MKSga navbatdagi ekspeditsiya: Soyuz MS-29 ekipaji parvozga tayyor deb topildi
Xalqaro koinot stansiyasiga (MKS) navbatdagi uzoq muddatli ekspeditsiyani amalga oshiruvchi "Soyuz MS-29" boshqariladigan kosmik kemasining asosiy va dublyor ekipajlari parvozga toʻliq tayyor ekani rasman tasdiqlandi. Davlat komissiyasi tomonidan oʻtkazilgan yakuniy tekshiruvlar natijasida kosmonavtlarning orbital missiyani bajarish uchun malakasi va salomatligi koʻzda tutilgan talablarga toʻliq javob berishi aniqlandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kosmonavtlarni tayyorlash markazida boʻlib oʻtgan ushbu jarayon missiya ishtirokchilari uchun hal qiluvchi bosqichlardan biri hisoblanadi. Mutaxassislar ekipaj aʼzolarining nafaqat texnik bilimlarini, balki kutilmagan vaziyatlarda harakat qilish qobiliyatini ham sinovdan oʻtkazishdi. Komissiyaning ijobiy xulosasidan soʻng, guruh aʼzolari tayyorgarlikning soʻnggi bosqichini oʻtash uchun Boyqoʻngʻir kosmodromiga yoʻl oladigan boʻldi.
Ekipaj tarkibi va parvoz sanasiRejaga koʻra, "Soyuz MS-29" kosmik kemasining parvozi joriy yilning 14-iyul sanasiga belgilangan. Missiyaning asosiy tarkibidan rossiyalik kosmonavtlar Anna Kikina va Petr Dubrov, shuningdek, NASA astronavti Anil Menon oʻrin olgan. Taʼkidlash joizki, ushbu tarkib xalqaro hamkorlik doirasida shakllantirilgan boʻlib, stansiyadagi ilmiy tadqiqotlar koʻlamini kengaytirishga xizmat qiladi.
Anʼanaga muvofiq, asosiy tarkib bilan birga dublyorlar guruhi ham tayyorgarlikdan oʻtdi. Dublyorlar safiga kosmonavtlar Konstantin Borisov va Dmitriy Petelin hamda NASA vakili Deniz Bernxem kiritilgan. Ular parvozga qadar asosiy ekipaj bilan bir xil darajadagi mashgʻulotlarni bajarib borishadi va zarurat tugʻilganda missiyani oʻz zimmalariga olishga tayyor turishadi.
Orbital missiyaning vazifalariKema MKS bilan tutashgandan soʻng, yangi ekspeditsiya aʼzolari hozirda stansiyada faoliyat yuritayotgan jamoaga qoʻshilishadi. Ularning zimmasiga bir qator muhim vazifalar, jumladan, murakkab ilmiy tajribalar oʻtkazish, stansiya tizimlariga texnik xizmat koʻrsatish va platformaning umumiy barqarorligini taʼminlash yuklatilgan.
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur ekspeditsiya doirasida oʻtkaziladigan tadqiqotlar biologiya, fizika va koinot tibbiyoti sohalarini qamrab oladi. Bu kabi missiyalar nafaqat fundamental fanni rivojlantirish, balki kelajakda Oyni oʻzlashtirish va Marsga parvozlarni amalga oshirish uchun zarur boʻlgan texnologiyalarni sinovdan oʻtkazish imkonini beradi.
Markaziy Osiyo mintaqasi, xususan, Oʻzbekiston uchun ushbu parvozning ahamiyati shundaki, Boyqoʻngʻir kosmodromidan amalga oshiriladigan har bir start mintaqadagi aerokosmik soha mutaxassislari va havaskorlarining diqqat markazida boʻladi. Missiyaning muvaffaqiyatli oʻtishi xalqaro koinot tadqiqotlaridagi hamkorlikning yangi bosqichini belgilab beradi.
…