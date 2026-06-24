Hindistonda tezkor yetkazib berish urushi: Flipkart va Amazon raqobati yangi bosqichda

·0·Texno
Hindistonda tezkor yetkazib berish urushi: Flipkart va Amazon raqobati yangi bosqichda

Hindistonning elektron tijorat bozorida "tezkor tijorat" (quick-commerce) yoʻnalishi yangi va shiddatli kurash maydoniga aylandi. Walmart kompaniyasiga tegishli boʻlgan Flipkart oʻzining Minutes xizmati doirasida 1000 ta mikro-logistika markazlaridan iborat tarmoqni shakllantirganini eʼlon qildi. Ushbu strategik omborlar buyurtmalarni bir necha daqiqa ichida mijozga yetkazish imkonini beradi va kompaniya bu koʻrsatkich boʻyicha Amazon kabi global gigantlar bilan raqobatlashmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Flipkart vakillarining maʼlum qilishicha, 2026-yil yakuniga qadar bunday mikro-markazlar sonini 1500 taga yetkazish rejalashtirilgan. Jefferies tahliliy maʼlumotlariga koʻra, hozirda Flipkart ushbu koʻrsatkich boʻyicha Hindistonda Blinkit kompaniyasidan keyin ikkinchi oʻringa chiqib olishi kutilmoqda. Blinkit ayni paytda 2243 ta markaz bilan bozorda yetakchilik qilmoqda. Shuningdek, Zepto va Swiggy Instamart kabi mahalliy startaplar ham oʻz infratuzilmasini jadal kengaytirmoqda.

Elektronika va goʻzallik vositalariga talab ortmoqda

Dastlab faqat oziq-ovqat mahsulotlarini tezkor yetkazib berish bilan boshlangan ushbu xizmat turi endilikda kengayib bormoqda. Flipkart Minutes rahbari Kunal Gupta TechCrunch nashriga bergan intervyusida taʼkidlashicha, mijozlar endi nafaqat sut yoki non, balki elektronika, kosmetika va shaxsiy gigiyena vositalarini ham bir necha daqiqada qabul qilib olishni afzal koʻrishmoqda. Platformadagi buyurtmalar hajmi oʻtgan yilga nisbatan 400 foizga oʻsgan.

Amazon ham bu poygada ortda qolmoqchi emas. Kompaniya oʻzining Amazon Now xizmatini 100 ta shaharga yoyishni va mikro-markazlar sonini 1000 tadan oshirishni maqsad qilgan. Amazon maʼlumotlariga koʻra, yangi Prime aʼzolarining 70 foizi aynan kichik va oʻrta shaharlardan kelmoqda. Bu esa tezkor yetkazib berish xizmati faqat yirik megapolislar uchun emas, balki butun mamlakat uchun odatiy holga aylanayotganidan dalolat beradi.

Flipkart hozirda 130 dan ortiq shahar va 8000 dan ortiq pochta indekslarini qamrab olgan. Qizigʻi shundaki, eng yuqori oʻsish surʼatlari (4000 foizdan yuqori) aynan chekka hududlarda kuzatilmoqda. Patna, Guvahati va Siliguri kabi shaharlarda yangi ochilgan markazlar kutilganidan ancha tezroq oʻz quvvatiga chiqmoqda. Bu esa Hindiston isteʼmolchilarining xarid qilish madaniyati tubdan oʻzgarayotganini koʻrsatadi.

Raqobatning isteʼmolchilarga taʼsiri

Tezkor tijorat bozoridagi bu kabi agressiv kengayish bir qancha muhim oʻzgarishlarga sabab boʻlmoqda:

  • Yetkazib berish vaqti 10-20 daqiqagacha qisqarmoqda;
  • Mahsulotlar assortimenti maishiy texnika va kiyim-kechaklar hisobiga kengaymoqda;
  • Logistika xarajatlarini kamaytirish uchun sunʼiy intellekt va avtomatlashtirilgan tizimlar joriy etilmoqda;
  • Kichik shaharlarda zamonaviy chakana savdo infratuzilmasi rivojlanmoqda.
Ekspertlarning fikricha, Walmart va Amazon oʻrtasidagi bu raqobat Hindistonni dunyodagi eng tez rivojlanayotgan elektron tijorat bozorlaridan biriga aylantirdi. Mahalliy oʻyinchilarning ham faolligi bozorda narxlar arzonlashishiga va xizmat koʻrsatish sifati oshishiga xizmat qilmoqda. Kelgusi ikki yil ichida infratuzilmaga tikilgan milliardlab dollarlik investitsiyalar Hindiston chakana savdo landshaftini butunlay oʻzgartirib yuborishi kutilmoqda.

FlipkartAmazonWalmartHindistonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NVIDIA sunʼiy intellekt serverlarini 55 darajali issiq suv bilan sovutishni taklif qildiNVIDIA sunʼiy intellekt serverlarini 55 darajali issiq suv bilan sovutishni taklif qildiBugun, 05:30MoEngage marketing kelajagini millionlab AI agentlarida koʻrmoqdaMoEngage marketing kelajagini millionlab AI agentlarida koʻrmoqdaBugun, 04:56Olimlar serverlar va elektromobillarning ortiqcha issiqligini tokka aylantirish yoʻlini topdiOlimlar serverlar va elektromobillarning ortiqcha issiqligini tokka aylantirish yoʻlini topdiBugun, 03:21NVIDIA GeForce RTX 5090 muammosi: Yangi videokartalar erib ketishda davom etmoqdaNVIDIA GeForce RTX 5090 muammosi: Yangi videokartalar erib ketishda davom etmoqdaBugun, 02:51Superhuman sunʼiy intellekt matnlarini aniqlashga ixtisoslashgan GPTZero startapini sotib oldiSuperhuman sunʼiy intellekt matnlarini aniqlashga ixtisoslashgan GPTZero startapini sotib oldiBugun, 02:50EcoFlow aqlli energiya tejash tizimini taqdim etdi: Stream 5000 va OASIS 3.0 platformasiEcoFlow aqlli energiya tejash tizimini taqdim etdi: Stream 5000 va OASIS 3.0 platformasiBugun, 02:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi