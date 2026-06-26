Starlink mobil aloqa bozoriga kirmoqda: Elon Musk yirik operatorlarga raqobatchi boʻladi
Ilon Mask boshqaruvidagi Starlink kompaniyasi AQSH bozorida toʻlaqonli mobil aloqa operatoriga aylanishni rejalashtirmoqda. Ushbu strategik qadam kompaniyaga Verizon, AT&T va T-Mobile kabi telekommunikatsiya gigantlari bilan toʻgʻridan-toʻgʻri raqobat qilish imkonini beradi. Financial Times nashrining investorlarga tayanib xabar berishicha, Starlink sunʼiy yoʻldosh orqali mobil aloqa xizmatlarini koʻrsatishda yangi bosqichga oʻtmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda Starlink allaqachon T-Mobile operatori bilan "direct-to-cell" texnologiyasi ustida hamkorlik qilib kelmoqda. Ushbu loyiha chekka hududlarda mobil internet qamrovini kengaytirishga qaratilgan edi. Biroq yangi rejalarga koʻra, SpaceX tarkibiga kiruvchi kompaniya endilikda chakana mobil aloqa xizmatlarini mustaqil ravishda taqdim etuvchi alohida tijoriy mahsulotni ishga tushirmoqchi.
Infratuzilma va strategik investitsiyalarMaʼlumotlarga koʻra, SpaceX AQSH hududida oʻzining yerusti mobil aloqa infratuzilmasini yaratish imkoniyatlarini muhokama qilmoqda. Bu shuni anglatadiki, Starlink nafaqat koinotdagi sunʼiy yoʻldoshlar, balki yerda ham tayanch stansiyalariga ega boʻlishi mumkin. Bu esa aloqa sifatini yanada yaxshilash va anʼanaviy operatorlar bilan tengma-teng kurashish uchun zamin yaratadi.
Texnik bazani kengaytirish maqsadida kompaniya yirik xaridlarni amalga oshirdi. Xususan, EchoStar kompaniyasidan taxminan 17 milliard dollarlik va yana 2,6 milliard dollarlik chastota spektrlari sotib olingan. Ushbu investitsiyalar sunʼiy yoʻldosh orqali smartfonlarga toʻgʻridan-toʻgʻri signal uzatish imkoniyatini sezilarli darajada oshiradi.
Global qamrov va Oʻzbekiston uchun ahamiyatiBugungi kunda Starlink butun dunyo boʻylab 10 milliondan ortiq abonentga xizmat koʻrsatmoqda. Kompaniyaning mobil aloqa bozoriga kirishi butun telekommunikatsiya sanoatida inqilob yasashi kutilmoqda. Chunki sunʼiy yoʻldosh aloqasi anʼanaviy minoralar yetib bormagan hududlarda ham barqaror signal kafolatini beradi.
Oʻzbekiston sharoitida ham Starlink xizmatlarining kengayishi katta qiziqish uygʻotmoqda. Mamlakatimizning togʻli va choʻl hududlarida mobil aloqa qamrovini yaxshilashda bunday texnologiyalar hal qiluvchi rol oʻynashi mumkin. Garchi hozircha asosiy eʼtibor AQSH bozoriga qaratilgan boʻlsa-da, kelajakda ushbu mobil xizmatlar global miqyosda, jumladan, Markaziy Osiyo mintaqasida ham ommalashishi ehtimoli yuqori.
Ekspertlarning fikricha, Ilon Maskning ushbu tashabbusi mobil aloqa narxlarining pasayishiga va texnologik rivojlanishning tezlashishiga xizmat qiladi. Starlink oʻzining arzon va yuqori sifatli xizmatlari bilan anʼanaviy operatorlarni oʻz tarif siyosatini qayta koʻrib chiqishga majbur qilishi mumkin.
…