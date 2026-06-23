Samsung Galaxy A35 uchun One UI 9 sinovlari boshlandi: Oʻrta segmentdagi yangilanish

·30·Texno
Samsung Galaxy A35 uchun One UI 9 sinovlari boshlandi: Oʻrta segmentdagi yangilanish

Janubiy Koreyaning Samsung Electronics texnogiganti oʻzining oʻrta narx toifasidagi ommabop qurilmalaridan biri — Galaxy A35 smartfoni uchun yangi avlod operatsion tizimini tayyorlashga kirishdi. Maʼlum boʻlishicha, kompaniya serverlarida ushbu model uchun moʻljallangan ilk One UI 9 proshivkalari paydo boʻlgan. Bu mazkur smartfon foydalanuvchilari kelajakda eng soʻnggi dasturiy taʼminot imkoniyatlaridan foydalanishi kafolatlanishini anglatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Taniqli insayder Tarun Vats tomonidan eʼlon qilingan maʼlumotlarga koʻra, Samsung ichki sinov serverlarida Galaxy A35 uchun bir nechta test yigʻmalari aniqlangan. Xususan, A356BXXUAEZF1 va A356BOXMAEZF1 kabi kodli versiyalar tizimning erta bosqichdagi sinovlari ketayotganidan dalolat beradi. Shuningdek, SM-A356E model raqami ostidagi global versiya uchun ham maxsus proshivkalar roʻyxatga olingan.

Dasturiy taʼminotni rivojlantirish bosqichlari

Hozirgi vaqtda aniqlangan ushbu yigʻmalar faqat ichki foydalanish va dasturchilar uchun moʻljallangan. Bu bosqichda tizimning barqarorligi, yangi funksiyalarning apparat qismi bilan moslashuvi va xatoliklarni bartaraf etish jarayonlari amalga oshiriladi. One UI 9 interfeysi Android operatsion tizimining navbatdagi katta talqini asosida qurilishi kutilmoqda.

Oʻzbekiston bozorida ham keng sotilayotgan Galaxy A35 modelining bunday erta sinovlardan oʻtishi mahalliy foydalanuvchilar uchun ham quvonarli holat. Odatda Samsung oʻzining flagman qurilmalariga koʻproq eʼtibor qaratsa-da, oʻrta segment vakillarining ham eng yangi dasturiy taʼminot bilan taʼminlanishi brendning qoʻllab-quvvatlash siyosati yaxshilanganini koʻrsatadi.

Maʼlumot oʻrnida taʼkidlash joizki, Tarun Vats avval ham Samsung qurilmalari borasida bir qator aniq prognozlarni bergan edi. U One UI 8.0 beta-versiyasining chiqish muddatlari, shuningdek, Galaxy S24 va Galaxy S25 flagmanlarining taqdimot sanalarini birinchilardan boʻlib ochiqlagan edi. Shu sababli, uning One UI 9 haqidagi xabarlari texnologik hamjamiyat tomonidan ishonch bilan qabul qilinmoqda.

Kutilayotgan oʻzgarishlar va muddatlar

Hozircha One UI 9 interfeysining oʻziga xos xususiyatlari va dizayndagi oʻzgarishlari haqida batafsil maʼlumotlar yoʻq. Biroq, ekspertlar tizimda sunʼiy intellekt imkoniyatlarini yanada kengaytirish, energiya samaradorligini oshirish va vizual elementlarni modernizatsiya qilishga urgʻu berilishini taxmin qilishmoqda.

Smartfon egalari uchun One UI 9 ning ommaviy beta-sinovlari va yakuniy relizi biroz vaqt talab etadi. Dastlab ichki sinovlar yakunlanishi, soʻngra flagman modellar uchun yangilanish taqdim etilishi lozim. Shundan keyingina Galaxy A35 kabi oʻrta segment qurilmalari yangi tizimni qabul qila boshlaydi. Bu jarayon odatda bir necha oydan bir yilgacha davom etishi mumkin.

SamsungGalaxy A35One UI 9SmartfonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gonkongoʻda 2G tarmoqlari davri rasman yakunlandiGonkongoʻda 2G tarmoqlari davri rasman yakunlandiBugun, 20:51LastPass foydalanuvchilari yana xavf ostida: Klue tizimidagi buzilish maʼlumotlar oʻgʻirlanishiga sabab boʻldiLastPass foydalanuvchilari yana xavf ostida: Klue tizimidagi buzilish maʼlumotlar oʻgʻirlanishiga sabab boʻldiBugun, 20:30HaloBraid: Robototexnika yordamida soch oʻrish vaqti 12 soatdan bir necha daqiqaga tushadiHaloBraid: Robototexnika yordamida soch oʻrish vaqti 12 soatdan bir necha daqiqaga tushadiBugun, 20:25Mikromobillikda yangi davr: Skuter ijarasi uchun yoshni tasdiqlash tizimi joriy etilmoqdaMikromobillikda yangi davr: Skuter ijarasi uchun yoshni tasdiqlash tizimi joriy etilmoqdaBugun, 19:52Meta kompaniyasi hamyonbop va zamonaviy Meta Glasses aqlli koʻzoynaklarini taqdim etdiMeta kompaniyasi hamyonbop va zamonaviy Meta Glasses aqlli koʻzoynaklarini taqdim etdiBugun, 19:28Beysbol ishqibozlari uchun yangilik: Ribbie o‘yinlarni 8-bitli retro formatga o‘tkazadiBeysbol ishqibozlari uchun yangilik: Ribbie o‘yinlarni 8-bitli retro formatga o‘tkazadiBugun, 18:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi