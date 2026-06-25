Fujitsu yangi Arrows Alpha 2 smartfonini taqdim etdi: Chidamlilik va nafosat uygʻunligi
Yaponiya texnologiya giganti Fujitsu Connected Technologies oʻzining yangi Arrows Alpha 2 smartfonini keng jamoatchilikka namoyish etdi. Mazkur qurilma zamonaviy dizayn va yuqori darajadagi himoya xususiyatlarini oʻzida birlashtirgani bilan ajralib turadi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, yangi model nafaqat kundalik foydalanish uchun qulay, balki eng ogʻir sharoitlarda ham ishonchli ishlashga moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Arrows Alpha 2 harbiy standartdagi 23 ta murakkab sinovdan (MIL-STD) muvaffaqiyatli oʻtgan. Qurilma IP66, IP68 va IP69 sertifikatlariga ega boʻlib, u suv va changdan toʻliq himoyalangan. Smartfonning eng oʻziga xos jihati shundaki, u 1,8 metr balandlikdan beton yuzaga tushib ketganda ham ekrani shikastlanmaydi. Displeyni himoya qilish uchun Corning Gorilla Glass Victus 2 oynasidan foydalanilgan, bu esa uni bozordagi eng chidamli qurilmalardan biriga aylantiradi.
Texnik imkoniyatlar va quvvat unumdorligiSmartfonning ichki qismida MediaTek Dimensity 8350 Extreme protsessori oʻrnatilgan boʻlib, u yuqori tezlik va energiya samaradorligini taʼminlaydi. Qurilma 8/256 GB va 12/512 GB xotira variantlarida taklif etilmoqda. Shuningdek, foydalanuvchilar microSD kartasi yordamida xotirani 2 TB gacha kengaytirish imkoniyatiga ega. Bu esa katta hajmdagi maʼlumotlarni saqlaydigan oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun juda qoʻl keladi.
Arrows Alpha 2 seriyadagi eng sigʻimli — 5370 mA/soatli kremniy-uglerodli akkumulyator bilan jihozlangan. Ishlab chiqaruvchi ushbu batareya ikki kunlik avtonom ish vaqtini kafolatlashini va toʻrt yil davomida oʻz xususiyatlarini yoʻqotmasligini vaʼda qilmoqda. 90 W quvvatga ega tezkor quvvatlash texnologiyasi orqali qurilmani atigi 40 daqiqa ichida 0 dan 100 foizgacha toʻldirish mumkin.
Kamera va sunʼiy intellekt imkoniyatlariSuratga olish ishqibozlari uchun smartfon 50 megapikselli Sony LYTIA 710 asosiy datchigi bilan taʼminlangan. Optik barqarorlashtirish tizimi tufayli 4K formatida soniyasiga 60 kadr tezlikda sifatli videolar yozish imkoniyati mavjud. Shunisi eʼtiborliki, smartfonning keng burchakli va old kameralari ham 50 megapikselli aniqlikka ega boʻlib, bu selfi va videoqoʻngʻiroqlar sifatini yangi bosqichga olib chiqadi.
Qurilmaning boshqa jihatlari ham eʼtiborga loyiq:
- 6,4 dyuymli LTPO displey, 144 Gs yangilanish chastotasi va 3000 nit yorqinlik;
- Dolby Atmos audio tizimi;
- Google Gemini bilan integratsiyalashgan arrows AI funksiyalari;
- Chuchuk suv ostida suratga olish imkoniyati.
…