SK Hynix AQSH tarixidagi eng yirik xorijiy IPO orqali 26,5 milliard dollar jalb qildi
Janubiy Koreyaning yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqaruvchi giganti SK Hynix AQSH fond bozoridagi debyuti orqali 26,5 milliard dollar mablagʻ toʻpladi. Bu koʻrsatkich Amerika birjalari tarixida xorijiy kompaniya tomonidan amalga oshirilgan eng yirik IPO (aktsiyalarning ommaviy joylashtirilishi) boʻlib, u 2014-yildagi Alibaba rekordini (25 milliard dollar) ham yangiladi. Mazkur muvaffaqiyat sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalariga boʻlgan global qiziqish naqadar yuqori ekanligini yana bir bor isbotladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kompaniya Nasdaq birjasida oʻz aktsiyalarini joylashtirar ekan, investorlar orasida talab taklifdan yetti baravar yuqori boʻlgani qayd etildi. SK Hynix oʻz qogʻozlarini Seul birjasidagi oʻrtacha narxdan 2,7 foiz ustama bilan taklif qilgan boʻlsa-da, savdolar boshlanishi bilan aktsiyalar narxi yana 14 foizga koʻtarildi. Bu holat koreys kompaniyalari uchun xos boʻlgan "Koreya diskonti" – yaʼni geosiyosiy xavflar va boshqaruv tizimi tufayli narxlarning past baholanishi fenomenini chetlab oʻtganini koʻrsatadi.
Sunʼiy intellekt va NVIDIA omiliSK Hynix muvaffaqiyatining asosiy sababi uning sunʼiy intellekt chiplari uchun oʻta muhim boʻlgan yuqori oʻtkazuvchanlik xotirasi (HBM) ishlab chiqarishdagi yetakchiligidir. Hozirda NVIDIA kompaniyasi oʻzining grafik protsessorlari (GPU) uchun aynan SK Hynix mahsulotlariga tayanadi. Dunyo boʻylab AI tizimlariga talab ortishi bilan ushbu xotira chiplariga boʻlgan ehtiyoj ham keskin oʻsib bormoqda.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, jalb qilingan ulkan mablagʻlar uchta asosiy yoʻnalishga sarflanadi: Janubiy Koreyada yangi zavod qurish, chiplarni qadoqlash korxonasini barpo etish hamda eng zamonaviy yarimoʻtkazgichlarni yaratish imkonini beruvchi EUV skanerlarini xarid qilish. Bu investitsiyalar kompaniyaning texnologik poygadagi oʻrnini yanada mustahkamlashi kutilmoqda.
AQSHning strategik talabi: Yangi zavodlarSK Hynix kompaniyasining AQSH bozoriga kirib kelishi fonida Vashington maʼmuriyati ham faollashgan. AQSH Savdo vaziri Howard Lutnick yarimoʻtkazgichlar sanoati vakillari bilan uchrashuvda Janubiy Koreya kompaniyalarini Amerika hududida yangi zavodlar qurishga chaqirdi. Hozirda Samsung va SK Hynix bilan ushbu masalada muzokaralar olib borilmoqda.
AQSH hukumati Micron kabi mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qoʻllab-quvvatlash bilan birga, xorijiy gigantlarning ishlab chiqarish quvvatlarini ham oʻz mamlakatiga koʻchirishni maqsad qilgan. Maʼlumot uchun, Micron kompaniyasi allaqachon AQSHda yangi zavodlar qurish uchun 250 milliard dollar sarmoya kiritishini va 90 mingdan ortiq ish oʻrni yaratishini eʼlon qilgan.
Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari va investorlar uchun ushbu yangilik global yarimoʻtkazgichlar bozoridagi kuchlar muvozanati oʻzgarayotganidan dalolat beradi. SK Hynix va Samsung kabi brendlarning AQSH bozoridagi faolligi kelajakda gadjetlar va server qurilmalarining narxi hamda mavjudligiga bevosita taʼsir koʻrsatishi mumkin.
…