Sunʼiy intellekt bozoridagi pufak va mislsiz oʻsish: Investorlar yangi davr xatarlaridan ogohlantirmoqda
Sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalari rivojlanishi moliya bozorlarida misli koʻrilmagan tezlikni yuzaga keltirdi. TechCrunch tomonidan tashkil etilgan StrictlyVC tadbirida soha mutaxassislari hozirgi vaziyatni tahlil qilib, investitsiya kiritishning yangi qoidalarini muhokama qildilar. M13 firmasi hammuassisi Carter Reum va Basis Set Ventures hamkori Chang Xu ishtirokidagi muloqotda AI infratuzilmasi atrofidagi shov-shuvlar hamda startaplarning yashovchanligi masalasi asosiy mavzu boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Chang Xuning taʼkidlashicha, bugungi kunda biz guvohi boʻlayotgan oʻsish surʼatlari tarixda kuzatilmagan. Masalan, ChatGPT atigi olti oy ichida daromadini 1 million dollardan 40 milliard dollargacha oshirishga muvaffaq boʻldi. Bunday koʻrsatkichlar anʼanaviy biznes modellarini butunlay oʻzgartirib yubormoqda. Investorning soʻzlariga koʻra, ayrim startaplar bor-yoʻgʻi 20 kishilik jamoa bilan bir yil ichida daromadini 10 milliondan 70 million dollargacha yetkazmoqda, bu esa bozorning naqadar chanqoqligidan dalolat beradi.
Innovatorlar va texnologik gigantlar oʻrtasidagi kurashCarter Reumning fikricha, hozirgi sikl avvalgi texnologik inqiloblardan (bulutli texnologiyalar yoki iPhone davri) tubdan farq qiladi. Avvallari innovatorlar oʻzaro raqobatlashgan boʻlsa, endi ular dunyodagi eng boy va eng kuchli oʻnta texnologik gigantga qarshi kurashishga majbur. Apple, Google va Microsoft kabi korporatsiyalar nafaqat katta kapitalga, balki ulkan maʼlumotlar bazasi va eng sara isteʼdodlarga ega.
Shu sababli, kichik startaplar uchun yirik kompaniyalar tomonidan yutib yuborilmaslik yoki bozordan siqib chiqarilmaslik asosiy vazifaga aylangan. Reumning taʼkidlashicha, ushbu jarayonda "toʻsiqlar" muhim rol oʻynaydi. Yaʼni, startaplar yirik gigantlar hali yetib bormagan yoki tartibga solish murakkab boʻlgan sohalarga, masalan, sogʻliqni saqlash yoki davlat xizmatlari tizimiga eʼtibor qaratishi lozim.
Investitsiya kiritishda yangicha yondashuvBozor shiddat bilan oʻzgarayotgan bir paytda, investorlar loyihalarni baholashda ehtiyotkorlik choralarini koʻrmoqda. Basis Set Ventures strategiyasiga koʻra, investitsiyalar ikki yoʻnalishda amalga oshiriladi: AI tizimining "ostida" va "ustida".
- AI ostidagi infratuzilma: Maʼlumotlar bazasi, versiyalarni boshqarish va joylashtirish vositalari. Ilgari bular insonlar uchun yaratilgan boʻlsa, endi sunʼiy intellekt agentlari uchun yangidan ishlab chiqilmoqda.
- AI ustidagi yechimlar: Uzoq muddatli farqlanishga ega boʻlgan va texnik jihatdan himoyalangan mahsulotlar.
Xulosa oʻrnida shuni aytish mumkinki, Oʻzbekiston texnologik bozori uchun ham ushbu tendensiyalar begona emas. Mahalliy startaplar global gigantlar bilan raqobatlashish oʻrniga, oʻziga xos milliy maʼlumotlar va murakkab tartibga solinadigan sohalarda AI yechimlarini taklif qilish orqali muvaffaqiyatga erishishlari mumkin.
…