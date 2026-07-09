Meta foydalanuvchilarning Instagram suratlaridan AI tasvirlar yaratishni boshladi
Meta kompaniyasi oʻzining ijtimoiy tarmoqlariga Muse Image nomli yangi sunʼiy intellekt funksiyasini integratsiya qildi. Ushbu vosita foydalanuvchilarga nafaqat yangi rasmlar yaratish, balki mavjud fotosuratlarni tahrirlash va hatto ilovaning oʻzida reklama kontentlarini generatsiya qilish imkonini beradi. Biroq, yangi texnologiyaning bir jihati jamoatchilik orasida keskin bahslarga sabab boʻlmoqda: tizim ochiq profillardagi shaxsiy suratlardan foydalanish huquqiga ega. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Muse Image funksiyasi yordamida har qanday foydalanuvchi boshqa bir shaxsning ochiq (public) profilidagi suratini belgilab (tag qilib), undan yangi AI-tasvir yaratishda foydalanishi mumkin. Hozircha faqat yopiq akkauntlar va 18 yoshga toʻlmagan foydalanuvchilarning profillari ushbu tizimdan avtomatik ravishda istisno qilingan. Qolgan barcha holatlarda begona shaxslar sizning suratlaringizni sunʼiy intellekt yordamida oʻzgartirishi yoki qayta ishlashi mumkin.
Maxfiylik va xavfsizlik muammolariEkspertlarning fikricha, ushbu yangilik shaxsiy daxlsizlikka jiddiy xavf tugʻdiradi. Asosiy muammo shundaki, foydalanuvchilar oʻz suratlari begona shaxslar tomonidan generatsiya qilinayotganidan bexabar qolishadi, chunki tizim bu haqda hech qanday bildirishnoma yubormaydi. Bu esa oʻz navbatida turli tazyiqlar, shaxsni soxtalashtirish (impersonation) va insonning roziligisiz uning qiyofasini nooʻrin tahrirlash kabi salbiy holatlarga yoʻl ochishi mumkin.
Pew Research Center tomonidan oʻtkazilgan soʻrovnomaga koʻra, respondentlarning 35 foizi sunʼiy intellektning bunday keng koʻlamli qoʻllanilishidan xavotirda ekanini bildirgan. Meta kompaniyasining foydalanuvchilar maʼlumotlari bilan bogʻliq oʻtmishdagi mojarolari, xususan Cambridge Analytica voqeasi va 2019-yilda Federal savdo komissiyasi (FTC) tomonidan belgilangan 5 milliard dollarlik jarima, jamoatchilikdagi shubhalarni yanada kuchaytirmoqda.
Suratlarni himoya qilish choralariAgar siz oʻz suratlaringizdan sunʼiy intellekt modellari yaratishda foydalanilishini istamasangiz, bir necha choralarni koʻrishingiz mumkin. Hozirda eng samarali yoʻl — Instagram profilini yopiq (private) rejimga oʻtkazishdir. Shuningdek, sozlamalar orqali kontentdan foydalanish huquqlarini cheklash imkoniyati ham mavjud. Texnologik gigantlar yangi AI vositalarini joriy etishda poygaga kirishgan bir paytda, foydalanuvchilar oʻz maʼlumotlari ustidan nazoratni saqlab qolishlari muhim ahamiyatga ega.
ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, Meta ushbu funksiyani yanada takomillashtirishni rejalashtirgan, biroq huquqshunoslar va maxfiylik himoyachilari kompaniyadan shaffoflikni oshirishni talab qilmoqda. Foydalanuvchi oʻz surati qanday va kim tomonidan ishlatilayotganini aniq bilishi shart deb hisoblamoqda mutaxassislar. Hozircha kompaniya ushbu eʼtirozlarga nisbatan rasmiy munosabat bildirgani yoʻq.
…