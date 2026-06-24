EcoFlow aqlli energiya tejash tizimini taqdim etdi: Stream 5000 va OASIS 3.0 platformasi
Energiya mustaqilligi va qayta tiklanuvchi manbalar texnologiyalari sohasida yetakchi boʻlgan EcoFlow kompaniyasi uy xoʻjaliklari uchun inqilobiy yechimlarni eʼlon qildi. Taqdimotning asosiy yangiligi ikkinchi avlod Stream energiya jamgʻaruvchi qurilmalari, yangilangan OASIS 3.0 boshqaruv platformasi va EcoBot sunʼiy intellekt yordamchisi boʻldi. Ushbu texnologiyalar uydagi elektr sarfini avtomatik tarzda optimallashtirishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi turkumning flagmani hisoblangan Stream 5000 modeli 5024 W/soat sigʻimli akkumulyator bilan jihozlangan boʻlib, u 5000 Vattgacha boʻlgan quyosh panellari bilan ishlashga moʻljallangan. Qurilma toʻrtta MPPT-kontrolleriga ega boʻlib, bu quyosh energiyasidan maksimal darajada samarali foydalanish imkonini beradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tizim uy tarmogʻiga 3000 Vattgacha quvvat yetkazib bera oladi, bu esa maishiy texnikalarning katta qismini taʼminlash uchun yetarlidir.
Modulli dizayn va aqlli boshqaruvEcoFlow muhandislari yangi avlodda dizayn va joylashuv masalasiga alohida eʼtibor qaratishgan. Stream 2 seriyasidagi akkumulyator bloklari endi vertikal holda oʻrnatilishi mumkin. Bu modulli konstruksiya uy ichida joyni sezilarli darajada tejash imkonini beradi, bu ayniqsa balkonli quyosh tizimlaridan foydalanuvchilar uchun juda muhimdir.
Dasturiy taʼminot qismida OASIS 3.0 platformasi haqiqiy texnologik sakrashni amalga oshirdi. Tizim endi shunchaki energiya toʻplamaydi, balki uni oqilona boshqaradi. U elektr energiyasi tariflari, ob-havo prognozi va foydalanuvchining kundalik odatlarini tahlil qiladi. Masalan, tizim quyoshli kunda energiyani zaxiralab, elektr tarifi qimmat boʻlgan soatlarda undan foydalanishni taklif etadi.
EcoBot va kelajak energiya ekotizimiYana bir qiziqarli yangilik — EcoBot sunʼiy intellektga asoslangan ovozli yordamchisidir. Uning yordamida foydalanuvchilar mobil ilovani ochmasdan turib, ovozli buyruqlar orqali energiya tizimini boshqarishlari, sozlamalarni oʻzgartirishlari va joriy holat haqida maʼlumot olishlari mumkin. Bu texnologiya uydagi energiya boshqaruvini yanada sodda va tushunarli qiladi.
EcoFlow shuningdek, boshqa segmentlar uchun ham yangiliklarni taqdim etdi:
- Ocean 2 tizimi uchun yangi 8 kW/soat sigʻimli batareya;
- Tijorat va sanoat korxonalari uchun moʻljallangan A-Series energiya saqlash liniyasi;
- Stream 3000 va Stream AC 5000 kabi kichikroq quvvatli modellar.
Stream 5000 qurilmasining sotuvi 12-avgustdan boshlanadi. Dastlabki bosqichda yangilikni 1299 yevrodan boshlanadigan maxsus narxlarda xarid qilish mumkin boʻladi. Qurilmaning jahon bozoriga keng koʻlamli chiqishi esa joriy yilning sentyabr oyiga rejalashtirilgan.
…