Xitoy koinot poygasida Ilon Maskka yetib olmoqda: Koʻp marta ishlatiladigan raketa sinovdan oʻtdi

·45·Texno
Xitoy koinot poygasida Ilon Maskka yetib olmoqda: Koʻp marta ishlatiladigan raketa sinovdan oʻtdi

Xitoyning koinot sanoati sohasidagi ulkan qadami jahon hamjamiyati eʼtiborini tortmoqda. Mamlakatning Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) davlat korporatsiyasi Long March raketasini muvaffaqiyatli uchirib, uning tezlatkich qismini dengizdagi maxsus kemaga qoʻndirishga erishdi. Bu bilan Xitoy AQSHdan keyin bunday murakkab texnologiyani oʻzlashtirgan dunyodagi ikkinchi mamlakatga aylandi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ushbu yutuq Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasining koinotga parvozlar narxini keskin arzonlashtirgan Falcon 9 raketalariga munosib javob sifatida koʻrilmoqda. CASC maʼlumotlariga koʻra, yil yakuniga qadar ushbu tezlatkichni qayta ishlatish rejalashtirilgan. Bu esa Xitoyning koinot dasturlari uchun iqtisodiy samaradorlikni yangi bosqichga olib chiqadi.

Texnologik farq va oʻziga xos yondashuv

Xitoy muhandislari SpaceX qoʻllaydigan texnologiyadan biroz farqli yoʻlni tanlashgan. Falcon 9 raketalari qoʻnish vaqtida maxsus tayanch oyoqlarini ochib, platformaga tik holatda oʻtirsa, Xitoyning Long March raketasi kemadagi ulkan karkasga oʻrnatilgan maxsus toʻr yordamida tutib olinadi. Biroq, har ikki holatda ham muvaffaqiyatli qoʻnish uchun oʻta murakkab yoʻnaltiruvchi dasturiy taʼminot, datchiklar va atmosferaga qayta kirishda omon qoladigan chidamli dvigatellar talab etiladi.

SpaceX hozirda oʻzining koʻp marta ishlatiladigan raketalari yordamida Starlink sunʼiy yoʻldosh tarmogʻini kengaytirmoqda, shuningdek, NASA va AQSH Mudofaa vazirligi uchun muhim buyurtmalarni bajarmoqda. Xitoyning ushbu texnologiyani oʻzlashtirishi unga nafaqat ilmiy, balki strategik ustunlik ham beradi.

Global raqobat va xavfsizlik masalalari

Garchi milliy xavfsizlik qoidalari tufayli Xitoy va AQSH kompaniyalari bevosita mijozlar uchun kurashmasalar-da, ushbu texnologiya global bozordagi muvozanatni oʻzgartirishi mumkin. Koʻp marta ishlatiladigan raketalar Xitoyga oʻzining Starlink muqobilini yaratish va orbital maʼlumotlar markazlarini ishga tushirish imkonini beradi. Bu esa ayniqsa Afrika, Yaqin Sharq va Janubi-Sharqiy Osiyo bozorlarida Gʻarb texnologiyalariga jiddiy raqobat tugʻdiradi.

Hozirda boshqa xususiy kompaniyalar ham bu yoʻnalishda izlanishlar olib bormoqda:

  • Jeff Bezosga tegishli Blue Origin kompaniyasi oʻz tezlatkichini muvaffaqiyatli qaytargan boʻlsa-da, soʻnggi portlashlar sababli sinovlarni toʻxtatib turibdi;
  • Rocket Lab kompaniyasi Neutron nomli koʻp marta ishlatiladigan raketa ustida ishlamoqda;
  • Stoke Space kompaniyasi toʻliq qayta ishlanuvchi raketani joriy yilda sinovdan oʻtkazishni rejalashtirgan.
Shu bilan birga, Ilon Mask ham toʻxtab qolish niyatida emas. Uning ulkan Starship raketasi yaqin kunlarda navbatdagi parvozini amalga oshirishi kutilmoqda. Agar Starship toʻliq quvvat bilan ishlay boshlasa, u koinotga yuk tashish hajmi boʻyicha barcha mavjud raketalardan oʻzib ketadi va AQSHning koinotdagi ustunligini yana bir bor mustahkamlaydi.

ХитойSpaceXKoinotRaketaElon Musk
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

HyperTexting: Internetni ijtimoiy tarmoq kabi varaqlash imkonini beruvchi yangi ilovaHyperTexting: Internetni ijtimoiy tarmoq kabi varaqlash imkonini beruvchi yangi ilovaBugun, 22:27Vostochniy kosmodromiga yangi missiyalar uchun Fregat tezlatgich bloki yetkazildiVostochniy kosmodromiga yangi missiyalar uchun Fregat tezlatgich bloki yetkazildiBugun, 22:26SK Hynix AQSH tarixidagi eng yirik xorijiy IPO orqali 26,5 milliard dollar jalb qildiSK Hynix AQSH tarixidagi eng yirik xorijiy IPO orqali 26,5 milliard dollar jalb qildiBugun, 22:26Bigme Hibreak Dual 2: Ikki ekranli va 80 Hz chastotali innovatsion smartfon taqdim etildiBigme Hibreak Dual 2: Ikki ekranli va 80 Hz chastotali innovatsion smartfon taqdim etildiBugun, 21:52Smartfonlardan charchaganlar uchun yechim: Dumb Co kompaniyasi “aqlli” tugmali telefonlarni taqdim etdiSmartfonlardan charchaganlar uchun yechim: Dumb Co kompaniyasi “aqlli” tugmali telefonlarni taqdim etdiBugun, 21:28Geely dunyodagi eng tez quvvatlanuvchi akkumulyatorni taqdim etdi: 1 million km resursGeely dunyodagi eng tez quvvatlanuvchi akkumulyatorni taqdim etdi: 1 million km resursBugun, 21:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi