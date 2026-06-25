Slate kompaniyasi hamyonbop elektromobil-pikapi uchun yangi turdagi akkumulyator tanladi

·21·Texno
Slate kompaniyasi hamyonbop elektromobil-pikapi uchun yangi turdagi akkumulyator tanladi

AQSHning Slate startapi oʻzining arzon va ixcham elektr pikapi loyihasida kutilmagan oʻzgarishni amalga oshirdi. Kompaniya avtomobil narxini 24 950 dollar darajasida saqlab qolish maqsadida akkumulyator texnologiyasini butunlay yangilashga qaror qildi. Bu qaror nafaqat texnik xususiyatlarga, balki butun jahon elektromobil bozoridagi iqtisodiy tendensiyalarga bogʻliqdir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Dastlab Slate oʻz modellarida nikel-marganes-kobalt (NMC) elementlaridan foydalanishni rejalashtirgan edi. Ushbu kimyoviy tarkib yuqori energiya zichligi bilan ajralib turadi va bir marta quvvatlanishda uzoq masofani bosib oʻtish imkonini beradi. Biroq, nikel va kobalt narxining oʻta yuqoriligi yakuniy mahsulot tannarxiga salbiy taʼsir koʻrsatishi aniq boʻldi. Natijada, kompaniya litiy-temir-fosfat (LFP) texnologiyasiga oʻtishni afzal koʻrdi.

LFP texnologiyasining afzalliklari va bozor oʻzgarishi

LFP akkumulyatorlari NMC muqobillariga qaraganda taxminan 40 foizga arzonroq hisoblanadi. Buning asosiy sababi tarkibida qimmatbaho metallar oʻrniga keng tarqalgan va arzon temirdan foydalanilishidir. Garchi LFP elementlari energiya zichligi boʻyicha biroz ortda qolsa-da, zamonaviy texnologiyalar bu farqni sezilarli darajada kamaytirishga muvaffaq boʻldi. Slate kompaniyasi standart akkumulyator quvvatini 150 mildan (241 km) 205 milga (330 km) oshirishga erishdi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Slate ushbu loyiha doirasida Xitoyning Gotion kompaniyasi bilan hamkorlik qiladi. Diqqatga sazovor jihati shundaki, akkumulyator elementlari AQSHning Illinoys shtatidagi zavodda ishlab chiqariladi. Bu esa AQSH qonunchiligidagi soliq imtiyozlaridan foydalanish va logistika xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi.

Sanoatdagi yangi standart

Bugungi kunda Tesla, Ford, GM va Rivian kabi yirik avtogigantlar ham oʻzlarining ommabop modellari uchun LFP akkumulyatorlaridan foydalanishni boshladilar. Bu tendensiya elektromobillar bozorida narxlarning pasayishiga va ommaviylashuviga xizmat qilmoqda. Slate kompaniyasi ham aynan shu yoʻldan borib, "cell-to-pack" (elementdan toʻgʻridan-toʻgʻri blokga) texnologiyasini joriy etmoqda.

Oʻzbekiston bozorida ham BYD kabi brendlar orqali LFP (Blade Battery) texnologiyasi bilan jihozlangan avtomobillar keng tarqalganini hisobga olsak, Slate tanlagan yoʻl global miqyosda eng samarali yechim ekanini koʻrish mumkin. Arzon narx va yetarli masofa kombinatsiyasi elektromobillarning anʼanaviy ichki yonuv dvigatelli mashinalar bilan raqobatlashishida asosiy omil boʻlib qolmoqda.

Xulosa qilib aytganda, Slate strategiyasidagi oʻzgarish elektromobil sanoatidagi pragmatik yondashuvni ifodalaydi. Isteʼmolchilar uchun oʻta qimmat va uzoq masofali akkumulyatordan koʻra, hamyonbop va kundalik ehtiyojlarga javob beradigan ishonchli texnologiya muhimroq boʻlib bormoqda.

SlateElektromobilLFP BatteryTexnologiyaAvto
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyaning toʻliq mahalliylashtirilgan SJ-100 samolyoti 2027-yilda sertifikat oladiRossiyaning toʻliq mahalliylashtirilgan SJ-100 samolyoti 2027-yilda sertifikat oladiBugun, 00:54Rossiyaning yangilangan SJ-100 samolyoti sinovlari yakuniy bosqichga kirdiRossiyaning yangilangan SJ-100 samolyoti sinovlari yakuniy bosqichga kirdiBugun, 00:27OpenAI oʻzining ilk Jalapeno protsessorini taqdim etdi: NVIDIA uchun jiddiy raqobatchiOpenAI oʻzining ilk Jalapeno protsessorini taqdim etdi: NVIDIA uchun jiddiy raqobatchiKecha, 23:54Xiaomi yoʻlda kofe tayyorlaydigan ixcham Mijia Portable Coffee Machine qurilmasini taqdim etdiXiaomi yoʻlda kofe tayyorlaydigan ixcham Mijia Portable Coffee Machine qurilmasini taqdim etdiKecha, 22:58Rossiyaning yangi Tu-214 yoʻlovchi samolyotlari 2027-yildan yetkazib berila boshlaydiRossiyaning yangi Tu-214 yoʻlovchi samolyotlari 2027-yildan yetkazib berila boshlaydiKecha, 22:24Deezer yangi Remix Lab funksiyasini ishga tushirdi: Endi muxlislar qoʻshiqlarni qonuniy remiks qiladiDeezer yangi Remix Lab funksiyasini ishga tushirdi: Endi muxlislar qoʻshiqlarni qonuniy remiks qiladiKecha, 22:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi