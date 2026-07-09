Valsga tusha oladigan insonga o‘xshash robot ijtimoiy tarmoqlarda e’tiborga tushdi
Xitoyning UBTECH kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan UWORLD gumanoid roboti vals raqsini bajara olishi bilan e’tiborga tushdi.
Robot inson tashqi qiyofasiga imkon qadar yaqin ko‘rinishda tayyorlangani aytilmoqda. Uning yuzida silikon teri qo‘llangan, soch qismi esa tabiiy sochga o‘xshash materialdan ishlangan. Ko‘z dizayni ham odam ko‘ziga yaqin ko‘rinishda tayyorlangan.
UWORLD robotlarining bo‘yi modeliga qarab farq qiladi. Ayol qiyofasidagi robot 1,6 metrgacha, erkak qiyofasidagi robot esa 1,85 metrgacha bo‘lishi mumkin.
Shuningdek, xaridorlar robotning tashqi ko‘rinishini o‘z xohishiga ko‘ra tanlay oladi. Kompaniya 50 xil dizayn variantini taklif qilmoqda.
Bunday robotlar xizmat ko‘rsatish, ko‘rgazmalar va ko‘ngilochar texnologiyalar sohasida qo‘llanishi mumkinligi aytilmoqda.
…