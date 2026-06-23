Gonkongoʻda 2G tarmoqlari davri rasman yakunlandi
Gonkongoʻda mobil aloqa texnologiyalari rivojida yangi davr boshlandi: hududda ikkinchi avlod (2G) tarmoqlari faoliyati butunlay toʻxtatildi. Bu haqda China Mobile Hong Kong operatori Gonkong Aloqa boshqarmasining roziligi bilan eʼlon qildi. Ushbu qaror bilan mintaqada oʻn yilliklar davomida xizmat koʻrsatgan eski texnologiya tarix sahifalaridan joy oldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Jarayon bir necha yillar davomida bosqichma-bosqich amalga oshirildi. Dastlab, 2021-yilning 30-sentabrida Hutchison Telephone kompaniyasi 2G tarmogʻidan voz kechgan edi. Undan keyin SmarTone 2022-yil 14-oktabrda va HKT operatori 2024-yil 8-noyabrda ushbu xizmatni toʻxtatdi. Oxirgi ikki yil davomida China Mobile Hong Kong hududdagi yagona 2G provayderi boʻlib qolayotgan edi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, China Mobile Hong Kong kompaniyasining ushbu qadami bilan Gonkongda 2G aloqasi butunlay yoʻqoldi. Taʼkidlash joizki, Xitoyning uchta yirik operatori ham Gonkongda faoliyat yuritadi, biroq faqat China Mobile Hong Kong oʻzining shaxsiy baza stansiyalariga ega. China Unicom va China Telecom esa virtual operatorlar (MVNO) sifatida mahalliy tarmoqlarni ijaraga olib ishlaydi.
3G tarmoqlari ham navbatdaEski texnologiyalardan voz kechish faqatgina 2G bilan cheklanib qolmayapti. China Mobile Hong Kong 3G xizmatlarini oʻchirish borasida ham barchadan tezroq harakat qilib, 2025-yil 30-iyunga qadar ushbu jarayonni yakunlashni rejalashtirgan. Tarmoq ijarachilari boʻlgan China Unicom va China Telecom ham mos ravishda 3G xizmatlarini koʻrsatishni toʻxtatadi.
Hozirda Hutchison, SmarTone va HKT kabi yirik kompaniyalar ham 3G spektrini qisqartirib bormoqda. Shaharning markaziy va aholi zich joylashgan qismlarida uchinchi avlod aloqasi deyarli mavjud emas. Faqatgina chekka hududlar va ayrim orollarda bir nechta baza stansiyalari vaqtincha ishlab turibdi, biroq ularning ham faoliyati yaqin orada toʻxtatilishi kutilmoqda.
Ushbu oʻzgarishlar zamonaviy 4G va 5G texnologiyalari uchun chastotalarni boʻshatish va tarmoq samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Gonkong kabi texnologik markaz uchun bu tabiiy jarayon boʻlib, foydalanuvchilarning katta qismi allaqachon yuqori tezlikdagi internet va sifatli ovozli aloqa xizmatlariga oʻtib boʻlgan. Eski qurilmalardan foydalanayotgan kam sonli abonentlar endilikda oʻz gadjetlarini yangilashlariga toʻgʻri keladi.
…