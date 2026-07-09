Nandan Nilekani Fundamentum rahbariyatidan ketmoqda: Yangi fondga 200 million dollar
Hindistonning IT-giganti Infosys asoschilaridan biri va mamlakat raqamli infratuzilmasi arxitektori Nandan Nilekani oʻzi asos solgan Fundamentum Partnership venchur kompaniyasining bosh hamkori (GP) lavozimini tark etmoqda. Ushbu kutilmagan oʻzgarish kompaniya oʻzining 200 million dollarlik uchinchi fondini ishga tushirayotgan bir paytda yuz berdi. TechCrunch nashri xabariga koʻra, Nilekani faol boshqaruvdan chekinsa-da, fondning eng yirik investori boʻlib qoladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
71 yoshli Nandan Nilekani Hindiston texnologiya olamining eng nufuzli shaxslaridan biri hisoblanadi. U nafaqat Infosys kompaniyasiga asos solgan, balki dunyodagi eng yirik biometrik identifikatsiya tizimi — Aadhaar hamda real vaqt rejimida toʻlovlarni amalga oshiruvchi UPI tarmogʻining yaratilishida bosh-qosh boʻlgan. Uning Fundamentum kompaniyasidagi yangi maqomi endilikda koʻproq maslahatchilik va mentorlik (ustozlik) yoʻnalishida boʻlishi kutilmoqda.
Strategik oʻzgarishlar va yangi maqsadlarFundamentum hammuassisi Sanjeev Aggarwalning taʼkidlashicha, Nilekanining lavozimidan ketishi shunchaki rasmiyatchilik boʻlib, u kompaniyaning ajralmas qismi boʻlib qoladi. Uchinchi fond doirasida u portfel kompaniyalari asoschilariga strategik yoʻnalish berish va jamoalarni qoʻllab-quvvatlashda davom etadi. Bu oʻzgarish kompaniya rahbariyatining kengayishi va yangi avlod investorlariga yoʻl ochilishi bilan ham bogʻliq.
Yangi tashkil etilgan Fund III fondi asosan quyidagi yoʻnalishlarga eʼtibor qaratadi:
- Isteʼmol texnologiyalari (Consumer Tech);
- Fintex (Fintech) loyihalari;
- Sunʼiy intellekt (AI) mahsulotlari;
- B seriyasidagi va undan keyingi bosqichdagi startaplar.
Venchur bozoridagi yangi tendensiyalarFundamentum kompaniyasining ushbu qadami Hindiston venchur ekotizimining rivojlanishini koʻrsatadi. Agar oʻn yil avval mamlakatdagi fondlar asosan xorijiy kapitalga tayangan boʻlsa, bugungi kunda mahalliy investorlarning ulushi sezilarli darajada oshgan. Nilekani ushbu fondga oʻzining shaxsiy tarixidagi eng yirik sarmoyasini kiritishi kutilmoqda, bu esa uning Hindiston startap bozoriga boʻlgan ishonchini anglatadi.
Maʼlumot uchun, Fundamentum shu vaqtgacha Spinny avtomobillar savdosi platformasi, PharmEasy onlayn dorixonasi va Kuku FM audio-hikoyalar xizmati kabi muvaffaqiyatli loyihalarga investitsiya kiritgan. Yangi fond orqali kompaniya Hindistonning raqamli iqtisodiyoti rivojiga yanada kuchli turtki berishni maqsad qilgan. Nilekanining tajribasi va yangi jamoaning shijoati birlashishi kutilayotgan natijalarni berishi kutilmoqda.
…