SK Hynix AQSH tarixidagi eng yirik xorijiy IPO orqali 26,5 milliard dollar jalb qildi

·0·Texno
SK Hynix AQSH tarixidagi eng yirik xorijiy IPO orqali 26,5 milliard dollar jalb qildi

Janubiy Koreyaning yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqaruvchi giganti SK Hynix AQSH fond bozoridagi debyuti orqali 26,5 milliard dollar mablagʻ toʻpladi. Bu koʻrsatkich Amerika birjalari tarixida xorijiy kompaniya tomonidan amalga oshirilgan eng yirik IPO (aktsiyalarning ommaviy joylashtirilishi) boʻlib, u 2014-yildagi Alibaba rekordini (25 milliard dollar) ham yangiladi. Mazkur muvaffaqiyat sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalariga boʻlgan global qiziqish naqadar yuqori ekanligini yana bir bor isbotladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniya Nasdaq birjasida oʻz aktsiyalarini joylashtirar ekan, investorlar orasida talab taklifdan yetti baravar yuqori boʻlgani qayd etildi. SK Hynix oʻz qogʻozlarini Seul birjasidagi oʻrtacha narxdan 2,7 foiz ustama bilan taklif qilgan boʻlsa-da, savdolar boshlanishi bilan aktsiyalar narxi yana 14 foizga koʻtarildi. Bu holat koreys kompaniyalari uchun xos boʻlgan "Koreya diskonti" – yaʼni geosiyosiy xavflar va boshqaruv tizimi tufayli narxlarning past baholanishi fenomenini chetlab oʻtganini koʻrsatadi.

Sunʼiy intellekt va NVIDIA omili

SK Hynix muvaffaqiyatining asosiy sababi uning sunʼiy intellekt chiplari uchun oʻta muhim boʻlgan yuqori oʻtkazuvchanlik xotirasi (HBM) ishlab chiqarishdagi yetakchiligidir. Hozirda NVIDIA kompaniyasi oʻzining grafik protsessorlari (GPU) uchun aynan SK Hynix mahsulotlariga tayanadi. Dunyo boʻylab AI tizimlariga talab ortishi bilan ushbu xotira chiplariga boʻlgan ehtiyoj ham keskin oʻsib bormoqda.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, jalb qilingan ulkan mablagʻlar uchta asosiy yoʻnalishga sarflanadi: Janubiy Koreyada yangi zavod qurish, chiplarni qadoqlash korxonasini barpo etish hamda eng zamonaviy yarimoʻtkazgichlarni yaratish imkonini beruvchi EUV skanerlarini xarid qilish. Bu investitsiyalar kompaniyaning texnologik poygadagi oʻrnini yanada mustahkamlashi kutilmoqda.

AQSHning strategik talabi: Yangi zavodlar

SK Hynix kompaniyasining AQSH bozoriga kirib kelishi fonida Vashington maʼmuriyati ham faollashgan. AQSH Savdo vaziri Howard Lutnick yarimoʻtkazgichlar sanoati vakillari bilan uchrashuvda Janubiy Koreya kompaniyalarini Amerika hududida yangi zavodlar qurishga chaqirdi. Hozirda Samsung va SK Hynix bilan ushbu masalada muzokaralar olib borilmoqda.

AQSH hukumati Micron kabi mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qoʻllab-quvvatlash bilan birga, xorijiy gigantlarning ishlab chiqarish quvvatlarini ham oʻz mamlakatiga koʻchirishni maqsad qilgan. Maʼlumot uchun, Micron kompaniyasi allaqachon AQSHda yangi zavodlar qurish uchun 250 milliard dollar sarmoya kiritishini va 90 mingdan ortiq ish oʻrni yaratishini eʼlon qilgan.

Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari va investorlar uchun ushbu yangilik global yarimoʻtkazgichlar bozoridagi kuchlar muvozanati oʻzgarayotganidan dalolat beradi. SK Hynix va Samsung kabi brendlarning AQSH bozoridagi faolligi kelajakda gadjetlar va server qurilmalarining narxi hamda mavjudligiga bevosita taʼsir koʻrsatishi mumkin.

СК ҲйнихIPOYarimoʻtkazgichlarSunʼiy IntellektNVIDIA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

HyperTexting: Internetni ijtimoiy tarmoq kabi varaqlash imkonini beruvchi yangi ilovaHyperTexting: Internetni ijtimoiy tarmoq kabi varaqlash imkonini beruvchi yangi ilovaBugun, 22:27Vostochniy kosmodromiga yangi missiyalar uchun Fregat tezlatgich bloki yetkazildiVostochniy kosmodromiga yangi missiyalar uchun Fregat tezlatgich bloki yetkazildiBugun, 22:26Xitoy koinot poygasida Ilon Maskka yetib olmoqda: Koʻp marta ishlatiladigan raketa sinovdan oʻtdiXitoy koinot poygasida Ilon Maskka yetib olmoqda: Koʻp marta ishlatiladigan raketa sinovdan oʻtdiBugun, 21:59Bigme Hibreak Dual 2: Ikki ekranli va 80 Hz chastotali innovatsion smartfon taqdim etildiBigme Hibreak Dual 2: Ikki ekranli va 80 Hz chastotali innovatsion smartfon taqdim etildiBugun, 21:52Smartfonlardan charchaganlar uchun yechim: Dumb Co kompaniyasi “aqlli” tugmali telefonlarni taqdim etdiSmartfonlardan charchaganlar uchun yechim: Dumb Co kompaniyasi “aqlli” tugmali telefonlarni taqdim etdiBugun, 21:28Geely dunyodagi eng tez quvvatlanuvchi akkumulyatorni taqdim etdi: 1 million km resursGeely dunyodagi eng tez quvvatlanuvchi akkumulyatorni taqdim etdi: 1 million km resursBugun, 21:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi