Truecaller va Hindiston regulyatori oʻrtasida nizo: Spamga qarshi kurash kimning foydasiga?
Dunyoga mashhur Truecaller servisi oʻzining eng yirik bozori hisoblangan Hindistonda mahalliy telekommunikatsiya regulyatori (TRAI) bilan ochiqchasiga ziddiyatga kirishdi. Kompaniya rahbariyati mamlakatdagi yangi qoidalar isteʼmolchilarni istalmagan qoʻngʻiroqlardan himoya qilishni qiyinlashtirayotganini va firibgarlarga yoʻl ochib berayotganini daʼvo qilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Truecaller bosh direktori Rishit Jhunjhunwala X ijtimoiy tarmogʻidagi oʻz sahifasida TRAI tashkilotini keskin tanqid qildi. Uning soʻzlariga koʻra, regulyator Truecaller ilovasiga maxsus 1400 va 1600 seriyali raqamlardan kelayotgan qoʻngʻiroqlar haqidagi maʼlumotlarni koʻrsatishni taqiqlab qoʻygan. Bu esa foydalanuvchilarning ishonchini pasaytirib, biznes qoʻngʻiroqlar tizimiga zarar yetkazmoqda.
Nizo 2024-yilda joriy etilgan yangi tartibdan boshlangan. Unga koʻra, Hindiston hukumati 1400 seriyasini telemarketing (reklama) uchun, 1600 seriyasini esa xizmat koʻrsatish va tranzaksiyalar haqida xabar berish uchun ajratgan edi. Regulyatorning fikricha, bunday tizim foydalanuvchilarga rasmiy biznes qoʻngʻiroqlarini firibgarlardan ajratib olishga yordam berishi kerak edi.
Raqamlar ortidagi haqiqatBiroq Truecaller maʼlumotlari kutilganining aksini koʻrsatmoqda. Rishit Jhunjhunwalaga koʻra, foydalanuvchilar ushbu maxsus seriyali raqamlarga ishonmay qoʻygan. Oxirgi sakkiz oy ichida Truecaller foydalanuvchilari 1400 seriyasidan kelgan qoʻngʻiroqlarning 81 foizini, 1600 seriyasidagilarning esa 79 foizini javobsiz qoldirishgan.
Bundan tashqari, ushbu davr mobaynida foydalanuvchilar tomonidan mazkur ikki seriyadagi raqamlar 74 million marta qoʻlda bloklangan. Ayniqsa, 1600 seriyasidagi raqamlarni bloklash holatlari oʻtgan yilning oktyabr oyidan buyon uch baravarga koʻpaygan. Truecaller ushbu raqamlarni toʻgʻridan-toʻgʻri "spam" deb belgilay olmagani sababli, foydalanuvchilarni ogohlantirish uchun "Tez-tez bloklanadigan" (Frequently Blocked) belgisini joriy etishga majbur boʻlgan.
Vaziyatning keskinlashuviga The Economic Times nashrining xabari sabab boʻldi. Unga koʻra, TRAI hukumati Truecaller, Hiya va Whoscall kabi ilovalarga nisbatan chora koʻrish vakolatini soʻragan. Regulyator ushbu ilovalarning rasmiy biznes raqamlarini "spam" deb belgilashini noqonuniy deb hisoblamoqda.
Bozor ahamiyati va kelajakdagi qadamlarHindiston Truecaller uchun hayotiy muhim strategik hudud sanaladi. Kompaniyaning butun dunyo boʻylab 500 million faol foydalanuvchisi boʻlsa, shundan 350 milliondan ortigʻi aynan Hindiston hissasiga toʻgʻri keladi. Shuning uchun ham kompaniya ushbu bozordagi har qanday cheklovga keskin munosabat bildirmoqda.
Kompaniya rahbari Rishit Jhunjhunwala oʻz bayonotida Truecaller barcha ichki maʼlumotlarni Hindiston Axborot texnologiyalari vazirligiga taqdim etishga tayyorligini bildirdi. Uning taʼkidlashicha, har qanday tartibga soluvchi qaror quruq taxminlarga emas, balki aniq dalillar va foydalanuvchilarning real tajribasiga asoslanishi lozim.
Hozircha Hindiston hukumati va regulyator Truecaller rahbariyatining ochiq eʼtirozlariga rasmiy munosabat bildirgani yoʻq. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu nizo nafaqat Hindistonda, balki butun dunyoda shaxsiy maʼlumotlarni himoya qilish va raqamli xavfsizlik ilovalarining ishlash prinsiplariga taʼsir koʻrsatishi mumkin.
…