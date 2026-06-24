Hindistonda tezkor yetkazib berish urushi: Flipkart va Amazon raqobati yangi bosqichda
Hindistonning elektron tijorat bozorida "tezkor tijorat" (quick-commerce) yoʻnalishi yangi va shiddatli kurash maydoniga aylandi. Walmart kompaniyasiga tegishli boʻlgan Flipkart oʻzining Minutes xizmati doirasida 1000 ta mikro-logistika markazlaridan iborat tarmoqni shakllantirganini eʼlon qildi. Ushbu strategik omborlar buyurtmalarni bir necha daqiqa ichida mijozga yetkazish imkonini beradi va kompaniya bu koʻrsatkich boʻyicha Amazon kabi global gigantlar bilan raqobatlashmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Flipkart vakillarining maʼlum qilishicha, 2026-yil yakuniga qadar bunday mikro-markazlar sonini 1500 taga yetkazish rejalashtirilgan. Jefferies tahliliy maʼlumotlariga koʻra, hozirda Flipkart ushbu koʻrsatkich boʻyicha Hindistonda Blinkit kompaniyasidan keyin ikkinchi oʻringa chiqib olishi kutilmoqda. Blinkit ayni paytda 2243 ta markaz bilan bozorda yetakchilik qilmoqda. Shuningdek, Zepto va Swiggy Instamart kabi mahalliy startaplar ham oʻz infratuzilmasini jadal kengaytirmoqda.
Elektronika va goʻzallik vositalariga talab ortmoqdaDastlab faqat oziq-ovqat mahsulotlarini tezkor yetkazib berish bilan boshlangan ushbu xizmat turi endilikda kengayib bormoqda. Flipkart Minutes rahbari Kunal Gupta TechCrunch nashriga bergan intervyusida taʼkidlashicha, mijozlar endi nafaqat sut yoki non, balki elektronika, kosmetika va shaxsiy gigiyena vositalarini ham bir necha daqiqada qabul qilib olishni afzal koʻrishmoqda. Platformadagi buyurtmalar hajmi oʻtgan yilga nisbatan 400 foizga oʻsgan.
Amazon ham bu poygada ortda qolmoqchi emas. Kompaniya oʻzining Amazon Now xizmatini 100 ta shaharga yoyishni va mikro-markazlar sonini 1000 tadan oshirishni maqsad qilgan. Amazon maʼlumotlariga koʻra, yangi Prime aʼzolarining 70 foizi aynan kichik va oʻrta shaharlardan kelmoqda. Bu esa tezkor yetkazib berish xizmati faqat yirik megapolislar uchun emas, balki butun mamlakat uchun odatiy holga aylanayotganidan dalolat beradi.
Flipkart hozirda 130 dan ortiq shahar va 8000 dan ortiq pochta indekslarini qamrab olgan. Qizigʻi shundaki, eng yuqori oʻsish surʼatlari (4000 foizdan yuqori) aynan chekka hududlarda kuzatilmoqda. Patna, Guvahati va Siliguri kabi shaharlarda yangi ochilgan markazlar kutilganidan ancha tezroq oʻz quvvatiga chiqmoqda. Bu esa Hindiston isteʼmolchilarining xarid qilish madaniyati tubdan oʻzgarayotganini koʻrsatadi.
Raqobatning isteʼmolchilarga taʼsiriTezkor tijorat bozoridagi bu kabi agressiv kengayish bir qancha muhim oʻzgarishlarga sabab boʻlmoqda:
- Yetkazib berish vaqti 10-20 daqiqagacha qisqarmoqda;
- Mahsulotlar assortimenti maishiy texnika va kiyim-kechaklar hisobiga kengaymoqda;
- Logistika xarajatlarini kamaytirish uchun sunʼiy intellekt va avtomatlashtirilgan tizimlar joriy etilmoqda;
- Kichik shaharlarda zamonaviy chakana savdo infratuzilmasi rivojlanmoqda.
…