Fujitsu yangi Arrows Alpha 2 smartfonini taqdim etdi: Chidamlilik va nafosat uygʻunligi

·23·Texno
Fujitsu yangi Arrows Alpha 2 smartfonini taqdim etdi: Chidamlilik va nafosat uygʻunligi

Yaponiya texnologiya giganti Fujitsu Connected Technologies oʻzining yangi Arrows Alpha 2 smartfonini keng jamoatchilikka namoyish etdi. Mazkur qurilma zamonaviy dizayn va yuqori darajadagi himoya xususiyatlarini oʻzida birlashtirgani bilan ajralib turadi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, yangi model nafaqat kundalik foydalanish uchun qulay, balki eng ogʻir sharoitlarda ham ishonchli ishlashga moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Arrows Alpha 2 harbiy standartdagi 23 ta murakkab sinovdan (MIL-STD) muvaffaqiyatli oʻtgan. Qurilma IP66, IP68 va IP69 sertifikatlariga ega boʻlib, u suv va changdan toʻliq himoyalangan. Smartfonning eng oʻziga xos jihati shundaki, u 1,8 metr balandlikdan beton yuzaga tushib ketganda ham ekrani shikastlanmaydi. Displeyni himoya qilish uchun Corning Gorilla Glass Victus 2 oynasidan foydalanilgan, bu esa uni bozordagi eng chidamli qurilmalardan biriga aylantiradi.

Texnik imkoniyatlar va quvvat unumdorligi

Smartfonning ichki qismida MediaTek Dimensity 8350 Extreme protsessori oʻrnatilgan boʻlib, u yuqori tezlik va energiya samaradorligini taʼminlaydi. Qurilma 8/256 GB va 12/512 GB xotira variantlarida taklif etilmoqda. Shuningdek, foydalanuvchilar microSD kartasi yordamida xotirani 2 TB gacha kengaytirish imkoniyatiga ega. Bu esa katta hajmdagi maʼlumotlarni saqlaydigan oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun juda qoʻl keladi.

Arrows Alpha 2 seriyadagi eng sigʻimli — 5370 mA/soatli kremniy-uglerodli akkumulyator bilan jihozlangan. Ishlab chiqaruvchi ushbu batareya ikki kunlik avtonom ish vaqtini kafolatlashini va toʻrt yil davomida oʻz xususiyatlarini yoʻqotmasligini vaʼda qilmoqda. 90 W quvvatga ega tezkor quvvatlash texnologiyasi orqali qurilmani atigi 40 daqiqa ichida 0 dan 100 foizgacha toʻldirish mumkin.

Kamera va sunʼiy intellekt imkoniyatlari

Suratga olish ishqibozlari uchun smartfon 50 megapikselli Sony LYTIA 710 asosiy datchigi bilan taʼminlangan. Optik barqarorlashtirish tizimi tufayli 4K formatida soniyasiga 60 kadr tezlikda sifatli videolar yozish imkoniyati mavjud. Shunisi eʼtiborliki, smartfonning keng burchakli va old kameralari ham 50 megapikselli aniqlikka ega boʻlib, bu selfi va videoqoʻngʻiroqlar sifatini yangi bosqichga olib chiqadi.

Qurilmaning boshqa jihatlari ham eʼtiborga loyiq:

  • 6,4 dyuymli LTPO displey, 144 Gs yangilanish chastotasi va 3000 nit yorqinlik;
  • Dolby Atmos audio tizimi;
  • Google Gemini bilan integratsiyalashgan arrows AI funksiyalari;
  • Chuchuk suv ostida suratga olish imkoniyati.
Dasturiy taʼminot borasida Fujitsu uzoq muddatli qoʻllab-quvvatlashni vaʼda qilmoqda. Smartfon Android operatsion tizimining 3 ta yirik yangilanishini va 5 yil davomida xavfsizlik tizimi yangilanishlarini qabul qiladi. Bu esa qurilmaning maʼnan eskirib qolmasligini taʼminlaydi.

FujitsuSmartfonTexnologiyaYaponiyaArrows Alpha 2
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yandex shifokorlar uchun yangi sunʼiy intellekt yordamchisini taqdim etdiYandex shifokorlar uchun yangi sunʼiy intellekt yordamchisini taqdim etdiBugun, 14:25Acemagic M1A Pro Tank Centre: Ixcham korpusda NVIDIA RTX 5060 videokartali mini-PKAcemagic M1A Pro Tank Centre: Ixcham korpusda NVIDIA RTX 5060 videokartali mini-PKBugun, 13:20Tesla Optimus robotlarini ommaviy ishlab chiqarish uchun butlovchi qismlar yetkazila boshlandiTesla Optimus robotlarini ommaviy ishlab chiqarish uchun butlovchi qismlar yetkazila boshlandiBugun, 12:56Yer yuzida navbatdagi magnit boʻroni kuzatilmoqda: G1 darajasidagi faollik qayd etildiYer yuzida navbatdagi magnit boʻroni kuzatilmoqda: G1 darajasidagi faollik qayd etildiBugun, 12:20Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra: Buklanuvchi smartfonlar ekranida inqilob kutilmoqdaSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra: Buklanuvchi smartfonlar ekranida inqilob kutilmoqdaBugun, 11:54Iberia aviakompaniyasi samolyotlarida Starlink tizimi orqali yuqori tezlikdagi internet ishga tushdiIberia aviakompaniyasi samolyotlarida Starlink tizimi orqali yuqori tezlikdagi internet ishga tushdiBugun, 11:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi