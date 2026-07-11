Kvantli displeylar inqilobi: Olimlar QD-LED ekranlar umrini ming barobar uzaytirishdi
Zamonaviy texnologiyalar olamida displeylar sifati va chidamliligi doimiy ravishda takomillashib bormoqda. Massachusets texnologiya instituti (MIT) va Janubiy Koreya tadqiqotchilari kvant nuqtali yorugʻlik diodlari (QD-LED) sohasida ulkan yutuqqa erishganliklarini eʼlon qilishdi. Yangi tadqiqot ushbu texnologiyaning eng zaif nuqtasi hisoblangan qisqa xizmat muddati muammosini hal etishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
QD-LED texnologiyasi oʻzining yorqinligi, ranglar qamrovi va tozaligi bilan ajralib tursa-da, ayniqsa koʻk rangli diodlarning tezda ishdan chiqishi (vygoraniye) uning ommaviy ishlab chiqarilishiga toʻsqinlik qilib kelayotgan edi. Elektr toki taʼsirida ushbu komponentlar boshqa ranglarga qaraganda ancha tez oʻz samaradorligini yoʻqotadi. Bu esa televizor va monitorlarning umumiy xizmat muddatini sezilarli darajada qisqartiradi.
Degradatsiya sabablari va yangicha yondashuvMuammoning tub mohiyatini tushunish uchun olimlar diodning ishlash jarayonini real vaqt rejimida kuzatish imkonini beruvchi maxsus uslubni ishlab chiqdilar. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tadqiqot davomida qurilmaning turli qatlamlarida bir vaqtning oʻzida sodir boʻladigan buzilish jarayonlari aniqlangan. Maʼlum boʻlishicha, degradatsiya faqat bir nuqtada emas, balki bir nechta qatlamlarda parallel ravishda kechar ekan.
Tadqiqotchilar qurilma ichida quyidagi salbiy oʻzgarishlarni qayd etishdi:
- Kvant nuqtalarining oʻzi elektr toki taʼsirida strukturaviy oʻzgarishga uchraydi;
- Diodning yordamchi qatlamlari va ularning tutashgan joylari asta-sekin yemiriladi;
- Ish jarayonida vodorod va kislorod ajralib chiqishi kuzatilgan, biroq bu hodisaning aniq sabablari hozircha ochiqlanmagan.
Ming barobar ortgan chidamlilikOʻtkazilgan tajribalar hayratlanarli natija berdi: polimer qobiq bilan qoplangan koʻk rangli kvant diodlarining xizmat muddati oddiy namunalarga qaraganda minglab barobar uzoqroq ekani isbotlandi. Bu shuni anglatadiki, kelajakda QD-LED ekranli qurilmalar oʻn yillab xizmat qilishi va bunda ranglar yorqinligi zarracha ham kamaymasligi mumkin.
Polimer qobiq oʻziga xos himoya toʻsigʻi vazifasini oʻtab, elektr toki oʻtishi jarayonida kvant nuqtalari va qoʻshni materiallarning shikastlanishini oldini oladi. Mutaxassislarning fikricha, ushbu uslubni nafaqat koʻk, balki kvant nuqtalariga asoslangan barcha turdagi yorugʻlik diodlariga nisbatan qoʻllash mumkin.
Ushbu kashfiyot yaqin kelajakda yanada yupqaroq, yorqinroq va eng muhimi, uzoq muddat xizmat qiluvchi displeylarning paydo boʻlishiga yoʻl ochadi. Bu texnologiya ommaviy ishlab chiqarishga joriy etilsa, Samsung va LG kabi gigant kompaniyalar oʻz mahsulotlarining sifatini yangi bosqichga olib chiqish imkoniyatiga ega boʻladilar.
…