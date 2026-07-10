Rossiyada 400 km/soat tezlikka moʻljallangan poyezdlar uchun maxsus poligon qurilmoqda

·43·Texno
Rossiyada 400 km/soat tezlikka moʻljallangan poyezdlar uchun maxsus poligon qurilmoqda

Rossiya temir yoʻllari (RJD) Moskva va Sankt-Peterburg shaharlarini bogʻlovchi yangi yuqori tezlikdagi magistral (VSM) loyihasi doirasida maxsus sinov poligonini barpo etishni boshladi. Ushbu loyiha mintaqadagi transport logistikasini tubdan oʻzgartirishi kutilayotgan yuqori texnologik poyezdlarning xavfsizligi va chidamliligini tekshirish uchun xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Leningrad viloyatidagi Sablino – Tosno yoʻnalishida qurilayotgan tajriba uchastkasining uzunligi qariyb 1200 metrni tashkil etadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur poligonda poyezdlarning 200 km/soatdan yuqori tezlikda harakatlanishi davomida infratuzilma elementlariga koʻrsatadigan taʼsiri batafsil oʻrganiladi. Mutaxassislar poyezdning nafaqat relslarga, balki yer qatlamiga boʻlgan bosimini ham tahlil qiladilar.

Innovatsion texnologiyalar va ballastsiz yoʻllar

Sinovlarning asosiy yoʻnalishlaridan biri ballastsiz yuqori qurilma konstruksiyasini testdan oʻtkazishdir. Anʼanaviy temir yoʻllarda ishlatiladigan shagʻal yoki qatlamlar oʻrniga bu yerda yaxlit monolit plitalar yoki maxsus tizimlar qoʻllaniladi. Bu usul yuqori tezlikda harakatlanayotgan poyezdlar uchun yoʻlning mustahkamligi va tekisligini taʼminlashda muhim ahamiyatga ega.

Shuningdek, poligon hududida innovatsion rels mahkamlagichlari va noyob strelka oʻtkazgichlari ham sinovdan oʻtkaziladi. Uzunligi 118 metr boʻlgan yangi turdagi strelka sakkizta elektr uzatgich orqali boshqariladi. Ushbu texnologiya poyezdlarning toʻgʻri yoʻnalishda 400 km/soat, yon tomonga esa 120 km/soat tezlikda harakatlanishiga imkon beradi.

Raqamli nazorat va monitoring tizimi

Infratuzilmaning holatini real vaqt rejimida kuzatib borish uchun poligon boʻylab 1,5 mingdan ortiq datchiklar oʻrnatiladi. Ushbu datchiklar ham yer ostiga, ham konstruksiyaning ustki qismlariga joylashtirilib, har qanday tebranish va oʻzgarishlarni qayd etib boradi. Tizimni boshqarish uchun Rossiya temir yoʻllarida muqobili boʻlmagan maxsus dasturiy-apparat majmuasi ishlab chiqilgan.

Yangi yuqori tezlikdagi poyezdlar tayyor boʻlgunga qadar, barcha sinov jarayonlari mavjud "Sapsan" poyezdlari yordamida amalga oshiriladi. Poyezdlarning oʻziga ham maxsus datchiklar oʻrnatilib, harakat dinamikasi oʻrganiladi. Maʼlumot uchun, Rossiyaning birinchi yuqori tezlikdagi poyezdi 400 km/soatgacha tezlikda harakatlanishga moʻljallangan boʻlib, hozirda uning korpus elementlari yigʻilmoqda.

Oʻzbekiston sharoitida ham yuqori tezlikdagi temir yoʻllar, xususan, "Afrosiyob" poyezdlari faoliyati yoʻlga qoʻyilganini hisobga olsak, qoʻshni hududlardagi bunday texnologik yangilanishlar mintaqaviy muhandislik tajribasi uchun qiziqarli hisoblanadi. Rossiyadagi ushbu loyiha muvaffaqiyatli yakunlansa, kelajakda yoʻlovchi tashish vaqti sezilarli darajada qisqarishi kutilmoqda.

RJDTemir YoʻlTexnologiyaVSMInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cash App foydalanuvchilarni himoya qilmagani uchun 45 million dollar jarimaga tortildiCash App foydalanuvchilarni himoya qilmagani uchun 45 million dollar jarimaga tortildiBugun, 02:28Anthropic kompaniyasi Claude foydalanuvchilari uchun yangi Reflect funksiyasini taqdim etdiAnthropic kompaniyasi Claude foydalanuvchilari uchun yangi Reflect funksiyasini taqdim etdiBugun, 02:24SpaceX aksiyalari Nasdaq-100 indeksiga kirgach kutilmaganda arzonlashib ketdiSpaceX aksiyalari Nasdaq-100 indeksiga kirgach kutilmaganda arzonlashib ketdiBugun, 02:20Meta oʻzining yangi avlod sunʼiy intellekt chiplarini sentyabr oyidan ishlab chiqaradiMeta oʻzining yangi avlod sunʼiy intellekt chiplarini sentyabr oyidan ishlab chiqaradiBugun, 01:59Meta aqlli koʻzoynaklar orqali yashirin tasvirga olishga qarshi yangi cheklov joriy etdiMeta aqlli koʻzoynaklar orqali yashirin tasvirga olishga qarshi yangi cheklov joriy etdiBugun, 01:58NVIDIA taxtdan tushmoqdami: Sunʼiy intellekt bozorida yangi yetakchi paydo boʻldiNVIDIA taxtdan tushmoqdami: Sunʼiy intellekt bozorida yangi yetakchi paydo boʻldiBugun, 01:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi