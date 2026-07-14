Gadjyetlar olamida yangilik: BlueFox Aura A1 ixcham smartfoni ishlab chiqarishga tayyor
Zamonaviy smartfonlar bozori yirik ekranli qurilmalar bilan toʻlib-toshgan bir paytda, BlueFox kompaniyasi ixchamlikni xush koʻruvchilar uchun kutilmagan yangilikni taqdim etdi. Kompaniya oʻzining 4,7 dyuymli ekranga ega BlueFox Aura A1 modeli seriyali ishlab chiqarishdan oldingi yakuniy bosqichga oʻtganini rasman eʼlon qildi. Ushbu gadjyet oʻzining mitti oʻlchamlari va zamonaviy texnik imkoniyatlari bilan bozorda oʻz oʻrnini topishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qurilmaning oʻlchamlari 117 x 54,6 mm ni tashkil etadi, bu esa uni bir qoʻlda boshqarish uchun juda qulay qiladi. Smartfon Tianma kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan, piksellar aniqligi 1600 x 720 boʻlgan LCD-displey bilan jihozlangan. Eʼtiborli jihati shundaki, ekran 90 Hz yangilanish chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi va 600 nit yorqinlikka ega, bu esa ixcham qurilma uchun yuqori koʻrsatkich hisoblanadi.
Texnik imkoniyatlar va dizayn xususiyatlariBlueFox Aura A1 tashqi koʻrinishi bilan ham foydalanuvchilarni befarq qoldirmaydi. Qurilma mustahkam metall ramka va matli AG shishadan ishlangan orqa panelga ega. Xavfsizlik uchun barmoq izi skaneri korpusning yon tomoniga joylashtirilgan. Shuningdek, smartfonda maishiy texnikani boshqarish uchun infraqizil port (IK-izluchatel) mavjud boʻlib, bu Oʻzbekiston kabi bozorlarda konditsioner va televizorlarni boshqarishda qoʻshimcha qulaylik yaratadi.
Kameraga toʻxtaladigan boʻlsak, asosiy modul 64 megapikselli OV64B40 datchigidan iborat. Old panelda esa 16 megapikselli selfi-kamerani koʻrishimiz mumkin. Bunday kichik korpusga yuqori aniqlikdagi kameraning oʻrnatilishi ixcham smartfonlar segmentida kam uchraydigan holatdir. Qurilma MediaTek G100 protsessori yordamida ishlaydi, xotira tizimi esa LPDDR4X va UFS 2.2 standartlariga asoslangan.
Dasturiy taʼminot va quvvatSmartfonning eng hayratlanarli jihatlaridan biri uning kelajakka yoʻnaltirilganligidir. Ishlab chiqaruvchilar BlueFox Aura A1 modelini Android 16 operatsion tizimi boshqaruvi ostida chiqarishni rejalashtirmoqda. Bu esa qurilmaning uzoq vaqt davomida dolzarb boʻlib qolishini taʼminlaydi. Shuningdek, kontaktsiz toʻlovlar uchun NFC moduli ham mavjud.
Qurilmaning energiya taʼminoti va boshqa funksiyalari quyidagilardan iborat:
- 3500 mAs sigʻimli akkumulyator;
- 18 W quvvatga ega tezkor quvvatlash tizimi;
- Infraqizil nurlatgich va NFC;
- Zamonaviy USB Type-C porti.
…