Rossiyada 400 km/soat tezlikka moʻljallangan poyezdlar uchun maxsus poligon qurilmoqda
Rossiya temir yoʻllari (RJD) Moskva va Sankt-Peterburg shaharlarini bogʻlovchi yangi yuqori tezlikdagi magistral (VSM) loyihasi doirasida maxsus sinov poligonini barpo etishni boshladi. Ushbu loyiha mintaqadagi transport logistikasini tubdan oʻzgartirishi kutilayotgan yuqori texnologik poyezdlarning xavfsizligi va chidamliligini tekshirish uchun xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Leningrad viloyatidagi Sablino – Tosno yoʻnalishida qurilayotgan tajriba uchastkasining uzunligi qariyb 1200 metrni tashkil etadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur poligonda poyezdlarning 200 km/soatdan yuqori tezlikda harakatlanishi davomida infratuzilma elementlariga koʻrsatadigan taʼsiri batafsil oʻrganiladi. Mutaxassislar poyezdning nafaqat relslarga, balki yer qatlamiga boʻlgan bosimini ham tahlil qiladilar.
Innovatsion texnologiyalar va ballastsiz yoʻllarSinovlarning asosiy yoʻnalishlaridan biri ballastsiz yuqori qurilma konstruksiyasini testdan oʻtkazishdir. Anʼanaviy temir yoʻllarda ishlatiladigan shagʻal yoki qatlamlar oʻrniga bu yerda yaxlit monolit plitalar yoki maxsus tizimlar qoʻllaniladi. Bu usul yuqori tezlikda harakatlanayotgan poyezdlar uchun yoʻlning mustahkamligi va tekisligini taʼminlashda muhim ahamiyatga ega.
Shuningdek, poligon hududida innovatsion rels mahkamlagichlari va noyob strelka oʻtkazgichlari ham sinovdan oʻtkaziladi. Uzunligi 118 metr boʻlgan yangi turdagi strelka sakkizta elektr uzatgich orqali boshqariladi. Ushbu texnologiya poyezdlarning toʻgʻri yoʻnalishda 400 km/soat, yon tomonga esa 120 km/soat tezlikda harakatlanishiga imkon beradi.
Raqamli nazorat va monitoring tizimiInfratuzilmaning holatini real vaqt rejimida kuzatib borish uchun poligon boʻylab 1,5 mingdan ortiq datchiklar oʻrnatiladi. Ushbu datchiklar ham yer ostiga, ham konstruksiyaning ustki qismlariga joylashtirilib, har qanday tebranish va oʻzgarishlarni qayd etib boradi. Tizimni boshqarish uchun Rossiya temir yoʻllarida muqobili boʻlmagan maxsus dasturiy-apparat majmuasi ishlab chiqilgan.
Yangi yuqori tezlikdagi poyezdlar tayyor boʻlgunga qadar, barcha sinov jarayonlari mavjud "Sapsan" poyezdlari yordamida amalga oshiriladi. Poyezdlarning oʻziga ham maxsus datchiklar oʻrnatilib, harakat dinamikasi oʻrganiladi. Maʼlumot uchun, Rossiyaning birinchi yuqori tezlikdagi poyezdi 400 km/soatgacha tezlikda harakatlanishga moʻljallangan boʻlib, hozirda uning korpus elementlari yigʻilmoqda.
Oʻzbekiston sharoitida ham yuqori tezlikdagi temir yoʻllar, xususan, "Afrosiyob" poyezdlari faoliyati yoʻlga qoʻyilganini hisobga olsak, qoʻshni hududlardagi bunday texnologik yangilanishlar mintaqaviy muhandislik tajribasi uchun qiziqarli hisoblanadi. Rossiyadagi ushbu loyiha muvaffaqiyatli yakunlansa, kelajakda yoʻlovchi tashish vaqti sezilarli darajada qisqarishi kutilmoqda.
…