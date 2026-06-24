Honor smartfonlari Samsung Galaxy S26 Ultra’ning maxfiy funksiyasiga ega boʻladi
Xitoyning Honor kompaniyasi oʻz smartfonlarida foydalanuvchi shaxsiy maʼlumotlarini begona koʻzlardan himoya qiluvchi yangi texnologiyani joriy etish ustida ishlamoqda. Gap Samsung kompaniyasining navbatdagi flagmani — Galaxy S26 Ultra modelida debyut qilishi kutilayotgan Privacy Display funksiyasi haqida bormoqda. Mazkur texnologiya ekran daxlsizligini apparat darajasida taʼminlashga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Taniqli insayder Digital Chat Station bergan maʼlumotlarga koʻra, Honor hozirda ushbu texnologiyaga ega displeylarni sinovdan oʻtkazmoqda. Privacy Display funksiyasining asosiy vazifasi ekranning koʻrish burchaklarini sunʼiy ravishda cheklashdan iborat. Bu esa smartfon egasidan boshqa shaxslarning qurilmadagi kontentni yon tomondan koʻrishiga toʻsqinlik qiladi.
Yangi texnologiyaning afzalliklari va muammolariHozirgi vaqtda smartfon foydalanuvchilari maxfiylikni saqlash uchun turli xil himoya plyonkalaridan foydalanishga majbur. Biroq bunday yechimlar koʻpincha tasvir sifatini pasaytiradi va ekranning yorqinligiga salbiy taʼsir koʻrsatadi. Honor tomonidan sinovdan oʻtkazilayotgan apparat darajasidagi yechim esa tasvir sifatini saqlab qolgan holda xavfsizlikni taʼminlashi kerak.
Shunga qaramay, insayderning taʼkidlashicha, Xitoyda ishlab chiqarilgan ushbu yangi ekranlarning tasvir sifati hozircha savol ostida qolmoqda. Mutaxassislar ommaviy ishlab chiqarish boshlangunga qadar sifat koʻrsatkichlari qanchalik yaxshilanishini kutishni tavsiya qilmoqdalar. Agar sinovlar muvaffaqiyatli oʻtsa, Honor oʻzining boʻlajak flagmanlarida ushbu innovatsiyani taqdim etishi mumkin.
ixbt.com nashrining yozishicha, Samsung kompaniyasi ham oʻzining Privacy Display ekranlarini 2028-yilning oxiriga borib boshqa ishlab chiqaruvchilarga yetkazib berishni rejalashtirmoqda. Bu esa bozorning yirik ishtirokchilari orasida shaxsiy maʼlumotlar xavfsizligiga boʻlgan talab yuqori ekanligidan dalolat beradi.
Honor flagmanlaridan nimalar kutilmoqda?Hozircha Honor kompaniyasining aynan qaysi modeli birinchi boʻlib ushbu funksiyaga ega boʻlishi rasman eʼlon qilinmagan. Taxminlarga koʻra, yangi texnologiya brendning eng yuqori toifadagi qurilmasi — Honor Magic 9 Pro modelida paydo boʻlishi ehtimoli yuqori. Bu Samsung kompaniyasi ushbu funksiyani faqat Galaxy S26 Ultra flagmaniga joriy etish strategiyasiga mos keladi.
Eslatib oʻtamiz, Honor yaqinda oʻzining hamyonbop Honor X80 Pro Max modelini taqdim etgan edi. Mazkur qurilma 290 dollar narxi bilan birga 11 000 mA/soat sigʻimli ulkan akkumulyator va IP69K darajasidagi himoyaga ega boʻlgani bilan koʻpchilikning eʼtiborini tortdi. Endilikda kompaniya eʼtiborini yuqori texnologiyali flagman segmentiga qaratmoqda.
Digital Chat Station avval ham Xiaomi 15 va Xiaomi 15 Pro smartfonlarining xususiyatlarini, shuningdek, Realme GT 7 Pro modelining Samsung ekranlari bilan jihozlanishini aniq bashorat qilgan edi. Shu sababli, Honor va Samsung oʻrtasidagi ushbu texnologik poyga haqidagi maʼlumotlar soha mutaxassislari tomonidan jiddiy qabul qilinmoqda.
…