Klue kompaniyasidagi yirik kiberhujum: Xakerlar 2022-yildagi ma’lumotlar orqali tizimga kirdi

·25·Texno
Klue kompaniyasidagi yirik kiberhujum: Xakerlar 2022-yildagi ma’lumotlar orqali tizimga kirdi

Bozor tahlili bilan shugʻullanuvchi Klue kompaniyasi 2022-yilga tegishli boʻlgan va eskirgan kirish ma’lumotlari (credential) sababli yirik kiberhujumga uchraganini rasman tasdiqladi. Ushbu xavfsizlik kemtigi natijasida xakerlar kompaniyaning koʻplab korporativ mijozlari, jumladan, dunyoga mashhur kiberxavfsizlik tashkilotlarining maxfiy ma’lumotlarini qoʻlga kiritishga muvaffaq boʻlgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Vankuverda joylashgan Klue kompaniyasi hujumni 12-iyun kuni aniqlagan boʻlsa-da, uning tafsilotlari endigina ochiqlanmoqda. Ma’lum boʻlishicha, xakerlar 2022-yilda cheklangan pilot loyihasi uchun uchinchi tomonga taqdim etilgan kirish kalitidan foydalangan. Bu holat kompaniyaning xavfsizlik tizimi va eskirgan ma’lumotlarni oʻz vaqtida oʻchirish jarayonlari qanchalik zaif ekanligi haqida jiddiy savollarni keltirib chiqardi.

Kiberxavfsizlik gigantlari nishonda

Hujum natijasida jabrlanganlar orasida mashhur parollar menejeri LastPass va bir qancha yirik kiberxavfsizlik kompaniyalari borligi vaziyatning naqadar jiddiy ekanini koʻrsatmoqda. Xakerlar Klue tizimidagi OAuth tokenlari deb ataladigan maxsus kalitlarni oʻgʻirlash orqali mijozlarning boshqa bulutli saqlash omborlari va ma’lumotlar bazalariga kirish imkoniga ega boʻlishgan.

TechCrunch nashriga bergan intervyusida Klue vakili Keti Berg oʻgʻirlangan ma’lumotlar uchinchi tomonga tegishli ekanini bildirgan, biroq aynan qaysi hamkor yoki loyiha haqida gap ketayotganini ochiqlamagan. Shuningdek, pilot loyihasi yakunlangach, nega ushbu kirish ruxsatnomasi bekor qilinmagani hamon qorongʻuligicha qolmoqda.

Tergov va kelgusi choralar

Hozirda kompaniya oʻz blogida ushbu hodisani "integratsiya xizmati bilan bogʻliq merosiy ma’lumotlar" (legacy credential) oʻgʻirlanishi deb atamoqda. Mutaxassislarning fikricha, agar Klue ushbu eskirgan ma’lumotlarni oʻz vaqtida tizimdan chiqarib tashlaganida, bunday keng koʻlamli ma’lumotlar sizib chiqishining oldini olish mumkin edi.

Kompaniya ayni paytda quyidagi yoʻnalishlarda keng qamrovli tekshiruv oʻtkazayotganini ma’lum qildi:

  • Kirish ma’lumotlarini boshqarish tizimini qayta koʻrib chiqish;
  • Tashqi hamkorlar (vendor) uchun nazorat mexanizmlarini kuchaytirish;
  • Tizim monitoringi imkoniyatlarini kengaytirish;
  • Xavfsizlikni joriy etish jarayonlarini optimallashtirish.

Ushbu voqea Oʻzbekistondagi IT-mutaxassislari va korporativ sektor uchun ham muhim dars boʻlishi lozim. Eskirgan login va parollar, ayniqsa uchinchi tomon loyihalari uchun berilgan vaqtinchalik ruxsatnomalar, koʻpincha eng zaif nuqtaga aylanadi. Klue kabi yirik xalqaro platformaning bunday xatoga yoʻl qoʻyishi, raqamli xavfsizlikda "doimiy hushyorlik" tamoyili naqadar muhimligini yana bir bor isbotladi.

KlueKiberxavfsizlikXakerlarLastPassMa’lumotlar Oʻgʻirlanishi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda sunʼiy intellekt benzin narxini sunʼiy ravishda oshirishda ayblanmoqdaAQSHda sunʼiy intellekt benzin narxini sunʼiy ravishda oshirishda ayblanmoqdaBugun, 01:29Sunʼiy intellekt tabiat xizmatida: Kiwibit aqlli qush uyasi bilan tanishingSunʼiy intellekt tabiat xizmatida: Kiwibit aqlli qush uyasi bilan tanishingBugun, 01:24Fujifilm yangi Instax Wide 400 kamerasini taqdim etdi: Analog suratlar endi kengroq formatdaFujifilm yangi Instax Wide 400 kamerasini taqdim etdi: Analog suratlar endi kengroq formatdaBugun, 01:23Honor smartfonlari Samsung Galaxy S26 Ultra’ning maxfiy funksiyasiga ega boʻladiHonor smartfonlari Samsung Galaxy S26 Ultra’ning maxfiy funksiyasiga ega boʻladiBugun, 00:53Anthropic tufayli zafar quchgan Menlo Ventures rekord darajadagi 3 milliard dollar toʻpladiAnthropic tufayli zafar quchgan Menlo Ventures rekord darajadagi 3 milliard dollar toʻpladiBugun, 00:52Mark Zuckerberg bashoratlar bozoriga kirmoqda: Meta yangi Arena loyihasini tayyorlamoqdaMark Zuckerberg bashoratlar bozoriga kirmoqda: Meta yangi Arena loyihasini tayyorlamoqdaBugun, 00:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi