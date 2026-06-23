Beysbol ishqibozlari uchun yangilik: Ribbie o‘yinlarni 8-bitli retro formatga o‘tkazadi
Zamonaviy texnologiyalar va retro estetika uyg‘unligi sport translyatsiyalarini kuzatishda mutlaqo yangi tajribani taqdim etmoqda. Dasturchi Eric Brownrout tomonidan yaratilgan Ribbie loyihasi Major League Baseball (MLB) ma’lumotlarini real vaqt rejimida 8-bitli arkada o‘yinlari ko‘rinishidagi translyatsiyaga aylantirib beradi. Ushbu platforma beysbol ishqibozlari uchun zerikarli statistik jadvallar o‘rniga vizual boy va qiziqarli muhitni taklif qilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ribbie loyihasining asosi MLB ochiq ma’lumotlar interfeysi (StatsAPI) bilan integratsiya qilingan bo‘lib, u har bir zarba, harakat va natijani piksel-art formatida jonlantiradi. TechCrunch nashriga bergan intervyusida Brownrout, loyiha g‘oyasi dastlab o‘zining fantazi-beysbol jamoasi uchun Kyle Schwarber ismli o‘yinchining piksel-art logotipini yaratishdan boshlanganini ta’kidladi. Keyinchalik u ushbu uslubni butun bir o‘yin jarayoniga tatbiq etish mumkinligini anglab yetgan.
Sun’iy intellekt yordamida yaratilgan vizual olamMazkur murakkab loyihani qisqa vaqt ichida amalga oshirishda zamonaviy sun’iy intellekt vositalari hal qiluvchi rol o‘ynadi. Brownrout loyihani ishlab chiqishda Claude Code va Codex kabi vositalardan keng foydalangan. Uning so‘zlariga ko‘ra, odatda oylab vaqt talab qiladigan dasturlash jarayoni sun’iy intellekt ko‘magida bir necha dam olish kunlarida yakunlangan. Bu, ayniqsa, o‘yin personajlari (spraytlar) va stadionlar tasvirini yaratishda qo‘l kelgan.
Ribbie saytiga tashrif buyurgan foydalanuvchi o‘zini 90-yillardagi arkada o‘yinlari xonasiga tushib qolgandek his qiladi. Interfeysda o‘sha vaqtda bo‘lib o‘tayotgan MLB o‘yinlarini tanlash imkoniyati mavjud. Foydalanuvchilar o‘yinni virtual mehmonxonadagi televizor orqali yoki butun ekran bo‘ylab kuzatishlari mumkin. Har bir stadion va o‘yinchi uchun maxsus piksel-art dizaynlari yaratilgan bo‘lib, bu jarayonni oddiy ESPN Gamecast kabi servislar bilan solishtirganda ancha jozibali qiladi.
Platforma nafaqat chiroyli ko‘rinishga ega, balki funksional jihatdan ham ancha boy. Foydalanuvchilar o‘yin hisobi, kim to‘p otayotgani (pitcher) yoki kim zarba berayotganini (hitter) aniq ko‘rib turishadi. Barcha ma’lumotlar rasmiy MLB manbalaridan olingani sababli, ma’lumotlarning aniqligi va tezkorligi ta’minlangan.
Yaqinda loyihaga fantazi-beysbol ishqibozlari uchun yangi funksiya qo‘shildi. Endilikda foydalanuvchilar o‘z jamoalari tarkibini tizimga kiritib, o‘z o‘yinchilarining real vaqtdagi natijalarini retro formatda kuzatib borishlari mumkin. Bu kabi innovatsiyalar sport tahliliy ma’lumotlarini iste’mol qilishning yangi, ko‘ngilochar usullarini ochib bermoqda.
…