Realme rekord darajadagi 8000 mAs akkumulyatorli yangi smartfonini taqdim etdiRealme rekord darajadagi 8000 mAs akkumulyatorli yangi smartfonini taqdim etdiBugun, 11:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi