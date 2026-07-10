Teplovizorlar inqilobi: Yangi turdagi tranzistor qurilmalar aniqligini 15 baravarga oshirdi

·0·Texno
Teplovizorlar inqilobi: Yangi turdagi tranzistor qurilmalar aniqligini 15 baravarga oshirdi

Zamonaviy texnologiyalar olamida tungi koʻrish qurilmalari va issiqlik datchiklarining ahamiyati kundan-kunga ortib bormoqda. Olimlar kichik hajmdagi yangi turdagi tranzistorni ishlab chiqish orqali anʼanaviy teplovizorlarning sezgirligini keskin oshirishga muvaffaq boʻlishdi. Ushbu kashfiyot nafaqat harbiy sohada, balki robototexnika va avtonom transport vositalari navigatsiyasida ham yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Professor Fenyanyan Sya (Fengnian Xia) boshchiligidagi tadqiqotchilar guruhi tomonidan amalga oshirilgan ushbu ish natijalari nufuzli Nature Sensors jurnalida eʼlon qilindi. Tadqiqotchilar mavjud issiqlik sensorlarining imkoniyatlarini kengaytirish uchun ikki kontaktli NPN-tranzistordan foydalanishdi. Bu elektron komponent elektr zanjirlarida signallarni kuchaytirish xususiyatiga ega boʻlib, sensorlarning harorat oʻzgarishiga boʻlgan reaksiyasini tubdan yaxshilaydi.

Texnologik toʻsiqlarni bartaraf etish

Hozirgi vaqtda teplovizorlar asosan ikki tamoyil asosida ishlaydi. Eng yuqori aniqlikdagi tizimlar foton detektorlaridan foydalanadi, biroq ular juda qimmat va ishlashi uchun maxsus sovutish tizimlarini talab qiladi. Shu sababli, ular asosan ixtisoslashgan harbiy texnikalarda qoʻllaniladi. Ikkinchi tur — mikrobolometrlar boʻlib, ular arzonroq va portativ qurilmalarda, jumladan yongʻin xavfsizligi tizimlarida ishlatiladi. Biroq, ularning sezgirligi foton detektorlaridan ancha past edi.

Muammoning asosi materiallarning haroratga chidamlilik koeffitsiyenti (TCR) pastligida edi. Bu koʻrsatkich modda harorati oʻzgarganda uning elektr qarshiligi qanchalik oʻzgarishini belgilaydi. TCR qanchalik yuqori boʻlsa, sensor eng kichik issiqlik oʻzgarishini ham shunchalik tez va aniq ilgʻay oladi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, vanadiy oksidi va amorf kremniy kabi anʼanaviy materiallarda bu koʻrsatkich cheklangan edi.

Yangi yondashuv va natijalar

Olimlar yangi material qidirish oʻrniga, mavjud konstruksiyaga tranzistor qoʻshish yoʻlini tanladilar. Ishning yetakchi muallifi Szyachjen Chen (Jiazhen Chen)ning tushuntirishicha, tranzistor zaryad tashuvchilar oʻrtasida teskari aloqani hosil qiladi. Bu esa qarshilikning haroratga bogʻliqligini sunʼiy ravishda kuchaytiradi va sensor sezgirligini dasturlash imkonini beradi.

Ushbu modifikatsiya natijasida harorat koeffitsiyenti har bir kelvin uchun 10 foizdan 150 foizgacha koʻtarildi. Bu koʻrsatkich teplovizorlarning aniqligi qariyb 15 baravarga oshganini anglatadi. Eng muhimi, bunday yuqori natijaga murakkab va qimmat sovutish tizimlarisiz erishildi, bu esa qurilmalarning tannarxini pasaytirish va ularni ommalashtirish imkonini beradi.

Loyiha mualliflari kelajakda ushbu texnologiya asosida toʻliq metrajli qurilmalar yaratishni rejalashtirmoqda. Keyingi bosqichda datchiklarni zamonaviy mikrosxemalar ishlab chiqarishda keng qoʻllaniladigan kremniy platformasiga oʻtkazish koʻzda tutilgan. Bu esa yangi turdagi teplovizorlarni smartfonlar va boshqa maishiy gadjetlarga integratsiya qilish imkoniyatini ochadi.

TeplovizorТехнологияTranzistorИнновацияРобототехника
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindiston smartfon ishlab chiqarishda yangi bosqichga chiqmoqda: Vivo va Dixon hamkorligiHindiston smartfon ishlab chiqarishda yangi bosqichga chiqmoqda: Vivo va Dixon hamkorligiBugun, 09:57Avstraliya kosmik sanoatida tarixiy burilish: Ilk suyuq yoqilgʻili raketa muvaffaqiyatli uchirildiAvstraliya kosmik sanoatida tarixiy burilish: Ilk suyuq yoqilgʻili raketa muvaffaqiyatli uchirildiBugun, 06:55Chieftec yangi Iceberg Pro sovutish tizimini taqdim etdi: Suv blokidagi oʻziga xos turbinaChieftec yangi Iceberg Pro sovutish tizimini taqdim etdi: Suv blokidagi oʻziga xos turbinaBugun, 06:22Koinotdan 4K sifatdagi ilk video: NASA va AWS lazer aloqasi orqali tarixiy natijaga erishdiKoinotdan 4K sifatdagi ilk video: NASA va AWS lazer aloqasi orqali tarixiy natijaga erishdiBugun, 05:56Elon Muskdan xoli investitsiya: AQSHda milliarderga qarshi yangi fondlar ochildiElon Muskdan xoli investitsiya: AQSHda milliarderga qarshi yangi fondlar ochildiBugun, 05:23HMD kompaniyasi 90 dollarlik yangi Arc 2 smartfonini taqdim etdiHMD kompaniyasi 90 dollarlik yangi Arc 2 smartfonini taqdim etdiBugun, 05:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi