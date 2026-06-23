Samsung Galaxy A35 uchun One UI 9 sinovlari boshlandi: Oʻrta segmentdagi yangilanish
Janubiy Koreyaning Samsung Electronics texnogiganti oʻzining oʻrta narx toifasidagi ommabop qurilmalaridan biri — Galaxy A35 smartfoni uchun yangi avlod operatsion tizimini tayyorlashga kirishdi. Maʼlum boʻlishicha, kompaniya serverlarida ushbu model uchun moʻljallangan ilk One UI 9 proshivkalari paydo boʻlgan. Bu mazkur smartfon foydalanuvchilari kelajakda eng soʻnggi dasturiy taʼminot imkoniyatlaridan foydalanishi kafolatlanishini anglatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Taniqli insayder Tarun Vats tomonidan eʼlon qilingan maʼlumotlarga koʻra, Samsung ichki sinov serverlarida Galaxy A35 uchun bir nechta test yigʻmalari aniqlangan. Xususan, A356BXXUAEZF1 va A356BOXMAEZF1 kabi kodli versiyalar tizimning erta bosqichdagi sinovlari ketayotganidan dalolat beradi. Shuningdek, SM-A356E model raqami ostidagi global versiya uchun ham maxsus proshivkalar roʻyxatga olingan.
Dasturiy taʼminotni rivojlantirish bosqichlariHozirgi vaqtda aniqlangan ushbu yigʻmalar faqat ichki foydalanish va dasturchilar uchun moʻljallangan. Bu bosqichda tizimning barqarorligi, yangi funksiyalarning apparat qismi bilan moslashuvi va xatoliklarni bartaraf etish jarayonlari amalga oshiriladi. One UI 9 interfeysi Android operatsion tizimining navbatdagi katta talqini asosida qurilishi kutilmoqda.
Oʻzbekiston bozorida ham keng sotilayotgan Galaxy A35 modelining bunday erta sinovlardan oʻtishi mahalliy foydalanuvchilar uchun ham quvonarli holat. Odatda Samsung oʻzining flagman qurilmalariga koʻproq eʼtibor qaratsa-da, oʻrta segment vakillarining ham eng yangi dasturiy taʼminot bilan taʼminlanishi brendning qoʻllab-quvvatlash siyosati yaxshilanganini koʻrsatadi.
Maʼlumot oʻrnida taʼkidlash joizki, Tarun Vats avval ham Samsung qurilmalari borasida bir qator aniq prognozlarni bergan edi. U One UI 8.0 beta-versiyasining chiqish muddatlari, shuningdek, Galaxy S24 va Galaxy S25 flagmanlarining taqdimot sanalarini birinchilardan boʻlib ochiqlagan edi. Shu sababli, uning One UI 9 haqidagi xabarlari texnologik hamjamiyat tomonidan ishonch bilan qabul qilinmoqda.
Kutilayotgan oʻzgarishlar va muddatlarHozircha One UI 9 interfeysining oʻziga xos xususiyatlari va dizayndagi oʻzgarishlari haqida batafsil maʼlumotlar yoʻq. Biroq, ekspertlar tizimda sunʼiy intellekt imkoniyatlarini yanada kengaytirish, energiya samaradorligini oshirish va vizual elementlarni modernizatsiya qilishga urgʻu berilishini taxmin qilishmoqda.
Smartfon egalari uchun One UI 9 ning ommaviy beta-sinovlari va yakuniy relizi biroz vaqt talab etadi. Dastlab ichki sinovlar yakunlanishi, soʻngra flagman modellar uchun yangilanish taqdim etilishi lozim. Shundan keyingina Galaxy A35 kabi oʻrta segment qurilmalari yangi tizimni qabul qila boshlaydi. Bu jarayon odatda bir necha oydan bir yilgacha davom etishi mumkin.
…