Kvantli displeylar inqilobi: Olimlar QD-LED ekranlar umrini ming barobar uzaytirishdi

·29·Texno
Kvantli displeylar inqilobi: Olimlar QD-LED ekranlar umrini ming barobar uzaytirishdi

Zamonaviy texnologiyalar olamida displeylar sifati va chidamliligi doimiy ravishda takomillashib bormoqda. Massachusets texnologiya instituti (MIT) va Janubiy Koreya tadqiqotchilari kvant nuqtali yorugʻlik diodlari (QD-LED) sohasida ulkan yutuqqa erishganliklarini eʼlon qilishdi. Yangi tadqiqot ushbu texnologiyaning eng zaif nuqtasi hisoblangan qisqa xizmat muddati muammosini hal etishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

QD-LED texnologiyasi oʻzining yorqinligi, ranglar qamrovi va tozaligi bilan ajralib tursa-da, ayniqsa koʻk rangli diodlarning tezda ishdan chiqishi (vygoraniye) uning ommaviy ishlab chiqarilishiga toʻsqinlik qilib kelayotgan edi. Elektr toki taʼsirida ushbu komponentlar boshqa ranglarga qaraganda ancha tez oʻz samaradorligini yoʻqotadi. Bu esa televizor va monitorlarning umumiy xizmat muddatini sezilarli darajada qisqartiradi.

Degradatsiya sabablari va yangicha yondashuv

Muammoning tub mohiyatini tushunish uchun olimlar diodning ishlash jarayonini real vaqt rejimida kuzatish imkonini beruvchi maxsus uslubni ishlab chiqdilar. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tadqiqot davomida qurilmaning turli qatlamlarida bir vaqtning oʻzida sodir boʻladigan buzilish jarayonlari aniqlangan. Maʼlum boʻlishicha, degradatsiya faqat bir nuqtada emas, balki bir nechta qatlamlarda parallel ravishda kechar ekan.

Tadqiqotchilar qurilma ichida quyidagi salbiy oʻzgarishlarni qayd etishdi:

  • Kvant nuqtalarining oʻzi elektr toki taʼsirida strukturaviy oʻzgarishga uchraydi;
  • Diodning yordamchi qatlamlari va ularning tutashgan joylari asta-sekin yemiriladi;
  • Ish jarayonida vodorod va kislorod ajralib chiqishi kuzatilgan, biroq bu hodisaning aniq sabablari hozircha ochiqlanmagan.
Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun olimlar kutilmagan, ammo samarali yechim taklif qilishdi. Kvant nuqtalarini akril polimeridan tayyorlangan oʻta yupqa va shaffof qobiq bilan himoya qilish gʻoyasi ilgari surildi. Ushbu himoya qatlami qurilma ichidagi halokatli jarayonlarni sezilarli darajada sekinlashtirishga xizmat qiladi.

Ming barobar ortgan chidamlilik

Oʻtkazilgan tajribalar hayratlanarli natija berdi: polimer qobiq bilan qoplangan koʻk rangli kvant diodlarining xizmat muddati oddiy namunalarga qaraganda minglab barobar uzoqroq ekani isbotlandi. Bu shuni anglatadiki, kelajakda QD-LED ekranli qurilmalar oʻn yillab xizmat qilishi va bunda ranglar yorqinligi zarracha ham kamaymasligi mumkin.

Polimer qobiq oʻziga xos himoya toʻsigʻi vazifasini oʻtab, elektr toki oʻtishi jarayonida kvant nuqtalari va qoʻshni materiallarning shikastlanishini oldini oladi. Mutaxassislarning fikricha, ushbu uslubni nafaqat koʻk, balki kvant nuqtalariga asoslangan barcha turdagi yorugʻlik diodlariga nisbatan qoʻllash mumkin.

Ushbu kashfiyot yaqin kelajakda yanada yupqaroq, yorqinroq va eng muhimi, uzoq muddat xizmat qiluvchi displeylarning paydo boʻlishiga yoʻl ochadi. Bu texnologiya ommaviy ishlab chiqarishga joriy etilsa, Samsung va LG kabi gigant kompaniyalar oʻz mahsulotlarining sifatini yangi bosqichga olib chiqish imkoniyatiga ega boʻladilar.

ТехнологияDispleyKvant nuqtalariMITИнновация
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiya kosmik poygada yangi bosqichga chiqdi: RV-X koʻp marta ishlatiladigan raketasi sinovdan oʻtdiYaponiya kosmik poygada yangi bosqichga chiqdi: RV-X koʻp marta ishlatiladigan raketasi sinovdan oʻtdiBugun, 13:53Xitoyda rekord darajadagi 10 000 mA/soat sigʻimli yangi smartfon tayyorlanmoqdaXitoyda rekord darajadagi 10 000 mA/soat sigʻimli yangi smartfon tayyorlanmoqdaBugun, 12:50AQSHning kiberxavfsizlik agentligi CISA tizimida jiddiy kamchiliklar aniqlandiAQSHning kiberxavfsizlik agentligi CISA tizimida jiddiy kamchiliklar aniqlandiBugun, 06:29Honor brendi baykerlar uchun maxsus Watch 6 Plus Motorcycle Edition aqlli soatini taqdim etdiHonor brendi baykerlar uchun maxsus Watch 6 Plus Motorcycle Edition aqlli soatini taqdim etdiBugun, 06:23Yadro energetikasida inqilob: Ampera 30 yil davomida yoqilgʻi talab qilmaydigan reaktorni yaratmoqdaYadro energetikasida inqilob: Ampera 30 yil davomida yoqilgʻi talab qilmaydigan reaktorni yaratmoqdaBugun, 05:55Bill Gatesning qizi asos solgan Phia startapi firibgarlikda ayblanmoqdaBill Gatesning qizi asos solgan Phia startapi firibgarlikda ayblanmoqdaBugun, 05:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi