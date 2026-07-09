Nandan Nilekani Fundamentum rahbariyatidan ketmoqda: Yangi fondga 200 million dollar

·0·Texno
Nandan Nilekani Fundamentum rahbariyatidan ketmoqda: Yangi fondga 200 million dollar

Hindistonning IT-giganti Infosys asoschilaridan biri va mamlakat raqamli infratuzilmasi arxitektori Nandan Nilekani oʻzi asos solgan Fundamentum Partnership venchur kompaniyasining bosh hamkori (GP) lavozimini tark etmoqda. Ushbu kutilmagan oʻzgarish kompaniya oʻzining 200 million dollarlik uchinchi fondini ishga tushirayotgan bir paytda yuz berdi. TechCrunch nashri xabariga koʻra, Nilekani faol boshqaruvdan chekinsa-da, fondning eng yirik investori boʻlib qoladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

71 yoshli Nandan Nilekani Hindiston texnologiya olamining eng nufuzli shaxslaridan biri hisoblanadi. U nafaqat Infosys kompaniyasiga asos solgan, balki dunyodagi eng yirik biometrik identifikatsiya tizimi — Aadhaar hamda real vaqt rejimida toʻlovlarni amalga oshiruvchi UPI tarmogʻining yaratilishida bosh-qosh boʻlgan. Uning Fundamentum kompaniyasidagi yangi maqomi endilikda koʻproq maslahatchilik va mentorlik (ustozlik) yoʻnalishida boʻlishi kutilmoqda.

Strategik oʻzgarishlar va yangi maqsadlar

Fundamentum hammuassisi Sanjeev Aggarwalning taʼkidlashicha, Nilekanining lavozimidan ketishi shunchaki rasmiyatchilik boʻlib, u kompaniyaning ajralmas qismi boʻlib qoladi. Uchinchi fond doirasida u portfel kompaniyalari asoschilariga strategik yoʻnalish berish va jamoalarni qoʻllab-quvvatlashda davom etadi. Bu oʻzgarish kompaniya rahbariyatining kengayishi va yangi avlod investorlariga yoʻl ochilishi bilan ham bogʻliq.

Yangi tashkil etilgan Fund III fondi asosan quyidagi yoʻnalishlarga eʼtibor qaratadi:

  • Isteʼmol texnologiyalari (Consumer Tech);
  • Fintex (Fintech) loyihalari;
  • Sunʼiy intellekt (AI) mahsulotlari;
  • B seriyasidagi va undan keyingi bosqichdagi startaplar.
Fond doirasida 8 tadan 10 tagacha startapni qoʻllab-quvvatlash rejalashtirilgan boʻlib, har bir loyihaga oʻrtacha 10,5 million dollar atrofida sarmoya kiritilishi koʻzda tutilgan. Hozirda mablagʻ yigʻish jarayoni boshlangan va u kelgusi 12-18 oy davomida yakunlanishi kutilmoqda. Qizigʻi shundaki, fond kapitalining yarmi xalqaro investorlardan, qolgan yarmi esa Hindistonning mahalliy institutlari va oilaviy ofislaridan jalb qilinadi.

Venchur bozoridagi yangi tendensiyalar

Fundamentum kompaniyasining ushbu qadami Hindiston venchur ekotizimining rivojlanishini koʻrsatadi. Agar oʻn yil avval mamlakatdagi fondlar asosan xorijiy kapitalga tayangan boʻlsa, bugungi kunda mahalliy investorlarning ulushi sezilarli darajada oshgan. Nilekani ushbu fondga oʻzining shaxsiy tarixidagi eng yirik sarmoyasini kiritishi kutilmoqda, bu esa uning Hindiston startap bozoriga boʻlgan ishonchini anglatadi.

Maʼlumot uchun, Fundamentum shu vaqtgacha Spinny avtomobillar savdosi platformasi, PharmEasy onlayn dorixonasi va Kuku FM audio-hikoyalar xizmati kabi muvaffaqiyatli loyihalarga investitsiya kiritgan. Yangi fond orqali kompaniya Hindistonning raqamli iqtisodiyoti rivojiga yanada kuchli turtki berishni maqsad qilgan. Nilekanining tajribasi va yangi jamoaning shijoati birlashishi kutilayotgan natijalarni berishi kutilmoqda.

Nandan NilekaniFundamentumInfosysInvestitsiyaStartaplar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Truecaller va Hindiston regulyatori oʻrtasida nizo: Spamga qarshi kurash kimning foydasiga?Truecaller va Hindiston regulyatori oʻrtasida nizo: Spamga qarshi kurash kimning foydasiga?Bugun, 07:52Elon Musk va SEC oʻrtasidagi nizo yakunlandi: Sudya 1,5 million dollarlik jarimani tasdiqladiElon Musk va SEC oʻrtasidagi nizo yakunlandi: Sudya 1,5 million dollarlik jarimani tasdiqladiBugun, 04:26Lovable startapi oʻz qiymatini ikki barobarga oshirib, 13,2 milliard dollarga yetkazmoqdaLovable startapi oʻz qiymatini ikki barobarga oshirib, 13,2 milliard dollarga yetkazmoqdaBugun, 03:50AQSH hukumati haydovchisiz avtomobil ishlab chiqaruvchilariga qatʼiy talab qoʻydiAQSH hukumati haydovchisiz avtomobil ishlab chiqaruvchilariga qatʼiy talab qoʻydiBugun, 02:55Google’ning SynthID texnologiyasi ilk bor yirik feyk tasvirni fosh etdiGoogle’ning SynthID texnologiyasi ilk bor yirik feyk tasvirni fosh etdiBugun, 01:53QuantumDiamonds yarimoʻtkazgichlar sanoatida inqilob qilish uchun 76 million yevro oldiQuantumDiamonds yarimoʻtkazgichlar sanoatida inqilob qilish uchun 76 million yevro oldiBugun, 01:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi