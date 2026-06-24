EcoFlow aqlli energiya tejash tizimini taqdim etdi: Stream 5000 va OASIS 3.0 platformasi

·21·Texno
EcoFlow aqlli energiya tejash tizimini taqdim etdi: Stream 5000 va OASIS 3.0 platformasi

Energiya mustaqilligi va qayta tiklanuvchi manbalar texnologiyalari sohasida yetakchi boʻlgan EcoFlow kompaniyasi uy xoʻjaliklari uchun inqilobiy yechimlarni eʼlon qildi. Taqdimotning asosiy yangiligi ikkinchi avlod Stream energiya jamgʻaruvchi qurilmalari, yangilangan OASIS 3.0 boshqaruv platformasi va EcoBot sunʼiy intellekt yordamchisi boʻldi. Ushbu texnologiyalar uydagi elektr sarfini avtomatik tarzda optimallashtirishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi turkumning flagmani hisoblangan Stream 5000 modeli 5024 W/soat sigʻimli akkumulyator bilan jihozlangan boʻlib, u 5000 Vattgacha boʻlgan quyosh panellari bilan ishlashga moʻljallangan. Qurilma toʻrtta MPPT-kontrolleriga ega boʻlib, bu quyosh energiyasidan maksimal darajada samarali foydalanish imkonini beradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tizim uy tarmogʻiga 3000 Vattgacha quvvat yetkazib bera oladi, bu esa maishiy texnikalarning katta qismini taʼminlash uchun yetarlidir.

Modulli dizayn va aqlli boshqaruv

EcoFlow muhandislari yangi avlodda dizayn va joylashuv masalasiga alohida eʼtibor qaratishgan. Stream 2 seriyasidagi akkumulyator bloklari endi vertikal holda oʻrnatilishi mumkin. Bu modulli konstruksiya uy ichida joyni sezilarli darajada tejash imkonini beradi, bu ayniqsa balkonli quyosh tizimlaridan foydalanuvchilar uchun juda muhimdir.

Dasturiy taʼminot qismida OASIS 3.0 platformasi haqiqiy texnologik sakrashni amalga oshirdi. Tizim endi shunchaki energiya toʻplamaydi, balki uni oqilona boshqaradi. U elektr energiyasi tariflari, ob-havo prognozi va foydalanuvchining kundalik odatlarini tahlil qiladi. Masalan, tizim quyoshli kunda energiyani zaxiralab, elektr tarifi qimmat boʻlgan soatlarda undan foydalanishni taklif etadi.

EcoBot va kelajak energiya ekotizimi

Yana bir qiziqarli yangilik — EcoBot sunʼiy intellektga asoslangan ovozli yordamchisidir. Uning yordamida foydalanuvchilar mobil ilovani ochmasdan turib, ovozli buyruqlar orqali energiya tizimini boshqarishlari, sozlamalarni oʻzgartirishlari va joriy holat haqida maʼlumot olishlari mumkin. Bu texnologiya uydagi energiya boshqaruvini yanada sodda va tushunarli qiladi.

EcoFlow shuningdek, boshqa segmentlar uchun ham yangiliklarni taqdim etdi:

  • Ocean 2 tizimi uchun yangi 8 kW/soat sigʻimli batareya;
  • Tijorat va sanoat korxonalari uchun moʻljallangan A-Series energiya saqlash liniyasi;
  • Stream 3000 va Stream AC 5000 kabi kichikroq quvvatli modellar.
Oʻzbekiston sharoitida, quyoshli kunlar koʻp boʻlgan hududda bunday ixcham va aqlli tizimlar nafaqat xususiy xonadonlar, balki koʻp qavatli uylarning balkonlarida ham samarali qoʻllanilishi mumkin. Bu elektr energiyasi uchun xarajatlarni kamaytirish va tarmoqdagi uzilishlar vaqtida muqobil manbaga ega boʻlish imkonini beradi.

Stream 5000 qurilmasining sotuvi 12-avgustdan boshlanadi. Dastlabki bosqichda yangilikni 1299 yevrodan boshlanadigan maxsus narxlarda xarid qilish mumkin boʻladi. Qurilmaning jahon bozoriga keng koʻlamli chiqishi esa joriy yilning sentyabr oyiga rejalashtirilgan.

EcoFlowQuyosh EnergiyasiStream 5000Aqlli UyTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NVIDIA GeForce RTX 5090 muammosi: Yangi videokartalar erib ketishda davom etmoqdaNVIDIA GeForce RTX 5090 muammosi: Yangi videokartalar erib ketishda davom etmoqdaBugun, 02:51Superhuman sunʼiy intellekt matnlarini aniqlashga ixtisoslashgan GPTZero startapini sotib oldiSuperhuman sunʼiy intellekt matnlarini aniqlashga ixtisoslashgan GPTZero startapini sotib oldiBugun, 02:50Rosatom yangi avlod atom energetikasi uchun yirik zavod qurishni rejalashtirmoqdaRosatom yangi avlod atom energetikasi uchun yirik zavod qurishni rejalashtirmoqdaBugun, 01:56AQSHda sunʼiy intellekt benzin narxini sunʼiy ravishda oshirishda ayblanmoqdaAQSHda sunʼiy intellekt benzin narxini sunʼiy ravishda oshirishda ayblanmoqdaBugun, 01:29Sunʼiy intellekt tabiat xizmatida: Kiwibit aqlli qush uyasi bilan tanishingSunʼiy intellekt tabiat xizmatida: Kiwibit aqlli qush uyasi bilan tanishingBugun, 01:24Fujifilm yangi Instax Wide 400 kamerasini taqdim etdi: Analog suratlar endi kengroq formatdaFujifilm yangi Instax Wide 400 kamerasini taqdim etdi: Analog suratlar endi kengroq formatdaBugun, 01:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi