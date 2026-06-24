Sunʼiy intellekt bozoridagi pufak va mislsiz oʻsish: Investorlar yangi davr xatarlaridan ogohlantirmoqda

·43·Texno
Sunʼiy intellekt bozoridagi pufak va mislsiz oʻsish: Investorlar yangi davr xatarlaridan ogohlantirmoqda

Sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalari rivojlanishi moliya bozorlarida misli koʻrilmagan tezlikni yuzaga keltirdi. TechCrunch tomonidan tashkil etilgan StrictlyVC tadbirida soha mutaxassislari hozirgi vaziyatni tahlil qilib, investitsiya kiritishning yangi qoidalarini muhokama qildilar. M13 firmasi hammuassisi Carter Reum va Basis Set Ventures hamkori Chang Xu ishtirokidagi muloqotda AI infratuzilmasi atrofidagi shov-shuvlar hamda startaplarning yashovchanligi masalasi asosiy mavzu boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Chang Xuning taʼkidlashicha, bugungi kunda biz guvohi boʻlayotgan oʻsish surʼatlari tarixda kuzatilmagan. Masalan, ChatGPT atigi olti oy ichida daromadini 1 million dollardan 40 milliard dollargacha oshirishga muvaffaq boʻldi. Bunday koʻrsatkichlar anʼanaviy biznes modellarini butunlay oʻzgartirib yubormoqda. Investorning soʻzlariga koʻra, ayrim startaplar bor-yoʻgʻi 20 kishilik jamoa bilan bir yil ichida daromadini 10 milliondan 70 million dollargacha yetkazmoqda, bu esa bozorning naqadar chanqoqligidan dalolat beradi.

Innovatorlar va texnologik gigantlar oʻrtasidagi kurash

Carter Reumning fikricha, hozirgi sikl avvalgi texnologik inqiloblardan (bulutli texnologiyalar yoki iPhone davri) tubdan farq qiladi. Avvallari innovatorlar oʻzaro raqobatlashgan boʻlsa, endi ular dunyodagi eng boy va eng kuchli oʻnta texnologik gigantga qarshi kurashishga majbur. Apple, Google va Microsoft kabi korporatsiyalar nafaqat katta kapitalga, balki ulkan maʼlumotlar bazasi va eng sara isteʼdodlarga ega.

Shu sababli, kichik startaplar uchun yirik kompaniyalar tomonidan yutib yuborilmaslik yoki bozordan siqib chiqarilmaslik asosiy vazifaga aylangan. Reumning taʼkidlashicha, ushbu jarayonda "toʻsiqlar" muhim rol oʻynaydi. Yaʼni, startaplar yirik gigantlar hali yetib bormagan yoki tartibga solish murakkab boʻlgan sohalarga, masalan, sogʻliqni saqlash yoki davlat xizmatlari tizimiga eʼtibor qaratishi lozim.

Investitsiya kiritishda yangicha yondashuv

Bozor shiddat bilan oʻzgarayotgan bir paytda, investorlar loyihalarni baholashda ehtiyotkorlik choralarini koʻrmoqda. Basis Set Ventures strategiyasiga koʻra, investitsiyalar ikki yoʻnalishda amalga oshiriladi: AI tizimining "ostida" va "ustida".

  • AI ostidagi infratuzilma: Maʼlumotlar bazasi, versiyalarni boshqarish va joylashtirish vositalari. Ilgari bular insonlar uchun yaratilgan boʻlsa, endi sunʼiy intellekt agentlari uchun yangidan ishlab chiqilmoqda.
  • AI ustidagi yechimlar: Uzoq muddatli farqlanishga ega boʻlgan va texnik jihatdan himoyalangan mahsulotlar.
ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, koʻplab investorlar hozirgi holatni "paradoksal davr" deb atamoqda. Bir tomondan, kompaniyalar qiymati asossiz ravishda oshib ketayotgandek tuyulsa, ikkinchi tomondan, ularning real daromadlari bu baholarni oqlamoqda. Biroq, har bir kelishuvni faqat matematik hisob-kitobga asoslash xavfli boʻlishi mumkin, chunki OpenAI yoki Anthropic kabi platformalar istalgan vaqtda yangi funksiyani ishga tushirib, oʻnlab startaplarning biznesini yoʻqqa chiqarishi hech gap emas.

Xulosa oʻrnida shuni aytish mumkinki, Oʻzbekiston texnologik bozori uchun ham ushbu tendensiyalar begona emas. Mahalliy startaplar global gigantlar bilan raqobatlashish oʻrniga, oʻziga xos milliy maʼlumotlar va murakkab tartibga solinadigan sohalarda AI yechimlarini taklif qilish orqali muvaffaqiyatga erishishlari mumkin.

Sunʼiy IntellektInvestitsiyaStartapTexnologiyaChatGPT
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi oʻzining ilk NAS maʼlumotlar omborini taqdim etdi: Narxlar va imkoniyatlarXiaomi oʻzining ilk NAS maʼlumotlar omborini taqdim etdi: Narxlar va imkoniyatlarBugun, 12:22Redmi K90 Ultra namoyish etildi: 8500 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiRedmi K90 Ultra namoyish etildi: 8500 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiBugun, 11:52“Soyuz MS-29” fazo kemasi sinovdan oʻtkazildi: Quyosh panellari parvozga tayyor“Soyuz MS-29” fazo kemasi sinovdan oʻtkazildi: Quyosh panellari parvozga tayyorBugun, 11:26SpaceXAI sunʼiy intellekt loyihalari uchun dunyodagi eng yirik suv tozalash inshootini quradiSpaceXAI sunʼiy intellekt loyihalari uchun dunyodagi eng yirik suv tozalash inshootini quradiBugun, 10:54NASA va Boeing muammolar girdobida: Starliner kemasining parvozi yana ortga surildiNASA va Boeing muammolar girdobida: Starliner kemasining parvozi yana ortga surildiBugun, 09:22MKSga navbatdagi ekspeditsiya: Soyuz MS-29 ekipaji parvozga tayyor deb topildiMKSga navbatdagi ekspeditsiya: Soyuz MS-29 ekipaji parvozga tayyor deb topildiBugun, 08:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi