Gadjyetlar olamida yangilik: BlueFox Aura A1 ixcham smartfoni ishlab chiqarishga tayyor

·37·Texno
Gadjyetlar olamida yangilik: BlueFox Aura A1 ixcham smartfoni ishlab chiqarishga tayyor

Zamonaviy smartfonlar bozori yirik ekranli qurilmalar bilan toʻlib-toshgan bir paytda, BlueFox kompaniyasi ixchamlikni xush koʻruvchilar uchun kutilmagan yangilikni taqdim etdi. Kompaniya oʻzining 4,7 dyuymli ekranga ega BlueFox Aura A1 modeli seriyali ishlab chiqarishdan oldingi yakuniy bosqichga oʻtganini rasman eʼlon qildi. Ushbu gadjyet oʻzining mitti oʻlchamlari va zamonaviy texnik imkoniyatlari bilan bozorda oʻz oʻrnini topishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qurilmaning oʻlchamlari 117 x 54,6 mm ni tashkil etadi, bu esa uni bir qoʻlda boshqarish uchun juda qulay qiladi. Smartfon Tianma kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan, piksellar aniqligi 1600 x 720 boʻlgan LCD-displey bilan jihozlangan. Eʼtiborli jihati shundaki, ekran 90 Hz yangilanish chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi va 600 nit yorqinlikka ega, bu esa ixcham qurilma uchun yuqori koʻrsatkich hisoblanadi.

Texnik imkoniyatlar va dizayn xususiyatlari

BlueFox Aura A1 tashqi koʻrinishi bilan ham foydalanuvchilarni befarq qoldirmaydi. Qurilma mustahkam metall ramka va matli AG shishadan ishlangan orqa panelga ega. Xavfsizlik uchun barmoq izi skaneri korpusning yon tomoniga joylashtirilgan. Shuningdek, smartfonda maishiy texnikani boshqarish uchun infraqizil port (IK-izluchatel) mavjud boʻlib, bu Oʻzbekiston kabi bozorlarda konditsioner va televizorlarni boshqarishda qoʻshimcha qulaylik yaratadi.

Kameraga toʻxtaladigan boʻlsak, asosiy modul 64 megapikselli OV64B40 datchigidan iborat. Old panelda esa 16 megapikselli selfi-kamerani koʻrishimiz mumkin. Bunday kichik korpusga yuqori aniqlikdagi kameraning oʻrnatilishi ixcham smartfonlar segmentida kam uchraydigan holatdir. Qurilma MediaTek G100 protsessori yordamida ishlaydi, xotira tizimi esa LPDDR4X va UFS 2.2 standartlariga asoslangan.

Dasturiy taʼminot va quvvat

Smartfonning eng hayratlanarli jihatlaridan biri uning kelajakka yoʻnaltirilganligidir. Ishlab chiqaruvchilar BlueFox Aura A1 modelini Android 16 operatsion tizimi boshqaruvi ostida chiqarishni rejalashtirmoqda. Bu esa qurilmaning uzoq vaqt davomida dolzarb boʻlib qolishini taʼminlaydi. Shuningdek, kontaktsiz toʻlovlar uchun NFC moduli ham mavjud.

Qurilmaning energiya taʼminoti va boshqa funksiyalari quyidagilardan iborat:

  • 3500 mAs sigʻimli akkumulyator;
  • 18 W quvvatga ega tezkor quvvatlash tizimi;
  • Infraqizil nurlatgich va NFC;
  • Zamonaviy USB Type-C porti.
Hozircha smartfonning aniq sotuvga chiqish sanasi va narxi ochiqlanmagan boʻlsa-da, mutaxassislar uni iPhone mini seriyasini sogʻingan foydalanuvchilar uchun munosib muqobil deb hisoblashmoqda. BlueFox Aura A1 oʻzining ergonomikasi va funksionalligi bilan smartfonlar olamida yangi trendni boshlab berishi mumkin.

BlueFoxSmartfonAndroid 16TexnologiyaGadjet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Telegram havolalarida muammo: t.me domeni brauzerlarda ishlamay qoldiTelegram havolalarida muammo: t.me domeni brauzerlarda ishlamay qoldiBugun, 12:53Yevropadagi anomal issiq: Midea qisqa muddatda 200 mingta konditsioner yetkazib berdiYevropadagi anomal issiq: Midea qisqa muddatda 200 mingta konditsioner yetkazib berdiBugun, 11:22NASA va Roskosmos rahbarlari Xalqaro koinot stansiyasi kelajagini muhokama qiladiNASA va Roskosmos rahbarlari Xalqaro koinot stansiyasi kelajagini muhokama qiladiBugun, 10:58StepX Neo: Dunyodagi ilk oflayn sunʼiy intellekt agentiga ega smartfon taqdim etildiStepX Neo: Dunyodagi ilk oflayn sunʼiy intellekt agentiga ega smartfon taqdim etildiBugun, 09:22Boy va muvaffaqiyatli: Nega texnologiya olami gigantlari yana AI sohasiga qaytmoqda?Boy va muvaffaqiyatli: Nega texnologiya olami gigantlari yana AI sohasiga qaytmoqda?Bugun, 07:58Uber strategiyasi: Kompaniya nima uchun "hamma narsa uchun ilova" boʻlishni istamaydi?Uber strategiyasi: Kompaniya nima uchun "hamma narsa uchun ilova" boʻlishni istamaydi?Bugun, 05:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi