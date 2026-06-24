Fujifilm yangi Instax Wide 400 kamerasini taqdim etdi: Analog suratlar endi kengroq formatda

·0·Texno
Fujifilm yangi Instax Wide 400 kamerasini taqdim etdi: Analog suratlar endi kengroq formatda

Raqamli texnologiyalar va sunʼiy intellekt jadal rivojlanayotgan davrda analog fotografiyaga boʻlgan qiziqish soʻngani yoʻq. Fujifilm kompaniyasi oʻzining mashhur lahzali suratga oluvchi kameralar liniyasini yangilab, Instax Wide 400 modelini taqdim etdi. Ushbu qurilma retro uslubidagi ixlosmandlar uchun nafaqat nostalgiya, balki zamonaviy qulayliklarni ham taklif etmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi Instax Wide 400 modeli oʻzining soddaligi va kengaytirilgan kadr formati bilan ajralib turadi. Qurilma 62x99 mm oʻlchamdagi suratlarni chop etadi, bu esa ommabop Instax Mini formatidan qariyb ikki baravar katta degani. Bunday keng format ayniqsa guruhli suratlar va manzara (peyzaj) janri uchun juda qoʻl keladi.

Soddalik va foydalanish qulayligi

Kamera "point-and-shoot" (yoʻnaltir va suratga ol) tamoyili asosida ishlaydi, yaʼni u hech qanday maxsus fotografik bilim yoki tajribani talab qilmaydi. Unda murakkab sozlamalar yoki menyular mavjud emas. Barcha jarayonlar, jumladan, chaqnoq (vspishka) va fokus masofasi avtomatik tarzda boshqariladi. Bu esa foydalanuvchiga faqat kadrni tanlash va tugmani bosish imkonini beradi.

Qurilmani ishga tushirish uchun obʼyektivni soat miliga teskari yoʻnalishda burash kifoya. Birinchi burash yaqin masofadagi (0,9 metrdan 3 metrgacha) obʼyektlarni suratga olish rejimini yoqsa, ikkinchi burash uzoq masofadagi manzaralar uchun moʻljallangan rejimni faollashtiradi. Shuningdek, komplektda makrosuratlar uchun maxsus linza ham taqdim etiladi.

Tasvir sifati va texnik jihatlar

Yorugʻlik yetarli boʻlgan sharoitda Instax Wide 400 yorqin ranglar va yuqori detallashuvga ega suratlarni taqdim etadi. Biroq, qurilmaning soddaligi baʼzi cheklovlarni ham keltirib chiqaradi. Masalan, yorugʻlik kam boʻlgan yoki kontrast oʻta yuqori boʻlgan joylarda (masalan, quyoshli osmon fonidagi qorongʻu daraxtlar) detallar biroz xiralashishi mumkin. Eksponometriya toʻliq avtomatik boʻlgani sababli, foydalanuvchi yorugʻlikni qoʻlda sozlay olmaydi.

Kameraning orqa panelida qolgan kadrlar sonini koʻrsatuvchi kichik indikator joylashgan. Kartrijni oʻrnatish jarayoni ham maksimal darajada soddalashtirilgan boʻlib, maxsus yoʻnaltiruvchi chiziqlar yordamida adashmasdan joylashtirish mumkin. Kamera korpusi mustahkam va ishonchli qulflash tizimi bilan jihozlangan.

Oʻzbekiston bozorida ham Instax seriyasidagi kameralar yoshlar va sayyohlar orasida juda mashhur. Yangi Wide 400 modeli oʻzining keng formati bilan toʻy marosimlari, oilaviy tadbirlar va sayohatlar uchun ajoyib tanlov boʻlishi kutilmoqda. Hozirda qurilmaning xalqaro bozordagi narxi 175 dollar atrofida baholanmoqda.

FujifilmInstax Wide 400GadjetTexnologiyaKamera
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda sunʼiy intellekt benzin narxini sunʼiy ravishda oshirishda ayblanmoqdaAQSHda sunʼiy intellekt benzin narxini sunʼiy ravishda oshirishda ayblanmoqdaBugun, 01:29Sunʼiy intellekt tabiat xizmatida: Kiwibit aqlli qush uyasi bilan tanishingSunʼiy intellekt tabiat xizmatida: Kiwibit aqlli qush uyasi bilan tanishingBugun, 01:24Klue kompaniyasidagi yirik kiberhujum: Xakerlar 2022-yildagi ma’lumotlar orqali tizimga kirdiKlue kompaniyasidagi yirik kiberhujum: Xakerlar 2022-yildagi ma’lumotlar orqali tizimga kirdiBugun, 00:53Honor smartfonlari Samsung Galaxy S26 Ultra’ning maxfiy funksiyasiga ega boʻladiHonor smartfonlari Samsung Galaxy S26 Ultra’ning maxfiy funksiyasiga ega boʻladiBugun, 00:53Anthropic tufayli zafar quchgan Menlo Ventures rekord darajadagi 3 milliard dollar toʻpladiAnthropic tufayli zafar quchgan Menlo Ventures rekord darajadagi 3 milliard dollar toʻpladiBugun, 00:52Mark Zuckerberg bashoratlar bozoriga kirmoqda: Meta yangi Arena loyihasini tayyorlamoqdaMark Zuckerberg bashoratlar bozoriga kirmoqda: Meta yangi Arena loyihasini tayyorlamoqdaBugun, 00:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi