Starlink mobil aloqa bozoriga kirmoqda: Elon Musk yirik operatorlarga raqobatchi boʻladi

·32·Texno
Starlink mobil aloqa bozoriga kirmoqda: Elon Musk yirik operatorlarga raqobatchi boʻladi

Ilon Mask boshqaruvidagi Starlink kompaniyasi AQSH bozorida toʻlaqonli mobil aloqa operatoriga aylanishni rejalashtirmoqda. Ushbu strategik qadam kompaniyaga Verizon, AT&T va T-Mobile kabi telekommunikatsiya gigantlari bilan toʻgʻridan-toʻgʻri raqobat qilish imkonini beradi. Financial Times nashrining investorlarga tayanib xabar berishicha, Starlink sunʼiy yoʻldosh orqali mobil aloqa xizmatlarini koʻrsatishda yangi bosqichga oʻtmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda Starlink allaqachon T-Mobile operatori bilan "direct-to-cell" texnologiyasi ustida hamkorlik qilib kelmoqda. Ushbu loyiha chekka hududlarda mobil internet qamrovini kengaytirishga qaratilgan edi. Biroq yangi rejalarga koʻra, SpaceX tarkibiga kiruvchi kompaniya endilikda chakana mobil aloqa xizmatlarini mustaqil ravishda taqdim etuvchi alohida tijoriy mahsulotni ishga tushirmoqchi.

Infratuzilma va strategik investitsiyalar

Maʼlumotlarga koʻra, SpaceX AQSH hududida oʻzining yerusti mobil aloqa infratuzilmasini yaratish imkoniyatlarini muhokama qilmoqda. Bu shuni anglatadiki, Starlink nafaqat koinotdagi sunʼiy yoʻldoshlar, balki yerda ham tayanch stansiyalariga ega boʻlishi mumkin. Bu esa aloqa sifatini yanada yaxshilash va anʼanaviy operatorlar bilan tengma-teng kurashish uchun zamin yaratadi.

Texnik bazani kengaytirish maqsadida kompaniya yirik xaridlarni amalga oshirdi. Xususan, EchoStar kompaniyasidan taxminan 17 milliard dollarlik va yana 2,6 milliard dollarlik chastota spektrlari sotib olingan. Ushbu investitsiyalar sunʼiy yoʻldosh orqali smartfonlarga toʻgʻridan-toʻgʻri signal uzatish imkoniyatini sezilarli darajada oshiradi.

Global qamrov va Oʻzbekiston uchun ahamiyati

Bugungi kunda Starlink butun dunyo boʻylab 10 milliondan ortiq abonentga xizmat koʻrsatmoqda. Kompaniyaning mobil aloqa bozoriga kirishi butun telekommunikatsiya sanoatida inqilob yasashi kutilmoqda. Chunki sunʼiy yoʻldosh aloqasi anʼanaviy minoralar yetib bormagan hududlarda ham barqaror signal kafolatini beradi.

Oʻzbekiston sharoitida ham Starlink xizmatlarining kengayishi katta qiziqish uygʻotmoqda. Mamlakatimizning togʻli va choʻl hududlarida mobil aloqa qamrovini yaxshilashda bunday texnologiyalar hal qiluvchi rol oʻynashi mumkin. Garchi hozircha asosiy eʼtibor AQSH bozoriga qaratilgan boʻlsa-da, kelajakda ushbu mobil xizmatlar global miqyosda, jumladan, Markaziy Osiyo mintaqasida ham ommalashishi ehtimoli yuqori.

Ekspertlarning fikricha, Ilon Maskning ushbu tashabbusi mobil aloqa narxlarining pasayishiga va texnologik rivojlanishning tezlashishiga xizmat qiladi. Starlink oʻzining arzon va yuqori sifatli xizmatlari bilan anʼanaviy operatorlarni oʻz tarif siyosatini qayta koʻrib chiqishga majbur qilishi mumkin.

StarlinkElon MuskSpaceXMobil AloqaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropada anomal issiq fonida konditsionerlarga talab keskin ortdi: Oʻrnatish narxi 1000 yevroga yetdiYevropada anomal issiq fonida konditsionerlarga talab keskin ortdi: Oʻrnatish narxi 1000 yevroga yetdiBugun, 12:20Samsung Galaxy S23 turkumi uchun muhim xavfsizlik yangilanishi taqdim etildiSamsung Galaxy S23 turkumi uchun muhim xavfsizlik yangilanishi taqdim etildiBugun, 11:53Honor oʻta chidamli X80 Pro Max smartfonini taqdim etdi: 11 000 mAch akkumulyator va rekord yorqinlikHonor oʻta chidamli X80 Pro Max smartfonini taqdim etdi: 11 000 mAch akkumulyator va rekord yorqinlikBugun, 10:26«Apple» ayrim qurilmalari narxini rasman oshirdi«Apple» ayrim qurilmalari narxini rasman oshirdiBugun, 09:45Quyoshda eng yuqori X sinfidagi chaqnashlar kutilmoqda: Yerda kuchli magnit boʻronlari boʻlishi mumkinQuyoshda eng yuqori X sinfidagi chaqnashlar kutilmoqda: Yerda kuchli magnit boʻronlari boʻlishi mumkinBugun, 09:00SpaceX yangi Starship dvigatelini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdiSpaceX yangi Starship dvigatelini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdiBugun, 08:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi