Meta foydalanuvchilarning Instagram suratlaridan AI tasvirlar yaratishni boshladi

·0·Texno
Meta foydalanuvchilarning Instagram suratlaridan AI tasvirlar yaratishni boshladi

Meta kompaniyasi oʻzining ijtimoiy tarmoqlariga Muse Image nomli yangi sunʼiy intellekt funksiyasini integratsiya qildi. Ushbu vosita foydalanuvchilarga nafaqat yangi rasmlar yaratish, balki mavjud fotosuratlarni tahrirlash va hatto ilovaning oʻzida reklama kontentlarini generatsiya qilish imkonini beradi. Biroq, yangi texnologiyaning bir jihati jamoatchilik orasida keskin bahslarga sabab boʻlmoqda: tizim ochiq profillardagi shaxsiy suratlardan foydalanish huquqiga ega. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Muse Image funksiyasi yordamida har qanday foydalanuvchi boshqa bir shaxsning ochiq (public) profilidagi suratini belgilab (tag qilib), undan yangi AI-tasvir yaratishda foydalanishi mumkin. Hozircha faqat yopiq akkauntlar va 18 yoshga toʻlmagan foydalanuvchilarning profillari ushbu tizimdan avtomatik ravishda istisno qilingan. Qolgan barcha holatlarda begona shaxslar sizning suratlaringizni sunʼiy intellekt yordamida oʻzgartirishi yoki qayta ishlashi mumkin.

Maxfiylik va xavfsizlik muammolari

Ekspertlarning fikricha, ushbu yangilik shaxsiy daxlsizlikka jiddiy xavf tugʻdiradi. Asosiy muammo shundaki, foydalanuvchilar oʻz suratlari begona shaxslar tomonidan generatsiya qilinayotganidan bexabar qolishadi, chunki tizim bu haqda hech qanday bildirishnoma yubormaydi. Bu esa oʻz navbatida turli tazyiqlar, shaxsni soxtalashtirish (impersonation) va insonning roziligisiz uning qiyofasini nooʻrin tahrirlash kabi salbiy holatlarga yoʻl ochishi mumkin.

Pew Research Center tomonidan oʻtkazilgan soʻrovnomaga koʻra, respondentlarning 35 foizi sunʼiy intellektning bunday keng koʻlamli qoʻllanilishidan xavotirda ekanini bildirgan. Meta kompaniyasining foydalanuvchilar maʼlumotlari bilan bogʻliq oʻtmishdagi mojarolari, xususan Cambridge Analytica voqeasi va 2019-yilda Federal savdo komissiyasi (FTC) tomonidan belgilangan 5 milliard dollarlik jarima, jamoatchilikdagi shubhalarni yanada kuchaytirmoqda.

Suratlarni himoya qilish choralari

Agar siz oʻz suratlaringizdan sunʼiy intellekt modellari yaratishda foydalanilishini istamasangiz, bir necha choralarni koʻrishingiz mumkin. Hozirda eng samarali yoʻl — Instagram profilini yopiq (private) rejimga oʻtkazishdir. Shuningdek, sozlamalar orqali kontentdan foydalanish huquqlarini cheklash imkoniyati ham mavjud. Texnologik gigantlar yangi AI vositalarini joriy etishda poygaga kirishgan bir paytda, foydalanuvchilar oʻz maʼlumotlari ustidan nazoratni saqlab qolishlari muhim ahamiyatga ega.

ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, Meta ushbu funksiyani yanada takomillashtirishni rejalashtirgan, biroq huquqshunoslar va maxfiylik himoyachilari kompaniyadan shaffoflikni oshirishni talab qilmoqda. Foydalanuvchi oʻz surati qanday va kim tomonidan ishlatilayotganini aniq bilishi shart deb hisoblamoqda mutaxassislar. Hozircha kompaniya ushbu eʼtirozlarga nisbatan rasmiy munosabat bildirgani yoʻq.

MetaInstagramSunʼiy IntellektMaxfiylikMuse Image
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI yangi Sol modelini taqdim etdi: Sunʼiy intellekt xavfsizligi soʻroq ostidaOpenAI yangi Sol modelini taqdim etdi: Sunʼiy intellekt xavfsizligi soʻroq ostidaBugun, 23:29LG Display tadqiqoti: 480 Hz chastotali monitorlar geymerlar natijasini 38 foizga yaxshilaydiLG Display tadqiqoti: 480 Hz chastotali monitorlar geymerlar natijasini 38 foizga yaxshilaydiBugun, 23:27OpenAI GPT-5.6 modellar oilasini taqdim etdiOpenAI GPT-5.6 modellar oilasini taqdim etdiBugun, 23:02Character.AI mikrodramalar bozoriga kirdi: Tomoshabinlar endi qahramonlar bilan suhbatlashadiCharacter.AI mikrodramalar bozoriga kirdi: Tomoshabinlar endi qahramonlar bilan suhbatlashadiBugun, 18:27Ollama loyihasi 65 million dollar sarmoya jalb qildi: Sunʼiy intellekt olamida yangi davrOllama loyihasi 65 million dollar sarmoya jalb qildi: Sunʼiy intellekt olamida yangi davrBugun, 18:21Valsga tusha oladigan insonga o‘xshash robot ijtimoiy tarmoqlarda e’tiborga tushdiValsga tusha oladigan insonga o‘xshash robot ijtimoiy tarmoqlarda e’tiborga tushdiBugun, 17:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi