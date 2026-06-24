Fujifilm yangi Instax Wide 400 kamerasini taqdim etdi: Analog suratlar endi kengroq formatda
Raqamli texnologiyalar va sunʼiy intellekt jadal rivojlanayotgan davrda analog fotografiyaga boʻlgan qiziqish soʻngani yoʻq. Fujifilm kompaniyasi oʻzining mashhur lahzali suratga oluvchi kameralar liniyasini yangilab, Instax Wide 400 modelini taqdim etdi. Ushbu qurilma retro uslubidagi ixlosmandlar uchun nafaqat nostalgiya, balki zamonaviy qulayliklarni ham taklif etmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi Instax Wide 400 modeli oʻzining soddaligi va kengaytirilgan kadr formati bilan ajralib turadi. Qurilma 62x99 mm oʻlchamdagi suratlarni chop etadi, bu esa ommabop Instax Mini formatidan qariyb ikki baravar katta degani. Bunday keng format ayniqsa guruhli suratlar va manzara (peyzaj) janri uchun juda qoʻl keladi.
Soddalik va foydalanish qulayligiKamera "point-and-shoot" (yoʻnaltir va suratga ol) tamoyili asosida ishlaydi, yaʼni u hech qanday maxsus fotografik bilim yoki tajribani talab qilmaydi. Unda murakkab sozlamalar yoki menyular mavjud emas. Barcha jarayonlar, jumladan, chaqnoq (vspishka) va fokus masofasi avtomatik tarzda boshqariladi. Bu esa foydalanuvchiga faqat kadrni tanlash va tugmani bosish imkonini beradi.
Qurilmani ishga tushirish uchun obʼyektivni soat miliga teskari yoʻnalishda burash kifoya. Birinchi burash yaqin masofadagi (0,9 metrdan 3 metrgacha) obʼyektlarni suratga olish rejimini yoqsa, ikkinchi burash uzoq masofadagi manzaralar uchun moʻljallangan rejimni faollashtiradi. Shuningdek, komplektda makrosuratlar uchun maxsus linza ham taqdim etiladi.
Tasvir sifati va texnik jihatlarYorugʻlik yetarli boʻlgan sharoitda Instax Wide 400 yorqin ranglar va yuqori detallashuvga ega suratlarni taqdim etadi. Biroq, qurilmaning soddaligi baʼzi cheklovlarni ham keltirib chiqaradi. Masalan, yorugʻlik kam boʻlgan yoki kontrast oʻta yuqori boʻlgan joylarda (masalan, quyoshli osmon fonidagi qorongʻu daraxtlar) detallar biroz xiralashishi mumkin. Eksponometriya toʻliq avtomatik boʻlgani sababli, foydalanuvchi yorugʻlikni qoʻlda sozlay olmaydi.
Kameraning orqa panelida qolgan kadrlar sonini koʻrsatuvchi kichik indikator joylashgan. Kartrijni oʻrnatish jarayoni ham maksimal darajada soddalashtirilgan boʻlib, maxsus yoʻnaltiruvchi chiziqlar yordamida adashmasdan joylashtirish mumkin. Kamera korpusi mustahkam va ishonchli qulflash tizimi bilan jihozlangan.
Oʻzbekiston bozorida ham Instax seriyasidagi kameralar yoshlar va sayyohlar orasida juda mashhur. Yangi Wide 400 modeli oʻzining keng formati bilan toʻy marosimlari, oilaviy tadbirlar va sayohatlar uchun ajoyib tanlov boʻlishi kutilmoqda. Hozirda qurilmaning xalqaro bozordagi narxi 175 dollar atrofida baholanmoqda.
…