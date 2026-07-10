Ariel Rider Mudd 72V: Lada Vesta’dan kuchliroq momentga ega yangi elektrosikl taqdim etildi

·0·Texno
Ariel Rider Mudd 72V: Lada Vesta’dan kuchliroq momentga ega yangi elektrosikl taqdim etildi

Elektr transport vositalari bozori jadal rivojlanayotgan bir paytda, Ariel Rider kompaniyasi oʻzining yangi Mudd 72V modelini namoyish etdi. Ushbu qurilma tashqi koʻrinishidan velosipedni eslatsa-da, texnik imkoniyatlari boʻyicha u koʻproq yengil elektr mototsikllarga yaqinlashib qolgan. Yangi model nafaqat tezligi, balki oʻz toifasi uchun noodatiy boʻlgan quvvati bilan ham soha mutaxassislarining eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mudd 72V modelining asosiy oʻziga xosligi uning moy bilan sovutiladigan orqa gʻildirak motorida mujassamlashgan. Dvigatelning nominal quvvati 3500 Wni tashkil etsa, eng yuqori yuklamalarda (pik quvvati) u 8000 Wgacha yetishi mumkin. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, qurilma 330 N·m gacha aylantiruvchi moment hosil qiladi. Taqqoslash uchun, 1,8 litrli dvigatelga ega Lada Vesta avtomobilining maksimal momenti 170 N·m ga teng, yaʼni yangi elektrosikl undan qariyb ikki barobar kuchliroqdir.

Tezlik va masofa imkoniyatlari

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu elektrosikl soatiga 105 kilometr tezlikka chiqa oladi. Bunday koʻrsatkich shahar ichidagi harakatlanish uchun yetarli boʻlib, u haydovchiga avtomobillar oqimida ishonch bilan harakat qilish imkonini beradi. Qurilma 2,8 kW/soat sigʻimli akkumulyator bilan jihozlangan boʻlib, bir marta quvvatlanish orqali 200 kilometrgacha masofani bosib oʻtishi mumkin.

Shuni taʼkidlash joizki, real masofa koʻrsatkichi haydovchining vazni, yoʻl relyefi, tanlangan harakatlanish rejimi va ob-havo sharoitlariga qarab oʻzgarishi mumkin. Shunga qaramay, Mudd 72V formati boʻyicha baribir velosiped boʻlib qolmoqda, chunki u toʻlaqonli pedallar tizimi bilan taʼminlangan. Bu esa akkumulyator quvvati tugab qolgan holatlarda ham harakatni davom ettirish imkonini beradi.

Konstruksiya va xavfsizlik

Qurilmaning asosi 181 kg gacha yuk koʻtarishga moʻljallangan mustahkam alyuminiy ramadan iborat. Haydash qulayligini taʼminlash uchun quyidagi texnik yechimlar qoʻllanilgan:

  • DNM pnevmatik amortizatoriga ega toʻrt boʻgʻinli orqa podveska;
  • 100 mm masofaga harakatlanuvchi old vilka;
  • Kengligi 24 dyuymli shinalar;
  • Old va orqa gʻildiraklarda oʻrnatilgan toʻrt porshenli gidravlik tormozlar.
Foydalanuvchilar harakatlanish ssenariysiga qarab uchta asosiy rejimdan birini tanlashlari mumkin: Eco, Sport va Boost. Har bir rejimda pedallarga yordam berishning olti xil darajasi mavjud boʻlib, bu haydovchiga jismoniy zoʻriqishni oʻz xohishiga koʻra boshqarish imkonini beradi.

Ariel Rider Mudd 72V modelining narxi 2800 dollar etib belgilangan. Oʻzbekiston sharoitida bunday transport vositalari shahar tirbandliklaridan qochish va ekologik toza harakatlanishni afzal koʻruvchilar uchun qiziqarli muqobil boʻlishi mumkin. Ayniqsa, uning yuqori tezligi va uzoq masofaga moʻljallangan akkumulyatori kuryerlik xizmatlari yoki uzoq masofaga qatnovchilar uchun qoʻshimcha qulaylik yaratadi.

Ariel RiderMudd 72VElektrovelosipedTexnologiyaElektromobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Meta kompaniyasi Muse Spark 1.1 modelini taqdim etdi: Dasturlashda yangi davrMeta kompaniyasi Muse Spark 1.1 modelini taqdim etdi: Dasturlashda yangi davrBugun, 00:58Startaplar olamidagi xatolar: 500 dan ortiq loyiha investori tajribasi bilan boʻlishdiStartaplar olamidagi xatolar: 500 dan ortiq loyiha investori tajribasi bilan boʻlishdiBugun, 00:52LG va Alienware monitorlari foydalanuvchi ruxsatisiz Windows tizimiga reklama dasturlarini oʻrnatmoqdaLG va Alienware monitorlari foydalanuvchi ruxsatisiz Windows tizimiga reklama dasturlarini oʻrnatmoqdaBugun, 00:24Jeff Bezos tomonidan qoʻllab-quvvatlangan Slate Auto kompaniyasi Crayola bilan hamkorlik qiladiJeff Bezos tomonidan qoʻllab-quvvatlangan Slate Auto kompaniyasi Crayola bilan hamkorlik qiladiBugun, 00:23OpenAI va New York Times mojarosi: Sunʼiy intellekt giganti dalillarni yashirishda ayblandiOpenAI va New York Times mojarosi: Sunʼiy intellekt giganti dalillarni yashirishda ayblandiBugun, 00:21Max milliy messenjerida ommaviy kanallar yaratish funksiyasi ishga tushirildiMax milliy messenjerida ommaviy kanallar yaratish funksiyasi ishga tushirildiKecha, 23:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi