Beysbol ishqibozlari uchun yangilik: Ribbie o‘yinlarni 8-bitli retro formatga o‘tkazadi

·26·Texno
Beysbol ishqibozlari uchun yangilik: Ribbie o‘yinlarni 8-bitli retro formatga o‘tkazadi

Zamonaviy texnologiyalar va retro estetika uyg‘unligi sport translyatsiyalarini kuzatishda mutlaqo yangi tajribani taqdim etmoqda. Dasturchi Eric Brownrout tomonidan yaratilgan Ribbie loyihasi Major League Baseball (MLB) ma’lumotlarini real vaqt rejimida 8-bitli arkada o‘yinlari ko‘rinishidagi translyatsiyaga aylantirib beradi. Ushbu platforma beysbol ishqibozlari uchun zerikarli statistik jadvallar o‘rniga vizual boy va qiziqarli muhitni taklif qilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ribbie loyihasining asosi MLB ochiq ma’lumotlar interfeysi (StatsAPI) bilan integratsiya qilingan bo‘lib, u har bir zarba, harakat va natijani piksel-art formatida jonlantiradi. TechCrunch nashriga bergan intervyusida Brownrout, loyiha g‘oyasi dastlab o‘zining fantazi-beysbol jamoasi uchun Kyle Schwarber ismli o‘yinchining piksel-art logotipini yaratishdan boshlanganini ta’kidladi. Keyinchalik u ushbu uslubni butun bir o‘yin jarayoniga tatbiq etish mumkinligini anglab yetgan.

Sun’iy intellekt yordamida yaratilgan vizual olam

Mazkur murakkab loyihani qisqa vaqt ichida amalga oshirishda zamonaviy sun’iy intellekt vositalari hal qiluvchi rol o‘ynadi. Brownrout loyihani ishlab chiqishda Claude Code va Codex kabi vositalardan keng foydalangan. Uning so‘zlariga ko‘ra, odatda oylab vaqt talab qiladigan dasturlash jarayoni sun’iy intellekt ko‘magida bir necha dam olish kunlarida yakunlangan. Bu, ayniqsa, o‘yin personajlari (spraytlar) va stadionlar tasvirini yaratishda qo‘l kelgan.

Ribbie saytiga tashrif buyurgan foydalanuvchi o‘zini 90-yillardagi arkada o‘yinlari xonasiga tushib qolgandek his qiladi. Interfeysda o‘sha vaqtda bo‘lib o‘tayotgan MLB o‘yinlarini tanlash imkoniyati mavjud. Foydalanuvchilar o‘yinni virtual mehmonxonadagi televizor orqali yoki butun ekran bo‘ylab kuzatishlari mumkin. Har bir stadion va o‘yinchi uchun maxsus piksel-art dizaynlari yaratilgan bo‘lib, bu jarayonni oddiy ESPN Gamecast kabi servislar bilan solishtirganda ancha jozibali qiladi.

Platforma nafaqat chiroyli ko‘rinishga ega, balki funksional jihatdan ham ancha boy. Foydalanuvchilar o‘yin hisobi, kim to‘p otayotgani (pitcher) yoki kim zarba berayotganini (hitter) aniq ko‘rib turishadi. Barcha ma’lumotlar rasmiy MLB manbalaridan olingani sababli, ma’lumotlarning aniqligi va tezkorligi ta’minlangan.

Yaqinda loyihaga fantazi-beysbol ishqibozlari uchun yangi funksiya qo‘shildi. Endilikda foydalanuvchilar o‘z jamoalari tarkibini tizimga kiritib, o‘z o‘yinchilarining real vaqtdagi natijalarini retro formatda kuzatib borishlari mumkin. Bu kabi innovatsiyalar sport tahliliy ma’lumotlarini iste’mol qilishning yangi, ko‘ngilochar usullarini ochib bermoqda.

RibbieMLBBeysbolSun'iy IntellektClaude Code
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Meta kompaniyasi hamyonbop va zamonaviy Meta Glasses aqlli koʻzoynaklarini taqdim etdiMeta kompaniyasi hamyonbop va zamonaviy Meta Glasses aqlli koʻzoynaklarini taqdim etdiBugun, 19:28Sunʼiy intellekt va video: Fika Jobs ishga qabul qilish jarayonini inqilob qilmoqdaSunʼiy intellekt va video: Fika Jobs ishga qabul qilish jarayonini inqilob qilmoqdaBugun, 18:22Vivo X Fold6 taqdimoti arafasida: 200 megapikselli kamera va rekord darajadagi narxlarVivo X Fold6 taqdimoti arafasida: 200 megapikselli kamera va rekord darajadagi narxlarBugun, 18:22Rossiyaning Bulat kompaniyasi yangi avlod tayanch stansiyalarini taqdim etdiRossiyaning Bulat kompaniyasi yangi avlod tayanch stansiyalarini taqdim etdiBugun, 17:56Huawei aqlli eshik qulflari uchun yirik yangilanish: HarmonyOS 6.1 tizimi taqdim etildiHuawei aqlli eshik qulflari uchun yirik yangilanish: HarmonyOS 6.1 tizimi taqdim etildiBugun, 17:20SpaceX kosmosdan yuk qaytaruvchi yangi Starfall kapsulasini muvaffaqiyatli uchirdiSpaceX kosmosdan yuk qaytaruvchi yangi Starfall kapsulasini muvaffaqiyatli uchirdiBugun, 16:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi