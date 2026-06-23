Gonkongoʻda 2G tarmoqlari davri rasman yakunlandi

·0·Texno
Gonkongoʻda 2G tarmoqlari davri rasman yakunlandi

Gonkongoʻda mobil aloqa texnologiyalari rivojida yangi davr boshlandi: hududda ikkinchi avlod (2G) tarmoqlari faoliyati butunlay toʻxtatildi. Bu haqda China Mobile Hong Kong operatori Gonkong Aloqa boshqarmasining roziligi bilan eʼlon qildi. Ushbu qaror bilan mintaqada oʻn yilliklar davomida xizmat koʻrsatgan eski texnologiya tarix sahifalaridan joy oldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Jarayon bir necha yillar davomida bosqichma-bosqich amalga oshirildi. Dastlab, 2021-yilning 30-sentabrida Hutchison Telephone kompaniyasi 2G tarmogʻidan voz kechgan edi. Undan keyin SmarTone 2022-yil 14-oktabrda va HKT operatori 2024-yil 8-noyabrda ushbu xizmatni toʻxtatdi. Oxirgi ikki yil davomida China Mobile Hong Kong hududdagi yagona 2G provayderi boʻlib qolayotgan edi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, China Mobile Hong Kong kompaniyasining ushbu qadami bilan Gonkongda 2G aloqasi butunlay yoʻqoldi. Taʼkidlash joizki, Xitoyning uchta yirik operatori ham Gonkongda faoliyat yuritadi, biroq faqat China Mobile Hong Kong oʻzining shaxsiy baza stansiyalariga ega. China Unicom va China Telecom esa virtual operatorlar (MVNO) sifatida mahalliy tarmoqlarni ijaraga olib ishlaydi.

3G tarmoqlari ham navbatda

Eski texnologiyalardan voz kechish faqatgina 2G bilan cheklanib qolmayapti. China Mobile Hong Kong 3G xizmatlarini oʻchirish borasida ham barchadan tezroq harakat qilib, 2025-yil 30-iyunga qadar ushbu jarayonni yakunlashni rejalashtirgan. Tarmoq ijarachilari boʻlgan China Unicom va China Telecom ham mos ravishda 3G xizmatlarini koʻrsatishni toʻxtatadi.

Hozirda Hutchison, SmarTone va HKT kabi yirik kompaniyalar ham 3G spektrini qisqartirib bormoqda. Shaharning markaziy va aholi zich joylashgan qismlarida uchinchi avlod aloqasi deyarli mavjud emas. Faqatgina chekka hududlar va ayrim orollarda bir nechta baza stansiyalari vaqtincha ishlab turibdi, biroq ularning ham faoliyati yaqin orada toʻxtatilishi kutilmoqda.

Ushbu oʻzgarishlar zamonaviy 4G va 5G texnologiyalari uchun chastotalarni boʻshatish va tarmoq samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Gonkong kabi texnologik markaz uchun bu tabiiy jarayon boʻlib, foydalanuvchilarning katta qismi allaqachon yuqori tezlikdagi internet va sifatli ovozli aloqa xizmatlariga oʻtib boʻlgan. Eski qurilmalardan foydalanayotgan kam sonli abonentlar endilikda oʻz gadjetlarini yangilashlariga toʻgʻri keladi.

GonkongChina Mobile2G5GTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

LastPass foydalanuvchilari yana xavf ostida: Klue tizimidagi buzilish maʼlumotlar oʻgʻirlanishiga sabab boʻldiLastPass foydalanuvchilari yana xavf ostida: Klue tizimidagi buzilish maʼlumotlar oʻgʻirlanishiga sabab boʻldiBugun, 20:30HaloBraid: Robototexnika yordamida soch oʻrish vaqti 12 soatdan bir necha daqiqaga tushadiHaloBraid: Robototexnika yordamida soch oʻrish vaqti 12 soatdan bir necha daqiqaga tushadiBugun, 20:25Samsung Galaxy A35 uchun One UI 9 sinovlari boshlandi: Oʻrta segmentdagi yangilanishSamsung Galaxy A35 uchun One UI 9 sinovlari boshlandi: Oʻrta segmentdagi yangilanishBugun, 20:24Mikromobillikda yangi davr: Skuter ijarasi uchun yoshni tasdiqlash tizimi joriy etilmoqdaMikromobillikda yangi davr: Skuter ijarasi uchun yoshni tasdiqlash tizimi joriy etilmoqdaBugun, 19:52Meta kompaniyasi hamyonbop va zamonaviy Meta Glasses aqlli koʻzoynaklarini taqdim etdiMeta kompaniyasi hamyonbop va zamonaviy Meta Glasses aqlli koʻzoynaklarini taqdim etdiBugun, 19:28Beysbol ishqibozlari uchun yangilik: Ribbie o‘yinlarni 8-bitli retro formatga o‘tkazadiBeysbol ishqibozlari uchun yangilik: Ribbie o‘yinlarni 8-bitli retro formatga o‘tkazadiBugun, 18:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi