Honor oʻta chidamli X80 Pro Max smartfonini taqdim etdi: 11 000 mAch akkumulyator va rekord yorqinlik

·41·Texno
Honor oʻta chidamli X80 Pro Max smartfonini taqdim etdi: 11 000 mAch akkumulyator va rekord yorqinlik

Xitoyning Honor texnologiya giganti oʻrta narx segmentida haqiqiy inqilob yasashga qaratilgan yangi Honor X80 Pro Max smartfonini rasman sotuvga chiqardi. Ushbu qurilma oʻzining misli koʻrilmagan avtonomlik koʻrsatkichlari va displey imkoniyatlari bilan bozordagi raqobatchilaridan yaqqol ajralib turadi. Qurilma nafaqat quvvat, balki chidamlilik borasida ham yangi standartlarni oʻrnatmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Smartfonning eng asosiy oʻziga xosligi uning 11 000 mAch hajmli ulkan akkumulyatoridir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunday sigʻim qurilmaga toʻxtovsiz 26 soatdan ortiq vaqt davomida jonli efir (striming) olib borish imkonini beradi. Bu koʻrsatkich zamonaviy smartfonlar orasida rekord natija hisoblanadi. Shuningdek, gadjet 90 W quvvatga ega tezkor quvvatlash va 27 W quvvatli teskari quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi.

Ekran texnologiyalari va himoya darajasi

Honor X80 Pro Max displey borasida ham foydalanuvchilarni hayratda qoldirishga tayyor. 6,8 dyuymli ekran 1.5K (1280 x 2788) aniqlikda boʻlib, 120 Gs yangilanish chastotasiga ega. Eng diqqatga sazovor jihati — ekranning eng yuqori yorqinligi 10 000 nitga yetadi. Bu quyosh nuri ostida ham tasvirning oʻta tiniq koʻrinishini kafolatlaydi.

Qurilma nafaqat ichki quvvati, balki tashqi himoyasi bilan ham eʼtiborga loyiq. U IP69K standarti boʻyicha himoyalangan boʻlib, bu nafaqat suv va changdan, balki yuqori bosimli issiq suv oqimidan ham qoʻrqmasligini anglatadi. Oʻzbekistonning issiq iqlimi va changli sharoitlarida bunday himoya darajasi foydalanuvchilar uchun qoʻshimcha ustunlik berishi shubhasiz.

Texnik xususiyatlar va kafolat

Smartfonning apparat qismi Snapdragon 6 Gen 5 protsessori asosiga qurilgan. Xaridorlar ehtiyojiga qarab quyidagi konfiguratsiyalarni tanlashlari mumkin:

  • 8 GB dan 12 GB gacha tezkor xotira (RAM);
  • 512 GB gacha boʻlgan doimiy xotira (flash-storage);
  • NFC moduli va infraqizil port;
  • Stereo dinamiklar va MagicOS 10.0 (Android 16 asosida) tizimi.
Kamera borasida Honor X80 Pro Max optik barqarorlashtirish (OIS) tizimiga ega 50 megapikselli asosiy sensor va 8 megapikselli frontal kamera bilan jihozlangan. Bu oʻrta segmentdagi smartfon uchun sifatli suratlar olish imkonini taʼminlaydi.

Ishlab chiqaruvchi oʻz mahsulotining sifatiga shunchalik ishonadiki, Xitoy bozorida sotib olingan qurilmalar uchun ikki yil davomida ekran va akkumulyatorni mutlaqo bepul almashtirib berish kafolatini taqdim etmoqda. Qurilmaning boshlangʻich narxi taxminan 290 dollardan boshlanib, maksimal komplektatsiyada 410 dollargacha yetadi. Ushbu narx va imkoniyatlar nisbati Honor brendining oʻrta toifadagi pozitsiyasini sezilarli darajada mustahkamlaydi.

HonorSmartfonTexnologiyaAkkumulyatorXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Apple» ayrim qurilmalari narxini rasman oshirdi«Apple» ayrim qurilmalari narxini rasman oshirdiBugun, 09:45Quyoshda eng yuqori X sinfidagi chaqnashlar kutilmoqda: Yerda kuchli magnit boʻronlari boʻlishi mumkinQuyoshda eng yuqori X sinfidagi chaqnashlar kutilmoqda: Yerda kuchli magnit boʻronlari boʻlishi mumkinBugun, 09:00SpaceX yangi Starship dvigatelini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdiSpaceX yangi Starship dvigatelini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdiBugun, 08:25Nubia Air Pro: Yevropa bozoriga dunyodagi eng yupqa smartfonlardan biri chiqmoqdaNubia Air Pro: Yevropa bozoriga dunyodagi eng yupqa smartfonlardan biri chiqmoqdaBugun, 07:25Oq uy OpenAI kompaniyasidan yangi sunʼiy intellekt modelini chiqarishni sekinlashtirishni soʻradiOq uy OpenAI kompaniyasidan yangi sunʼiy intellekt modelini chiqarishni sekinlashtirishni soʻradiBugun, 04:53Ixcham smartfonlar ishqibozlari uchun yangilik: Enough Phone 5,2 dyuymli modelni taqdim etadiIxcham smartfonlar ishqibozlari uchun yangilik: Enough Phone 5,2 dyuymli modelni taqdim etadiBugun, 03:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi