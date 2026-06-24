Olimlar serverlar va elektromobillarning ortiqcha issiqligini tokka aylantirish yoʻlini topdi

·26·Texno
Olimlar serverlar va elektromobillarning ortiqcha issiqligini tokka aylantirish yoʻlini topdi

Janubiy Koreyaning POSTECH universiteti tadqiqotchilari atrof-muhitga behuda tarqaladigan issiqlik energiyasini elektr tokiga aylantirish samaradorligini sezilarli darajada oshiruvchi yangi texnologiyani ishlab chiqishdi. Ushbu kashfiyot sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari, sanoat korxonalari va elektromobillarning energiya samaradorligini oshirishda inqilobiy qadam boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi ishlanmaning asosi kremniyning gʻayrioddiy tuzilishiga tayanadi. Anʼanaviy yaxlit kremniy nanoprimlaridan farqli oʻlaroq, olimlar ichi boʻsh kremniy nanotrubkalarini yaratishdi. Bu tuzilma issiqlikni ushlab qolishda ancha samaraliroq ekani isbotlandi. Tadqiqot natijalariga koʻra, bunday nanotrubkalarning issiqlik oʻtkazuvchanligi yaxlit tuzilmalarga qaraganda 70 foizga past ekani aniqlandi.

Fononlar lokallashuvi: Texnologiya qanday ishlaydi?

Mazkur jarayonda qattiq jismlarda issiqlik tashuvchi kvazizarrachalar — fononlarning lokallashuvi effekti hal qiluvchi rol oʻynaydi. Oddiy kremniyda issiqlik nisbatan erkin tarqalsa, ichi boʻsh nanotrubkalarda issiqlik energiyasining bir qismi struktura ichida "qulflanib" qoladi va ancha sekin tarqaladi. Bu esa issiqlikni elektrga aylantiruvchi termoelektrik tizimlar uchun ideal sharoit yaratadi.

Ilgari bunday effektga oddiy tuzilmalarda va xona haroratida erishish deyarli imkonsiz deb hisoblanardi. Biroq koreyalik olimlar nisbatan sodda konstruksiya yordamida bunga erishishga muvaffaq boʻlishdi. Bu esa texnologiyani laboratoriya sharoitidan real ishlab chiqarishga koʻchirish imkoniyatini beradi.

Ishlanmaning eng muhim afzalliklaridan biri — termoelektrik tizimlarda anʼanaviy ravishda qoʻllaniladigan vismut va tellur kabi nodir hamda qimmatbaho elementlar oʻrniga oddiy kremniydan foydalanilishidir. Bu materialning arzonligi va sanoatda keng tarqalgani texnologiyaning tannarxini keskin pasaytiradi.

Sanoat va AI infratuzilmasi uchun ahamiyati

Hozirgi vaqtda ChatGPT va boshqa yirik til modellarini qoʻllab-quvvatlovchi serverlar ulkan miqdorda issiqlik chiqaradi. Ushbu "yoʻqotilgan" issiqlikni qayta elektrga aylantirish maʼlumotlar markazlarining sovutish xarajatlarini kamaytirib, umumiy samaradorlikni oshiradi. Shuningdek, elektromobillarda akkumulyator va dvigatel qizishidan hosil boʻlgan energiyani qayta tiklash yurish masofasini (range) uzaytirishga xizmat qilishi mumkin.

Tadqiqot mualliflarining taʼkidlashicha, yangi uslub mavjud mikrosxema ishlab chiqarish texnologiyalari bilan toʻliq mos keladi. Bu esa yaqin kelajakda "aqlli" qurilmalar va sanoat uskunalarida ortiqcha issiqlikni foydali energiyaga aylantiruvchi modullarning paydo boʻlishini tezlashtiradi.

TexnologiyaEnergiyaKremniyElektromobilTadqiqot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NVIDIA GeForce RTX 5090 muammosi: Yangi videokartalar erib ketishda davom etmoqdaNVIDIA GeForce RTX 5090 muammosi: Yangi videokartalar erib ketishda davom etmoqdaBugun, 02:51Superhuman sunʼiy intellekt matnlarini aniqlashga ixtisoslashgan GPTZero startapini sotib oldiSuperhuman sunʼiy intellekt matnlarini aniqlashga ixtisoslashgan GPTZero startapini sotib oldiBugun, 02:50EcoFlow aqlli energiya tejash tizimini taqdim etdi: Stream 5000 va OASIS 3.0 platformasiEcoFlow aqlli energiya tejash tizimini taqdim etdi: Stream 5000 va OASIS 3.0 platformasiBugun, 02:23Rosatom yangi avlod atom energetikasi uchun yirik zavod qurishni rejalashtirmoqdaRosatom yangi avlod atom energetikasi uchun yirik zavod qurishni rejalashtirmoqdaBugun, 01:56AQSHda sunʼiy intellekt benzin narxini sunʼiy ravishda oshirishda ayblanmoqdaAQSHda sunʼiy intellekt benzin narxini sunʼiy ravishda oshirishda ayblanmoqdaBugun, 01:29Sunʼiy intellekt tabiat xizmatida: Kiwibit aqlli qush uyasi bilan tanishingSunʼiy intellekt tabiat xizmatida: Kiwibit aqlli qush uyasi bilan tanishingBugun, 01:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi