MKSga navbatdagi ekspeditsiya: Soyuz MS-29 ekipaji parvozga tayyor deb topildi

·32·Texno
MKSga navbatdagi ekspeditsiya: Soyuz MS-29 ekipaji parvozga tayyor deb topildi

Xalqaro koinot stansiyasiga (MKS) navbatdagi uzoq muddatli ekspeditsiyani amalga oshiruvchi "Soyuz MS-29" boshqariladigan kosmik kemasining asosiy va dublyor ekipajlari parvozga toʻliq tayyor ekani rasman tasdiqlandi. Davlat komissiyasi tomonidan oʻtkazilgan yakuniy tekshiruvlar natijasida kosmonavtlarning orbital missiyani bajarish uchun malakasi va salomatligi koʻzda tutilgan talablarga toʻliq javob berishi aniqlandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kosmonavtlarni tayyorlash markazida boʻlib oʻtgan ushbu jarayon missiya ishtirokchilari uchun hal qiluvchi bosqichlardan biri hisoblanadi. Mutaxassislar ekipaj aʼzolarining nafaqat texnik bilimlarini, balki kutilmagan vaziyatlarda harakat qilish qobiliyatini ham sinovdan oʻtkazishdi. Komissiyaning ijobiy xulosasidan soʻng, guruh aʼzolari tayyorgarlikning soʻnggi bosqichini oʻtash uchun Boyqoʻngʻir kosmodromiga yoʻl oladigan boʻldi.

Ekipaj tarkibi va parvoz sanasi

Rejaga koʻra, "Soyuz MS-29" kosmik kemasining parvozi joriy yilning 14-iyul sanasiga belgilangan. Missiyaning asosiy tarkibidan rossiyalik kosmonavtlar Anna Kikina va Petr Dubrov, shuningdek, NASA astronavti Anil Menon oʻrin olgan. Taʼkidlash joizki, ushbu tarkib xalqaro hamkorlik doirasida shakllantirilgan boʻlib, stansiyadagi ilmiy tadqiqotlar koʻlamini kengaytirishga xizmat qiladi.

Anʼanaga muvofiq, asosiy tarkib bilan birga dublyorlar guruhi ham tayyorgarlikdan oʻtdi. Dublyorlar safiga kosmonavtlar Konstantin Borisov va Dmitriy Petelin hamda NASA vakili Deniz Bernxem kiritilgan. Ular parvozga qadar asosiy ekipaj bilan bir xil darajadagi mashgʻulotlarni bajarib borishadi va zarurat tugʻilganda missiyani oʻz zimmalariga olishga tayyor turishadi.

Orbital missiyaning vazifalari

Kema MKS bilan tutashgandan soʻng, yangi ekspeditsiya aʼzolari hozirda stansiyada faoliyat yuritayotgan jamoaga qoʻshilishadi. Ularning zimmasiga bir qator muhim vazifalar, jumladan, murakkab ilmiy tajribalar oʻtkazish, stansiya tizimlariga texnik xizmat koʻrsatish va platformaning umumiy barqarorligini taʼminlash yuklatilgan.

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur ekspeditsiya doirasida oʻtkaziladigan tadqiqotlar biologiya, fizika va koinot tibbiyoti sohalarini qamrab oladi. Bu kabi missiyalar nafaqat fundamental fanni rivojlantirish, balki kelajakda Oyni oʻzlashtirish va Marsga parvozlarni amalga oshirish uchun zarur boʻlgan texnologiyalarni sinovdan oʻtkazish imkonini beradi.

Markaziy Osiyo mintaqasi, xususan, Oʻzbekiston uchun ushbu parvozning ahamiyati shundaki, Boyqoʻngʻir kosmodromidan amalga oshiriladigan har bir start mintaqadagi aerokosmik soha mutaxassislari va havaskorlarining diqqat markazida boʻladi. Missiyaning muvaffaqiyatli oʻtishi xalqaro koinot tadqiqotlaridagi hamkorlikning yangi bosqichini belgilab beradi.

KoinotMKSSoyuz MS-29NASABoyqoʻngʻir
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA va Boeing muammolar girdobida: Starliner kemasining parvozi yana ortga surildiNASA va Boeing muammolar girdobida: Starliner kemasining parvozi yana ortga surildiBugun, 09:22Hindistonda tezkor yetkazib berish urushi: Flipkart va Amazon raqobati yangi bosqichdaHindistonda tezkor yetkazib berish urushi: Flipkart va Amazon raqobati yangi bosqichdaBugun, 05:51NVIDIA sunʼiy intellekt serverlarini 55 darajali issiq suv bilan sovutishni taklif qildiNVIDIA sunʼiy intellekt serverlarini 55 darajali issiq suv bilan sovutishni taklif qildiBugun, 05:30MoEngage marketing kelajagini millionlab AI agentlarida koʻrmoqdaMoEngage marketing kelajagini millionlab AI agentlarida koʻrmoqdaBugun, 04:56Olimlar serverlar va elektromobillarning ortiqcha issiqligini tokka aylantirish yoʻlini topdiOlimlar serverlar va elektromobillarning ortiqcha issiqligini tokka aylantirish yoʻlini topdiBugun, 03:21NVIDIA GeForce RTX 5090 muammosi: Yangi videokartalar erib ketishda davom etmoqdaNVIDIA GeForce RTX 5090 muammosi: Yangi videokartalar erib ketishda davom etmoqdaBugun, 02:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi