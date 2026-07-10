Ariel Rider Mudd 72V: Lada Vesta’dan kuchliroq momentga ega yangi elektrosikl taqdim etildi
Elektr transport vositalari bozori jadal rivojlanayotgan bir paytda, Ariel Rider kompaniyasi oʻzining yangi Mudd 72V modelini namoyish etdi. Ushbu qurilma tashqi koʻrinishidan velosipedni eslatsa-da, texnik imkoniyatlari boʻyicha u koʻproq yengil elektr mototsikllarga yaqinlashib qolgan. Yangi model nafaqat tezligi, balki oʻz toifasi uchun noodatiy boʻlgan quvvati bilan ham soha mutaxassislarining eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mudd 72V modelining asosiy oʻziga xosligi uning moy bilan sovutiladigan orqa gʻildirak motorida mujassamlashgan. Dvigatelning nominal quvvati 3500 Wni tashkil etsa, eng yuqori yuklamalarda (pik quvvati) u 8000 Wgacha yetishi mumkin. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, qurilma 330 N·m gacha aylantiruvchi moment hosil qiladi. Taqqoslash uchun, 1,8 litrli dvigatelga ega Lada Vesta avtomobilining maksimal momenti 170 N·m ga teng, yaʼni yangi elektrosikl undan qariyb ikki barobar kuchliroqdir.
Tezlik va masofa imkoniyatlariixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu elektrosikl soatiga 105 kilometr tezlikka chiqa oladi. Bunday koʻrsatkich shahar ichidagi harakatlanish uchun yetarli boʻlib, u haydovchiga avtomobillar oqimida ishonch bilan harakat qilish imkonini beradi. Qurilma 2,8 kW/soat sigʻimli akkumulyator bilan jihozlangan boʻlib, bir marta quvvatlanish orqali 200 kilometrgacha masofani bosib oʻtishi mumkin.
Shuni taʼkidlash joizki, real masofa koʻrsatkichi haydovchining vazni, yoʻl relyefi, tanlangan harakatlanish rejimi va ob-havo sharoitlariga qarab oʻzgarishi mumkin. Shunga qaramay, Mudd 72V formati boʻyicha baribir velosiped boʻlib qolmoqda, chunki u toʻlaqonli pedallar tizimi bilan taʼminlangan. Bu esa akkumulyator quvvati tugab qolgan holatlarda ham harakatni davom ettirish imkonini beradi.
Konstruksiya va xavfsizlikQurilmaning asosi 181 kg gacha yuk koʻtarishga moʻljallangan mustahkam alyuminiy ramadan iborat. Haydash qulayligini taʼminlash uchun quyidagi texnik yechimlar qoʻllanilgan:
- DNM pnevmatik amortizatoriga ega toʻrt boʻgʻinli orqa podveska;
- 100 mm masofaga harakatlanuvchi old vilka;
- Kengligi 24 dyuymli shinalar;
- Old va orqa gʻildiraklarda oʻrnatilgan toʻrt porshenli gidravlik tormozlar.
Ariel Rider Mudd 72V modelining narxi 2800 dollar etib belgilangan. Oʻzbekiston sharoitida bunday transport vositalari shahar tirbandliklaridan qochish va ekologik toza harakatlanishni afzal koʻruvchilar uchun qiziqarli muqobil boʻlishi mumkin. Ayniqsa, uning yuqori tezligi va uzoq masofaga moʻljallangan akkumulyatori kuryerlik xizmatlari yoki uzoq masofaga qatnovchilar uchun qoʻshimcha qulaylik yaratadi.
…