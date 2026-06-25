Slate kompaniyasi hamyonbop elektromobil-pikapi uchun yangi turdagi akkumulyator tanladi
AQSHning Slate startapi oʻzining arzon va ixcham elektr pikapi loyihasida kutilmagan oʻzgarishni amalga oshirdi. Kompaniya avtomobil narxini 24 950 dollar darajasida saqlab qolish maqsadida akkumulyator texnologiyasini butunlay yangilashga qaror qildi. Bu qaror nafaqat texnik xususiyatlarga, balki butun jahon elektromobil bozoridagi iqtisodiy tendensiyalarga bogʻliqdir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Dastlab Slate oʻz modellarida nikel-marganes-kobalt (NMC) elementlaridan foydalanishni rejalashtirgan edi. Ushbu kimyoviy tarkib yuqori energiya zichligi bilan ajralib turadi va bir marta quvvatlanishda uzoq masofani bosib oʻtish imkonini beradi. Biroq, nikel va kobalt narxining oʻta yuqoriligi yakuniy mahsulot tannarxiga salbiy taʼsir koʻrsatishi aniq boʻldi. Natijada, kompaniya litiy-temir-fosfat (LFP) texnologiyasiga oʻtishni afzal koʻrdi.
LFP texnologiyasining afzalliklari va bozor oʻzgarishiLFP akkumulyatorlari NMC muqobillariga qaraganda taxminan 40 foizga arzonroq hisoblanadi. Buning asosiy sababi tarkibida qimmatbaho metallar oʻrniga keng tarqalgan va arzon temirdan foydalanilishidir. Garchi LFP elementlari energiya zichligi boʻyicha biroz ortda qolsa-da, zamonaviy texnologiyalar bu farqni sezilarli darajada kamaytirishga muvaffaq boʻldi. Slate kompaniyasi standart akkumulyator quvvatini 150 mildan (241 km) 205 milga (330 km) oshirishga erishdi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Slate ushbu loyiha doirasida Xitoyning Gotion kompaniyasi bilan hamkorlik qiladi. Diqqatga sazovor jihati shundaki, akkumulyator elementlari AQSHning Illinoys shtatidagi zavodda ishlab chiqariladi. Bu esa AQSH qonunchiligidagi soliq imtiyozlaridan foydalanish va logistika xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi.
Sanoatdagi yangi standartBugungi kunda Tesla, Ford, GM va Rivian kabi yirik avtogigantlar ham oʻzlarining ommabop modellari uchun LFP akkumulyatorlaridan foydalanishni boshladilar. Bu tendensiya elektromobillar bozorida narxlarning pasayishiga va ommaviylashuviga xizmat qilmoqda. Slate kompaniyasi ham aynan shu yoʻldan borib, "cell-to-pack" (elementdan toʻgʻridan-toʻgʻri blokga) texnologiyasini joriy etmoqda.
Oʻzbekiston bozorida ham BYD kabi brendlar orqali LFP (Blade Battery) texnologiyasi bilan jihozlangan avtomobillar keng tarqalganini hisobga olsak, Slate tanlagan yoʻl global miqyosda eng samarali yechim ekanini koʻrish mumkin. Arzon narx va yetarli masofa kombinatsiyasi elektromobillarning anʼanaviy ichki yonuv dvigatelli mashinalar bilan raqobatlashishida asosiy omil boʻlib qolmoqda.
Xulosa qilib aytganda, Slate strategiyasidagi oʻzgarish elektromobil sanoatidagi pragmatik yondashuvni ifodalaydi. Isteʼmolchilar uchun oʻta qimmat va uzoq masofali akkumulyatordan koʻra, hamyonbop va kundalik ehtiyojlarga javob beradigan ishonchli texnologiya muhimroq boʻlib bormoqda.
…