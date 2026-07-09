Truecaller va Hindiston regulyatori oʻrtasida nizo: Spamga qarshi kurash kimning foydasiga?

·0·Texno
Truecaller va Hindiston regulyatori oʻrtasida nizo: Spamga qarshi kurash kimning foydasiga?

Dunyoga mashhur Truecaller servisi oʻzining eng yirik bozori hisoblangan Hindistonda mahalliy telekommunikatsiya regulyatori (TRAI) bilan ochiqchasiga ziddiyatga kirishdi. Kompaniya rahbariyati mamlakatdagi yangi qoidalar isteʼmolchilarni istalmagan qoʻngʻiroqlardan himoya qilishni qiyinlashtirayotganini va firibgarlarga yoʻl ochib berayotganini daʼvo qilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Truecaller bosh direktori Rishit Jhunjhunwala X ijtimoiy tarmogʻidagi oʻz sahifasida TRAI tashkilotini keskin tanqid qildi. Uning soʻzlariga koʻra, regulyator Truecaller ilovasiga maxsus 1400 va 1600 seriyali raqamlardan kelayotgan qoʻngʻiroqlar haqidagi maʼlumotlarni koʻrsatishni taqiqlab qoʻygan. Bu esa foydalanuvchilarning ishonchini pasaytirib, biznes qoʻngʻiroqlar tizimiga zarar yetkazmoqda.

Nizo 2024-yilda joriy etilgan yangi tartibdan boshlangan. Unga koʻra, Hindiston hukumati 1400 seriyasini telemarketing (reklama) uchun, 1600 seriyasini esa xizmat koʻrsatish va tranzaksiyalar haqida xabar berish uchun ajratgan edi. Regulyatorning fikricha, bunday tizim foydalanuvchilarga rasmiy biznes qoʻngʻiroqlarini firibgarlardan ajratib olishga yordam berishi kerak edi.

Raqamlar ortidagi haqiqat

Biroq Truecaller maʼlumotlari kutilganining aksini koʻrsatmoqda. Rishit Jhunjhunwalaga koʻra, foydalanuvchilar ushbu maxsus seriyali raqamlarga ishonmay qoʻygan. Oxirgi sakkiz oy ichida Truecaller foydalanuvchilari 1400 seriyasidan kelgan qoʻngʻiroqlarning 81 foizini, 1600 seriyasidagilarning esa 79 foizini javobsiz qoldirishgan.

Bundan tashqari, ushbu davr mobaynida foydalanuvchilar tomonidan mazkur ikki seriyadagi raqamlar 74 million marta qoʻlda bloklangan. Ayniqsa, 1600 seriyasidagi raqamlarni bloklash holatlari oʻtgan yilning oktyabr oyidan buyon uch baravarga koʻpaygan. Truecaller ushbu raqamlarni toʻgʻridan-toʻgʻri "spam" deb belgilay olmagani sababli, foydalanuvchilarni ogohlantirish uchun "Tez-tez bloklanadigan" (Frequently Blocked) belgisini joriy etishga majbur boʻlgan.

Vaziyatning keskinlashuviga The Economic Times nashrining xabari sabab boʻldi. Unga koʻra, TRAI hukumati Truecaller, Hiya va Whoscall kabi ilovalarga nisbatan chora koʻrish vakolatini soʻragan. Regulyator ushbu ilovalarning rasmiy biznes raqamlarini "spam" deb belgilashini noqonuniy deb hisoblamoqda.

Bozor ahamiyati va kelajakdagi qadamlar

Hindiston Truecaller uchun hayotiy muhim strategik hudud sanaladi. Kompaniyaning butun dunyo boʻylab 500 million faol foydalanuvchisi boʻlsa, shundan 350 milliondan ortigʻi aynan Hindiston hissasiga toʻgʻri keladi. Shuning uchun ham kompaniya ushbu bozordagi har qanday cheklovga keskin munosabat bildirmoqda.

Kompaniya rahbari Rishit Jhunjhunwala oʻz bayonotida Truecaller barcha ichki maʼlumotlarni Hindiston Axborot texnologiyalari vazirligiga taqdim etishga tayyorligini bildirdi. Uning taʼkidlashicha, har qanday tartibga soluvchi qaror quruq taxminlarga emas, balki aniq dalillar va foydalanuvchilarning real tajribasiga asoslanishi lozim.

Hozircha Hindiston hukumati va regulyator Truecaller rahbariyatining ochiq eʼtirozlariga rasmiy munosabat bildirgani yoʻq. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu nizo nafaqat Hindistonda, balki butun dunyoda shaxsiy maʼlumotlarni himoya qilish va raqamli xavfsizlik ilovalarining ishlash prinsiplariga taʼsir koʻrsatishi mumkin.

TruecallerHindistonTexnologiyaSpamXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elon Musk va SEC oʻrtasidagi nizo yakunlandi: Sudya 1,5 million dollarlik jarimani tasdiqladiElon Musk va SEC oʻrtasidagi nizo yakunlandi: Sudya 1,5 million dollarlik jarimani tasdiqladiBugun, 04:26Lovable startapi oʻz qiymatini ikki barobarga oshirib, 13,2 milliard dollarga yetkazmoqdaLovable startapi oʻz qiymatini ikki barobarga oshirib, 13,2 milliard dollarga yetkazmoqdaBugun, 03:50AQSH hukumati haydovchisiz avtomobil ishlab chiqaruvchilariga qatʼiy talab qoʻydiAQSH hukumati haydovchisiz avtomobil ishlab chiqaruvchilariga qatʼiy talab qoʻydiBugun, 02:55Google’ning SynthID texnologiyasi ilk bor yirik feyk tasvirni fosh etdiGoogle’ning SynthID texnologiyasi ilk bor yirik feyk tasvirni fosh etdiBugun, 01:53QuantumDiamonds yarimoʻtkazgichlar sanoatida inqilob qilish uchun 76 million yevro oldiQuantumDiamonds yarimoʻtkazgichlar sanoatida inqilob qilish uchun 76 million yevro oldiBugun, 01:27Manna Aero AQSH bozorini zabt etishga kirishdi: Dronlar orqali yetkazib berish kengaymoqdaManna Aero AQSH bozorini zabt etishga kirishdi: Dronlar orqali yetkazib berish kengaymoqdaBugun, 01:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi