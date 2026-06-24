Honor smartfonlari Samsung Galaxy S26 Ultra’ning maxfiy funksiyasiga ega boʻladi

·25·Texno
Honor smartfonlari Samsung Galaxy S26 Ultra’ning maxfiy funksiyasiga ega boʻladi

Xitoyning Honor kompaniyasi oʻz smartfonlarida foydalanuvchi shaxsiy maʼlumotlarini begona koʻzlardan himoya qiluvchi yangi texnologiyani joriy etish ustida ishlamoqda. Gap Samsung kompaniyasining navbatdagi flagmani — Galaxy S26 Ultra modelida debyut qilishi kutilayotgan Privacy Display funksiyasi haqida bormoqda. Mazkur texnologiya ekran daxlsizligini apparat darajasida taʼminlashga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Taniqli insayder Digital Chat Station bergan maʼlumotlarga koʻra, Honor hozirda ushbu texnologiyaga ega displeylarni sinovdan oʻtkazmoqda. Privacy Display funksiyasining asosiy vazifasi ekranning koʻrish burchaklarini sunʼiy ravishda cheklashdan iborat. Bu esa smartfon egasidan boshqa shaxslarning qurilmadagi kontentni yon tomondan koʻrishiga toʻsqinlik qiladi.

Yangi texnologiyaning afzalliklari va muammolari

Hozirgi vaqtda smartfon foydalanuvchilari maxfiylikni saqlash uchun turli xil himoya plyonkalaridan foydalanishga majbur. Biroq bunday yechimlar koʻpincha tasvir sifatini pasaytiradi va ekranning yorqinligiga salbiy taʼsir koʻrsatadi. Honor tomonidan sinovdan oʻtkazilayotgan apparat darajasidagi yechim esa tasvir sifatini saqlab qolgan holda xavfsizlikni taʼminlashi kerak.

Shunga qaramay, insayderning taʼkidlashicha, Xitoyda ishlab chiqarilgan ushbu yangi ekranlarning tasvir sifati hozircha savol ostida qolmoqda. Mutaxassislar ommaviy ishlab chiqarish boshlangunga qadar sifat koʻrsatkichlari qanchalik yaxshilanishini kutishni tavsiya qilmoqdalar. Agar sinovlar muvaffaqiyatli oʻtsa, Honor oʻzining boʻlajak flagmanlarida ushbu innovatsiyani taqdim etishi mumkin.

ixbt.com nashrining yozishicha, Samsung kompaniyasi ham oʻzining Privacy Display ekranlarini 2028-yilning oxiriga borib boshqa ishlab chiqaruvchilarga yetkazib berishni rejalashtirmoqda. Bu esa bozorning yirik ishtirokchilari orasida shaxsiy maʼlumotlar xavfsizligiga boʻlgan talab yuqori ekanligidan dalolat beradi.

Honor flagmanlaridan nimalar kutilmoqda?

Hozircha Honor kompaniyasining aynan qaysi modeli birinchi boʻlib ushbu funksiyaga ega boʻlishi rasman eʼlon qilinmagan. Taxminlarga koʻra, yangi texnologiya brendning eng yuqori toifadagi qurilmasi — Honor Magic 9 Pro modelida paydo boʻlishi ehtimoli yuqori. Bu Samsung kompaniyasi ushbu funksiyani faqat Galaxy S26 Ultra flagmaniga joriy etish strategiyasiga mos keladi.

Eslatib oʻtamiz, Honor yaqinda oʻzining hamyonbop Honor X80 Pro Max modelini taqdim etgan edi. Mazkur qurilma 290 dollar narxi bilan birga 11 000 mA/soat sigʻimli ulkan akkumulyator va IP69K darajasidagi himoyaga ega boʻlgani bilan koʻpchilikning eʼtiborini tortdi. Endilikda kompaniya eʼtiborini yuqori texnologiyali flagman segmentiga qaratmoqda.

Digital Chat Station avval ham Xiaomi 15 va Xiaomi 15 Pro smartfonlarining xususiyatlarini, shuningdek, Realme GT 7 Pro modelining Samsung ekranlari bilan jihozlanishini aniq bashorat qilgan edi. Shu sababli, Honor va Samsung oʻrtasidagi ushbu texnologik poyga haqidagi maʼlumotlar soha mutaxassislari tomonidan jiddiy qabul qilinmoqda.

HonorSamsungGalaxy S26 UltraSmartfonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda sunʼiy intellekt benzin narxini sunʼiy ravishda oshirishda ayblanmoqdaAQSHda sunʼiy intellekt benzin narxini sunʼiy ravishda oshirishda ayblanmoqdaBugun, 01:29Sunʼiy intellekt tabiat xizmatida: Kiwibit aqlli qush uyasi bilan tanishingSunʼiy intellekt tabiat xizmatida: Kiwibit aqlli qush uyasi bilan tanishingBugun, 01:24Fujifilm yangi Instax Wide 400 kamerasini taqdim etdi: Analog suratlar endi kengroq formatdaFujifilm yangi Instax Wide 400 kamerasini taqdim etdi: Analog suratlar endi kengroq formatdaBugun, 01:23Klue kompaniyasidagi yirik kiberhujum: Xakerlar 2022-yildagi ma’lumotlar orqali tizimga kirdiKlue kompaniyasidagi yirik kiberhujum: Xakerlar 2022-yildagi ma’lumotlar orqali tizimga kirdiBugun, 00:53Anthropic tufayli zafar quchgan Menlo Ventures rekord darajadagi 3 milliard dollar toʻpladiAnthropic tufayli zafar quchgan Menlo Ventures rekord darajadagi 3 milliard dollar toʻpladiBugun, 00:52Mark Zuckerberg bashoratlar bozoriga kirmoqda: Meta yangi Arena loyihasini tayyorlamoqdaMark Zuckerberg bashoratlar bozoriga kirmoqda: Meta yangi Arena loyihasini tayyorlamoqdaBugun, 00:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi