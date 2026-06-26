Honor oʻta chidamli X80 Pro Max smartfonini taqdim etdi: 11 000 mAch akkumulyator va rekord yorqinlik
Xitoyning Honor texnologiya giganti oʻrta narx segmentida haqiqiy inqilob yasashga qaratilgan yangi Honor X80 Pro Max smartfonini rasman sotuvga chiqardi. Ushbu qurilma oʻzining misli koʻrilmagan avtonomlik koʻrsatkichlari va displey imkoniyatlari bilan bozordagi raqobatchilaridan yaqqol ajralib turadi. Qurilma nafaqat quvvat, balki chidamlilik borasida ham yangi standartlarni oʻrnatmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Smartfonning eng asosiy oʻziga xosligi uning 11 000 mAch hajmli ulkan akkumulyatoridir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunday sigʻim qurilmaga toʻxtovsiz 26 soatdan ortiq vaqt davomida jonli efir (striming) olib borish imkonini beradi. Bu koʻrsatkich zamonaviy smartfonlar orasida rekord natija hisoblanadi. Shuningdek, gadjet 90 W quvvatga ega tezkor quvvatlash va 27 W quvvatli teskari quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi.
Ekran texnologiyalari va himoya darajasiHonor X80 Pro Max displey borasida ham foydalanuvchilarni hayratda qoldirishga tayyor. 6,8 dyuymli ekran 1.5K (1280 x 2788) aniqlikda boʻlib, 120 Gs yangilanish chastotasiga ega. Eng diqqatga sazovor jihati — ekranning eng yuqori yorqinligi 10 000 nitga yetadi. Bu quyosh nuri ostida ham tasvirning oʻta tiniq koʻrinishini kafolatlaydi.
Qurilma nafaqat ichki quvvati, balki tashqi himoyasi bilan ham eʼtiborga loyiq. U IP69K standarti boʻyicha himoyalangan boʻlib, bu nafaqat suv va changdan, balki yuqori bosimli issiq suv oqimidan ham qoʻrqmasligini anglatadi. Oʻzbekistonning issiq iqlimi va changli sharoitlarida bunday himoya darajasi foydalanuvchilar uchun qoʻshimcha ustunlik berishi shubhasiz.
Texnik xususiyatlar va kafolatSmartfonning apparat qismi Snapdragon 6 Gen 5 protsessori asosiga qurilgan. Xaridorlar ehtiyojiga qarab quyidagi konfiguratsiyalarni tanlashlari mumkin:
- 8 GB dan 12 GB gacha tezkor xotira (RAM);
- 512 GB gacha boʻlgan doimiy xotira (flash-storage);
- NFC moduli va infraqizil port;
- Stereo dinamiklar va MagicOS 10.0 (Android 16 asosida) tizimi.
Ishlab chiqaruvchi oʻz mahsulotining sifatiga shunchalik ishonadiki, Xitoy bozorida sotib olingan qurilmalar uchun ikki yil davomida ekran va akkumulyatorni mutlaqo bepul almashtirib berish kafolatini taqdim etmoqda. Qurilmaning boshlangʻich narxi taxminan 290 dollardan boshlanib, maksimal komplektatsiyada 410 dollargacha yetadi. Ushbu narx va imkoniyatlar nisbati Honor brendining oʻrta toifadagi pozitsiyasini sezilarli darajada mustahkamlaydi.
…