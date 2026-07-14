Bosch AQSHda ilk bor yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻydi
Germaniyaning texnologik giganti Bosch kompaniyasi oʻz tarixida ilk bor AQSH hududida mikrosxemalar ishlab chiqarishni boshladi. Kaliforniya shtatining Rouzvill shahrida joylashgan yangi zavodda yarimoʻtkazgichlarning tajriba partiyalari muvaffaqiyatli tarzda konveyerdan chiqdi. Bu qadam nafaqat kompaniya uchun strategik ahamiyatga ega, balki global elektronika bozoridagi taʼminot zanjirini mustahkamlash yoʻlidagi muhim bosqichdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Loyiha doirasida Bosch 2023-yilda sotib olingan TSI Semiconductors korxonasi negizida zamonaviy ishlab chiqarish quvvatlarini barpo etdi. Umumiy qiymati 2 milliard dollarga baholangan ushbu zavod yil yakuniga qadar toʻliq quvvat bilan seriyali ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻyishi kutilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur tashabbus AQSH hukumati tomonidan ham qoʻllab-quvvatlanib, CHIPS Act dasturi doirasida 225 million dollar miqdorida davlat subsidiyasi ajratilgan.
Kremniy karbidi: Kelajak texnologiyasiYangi zavodning asosiy ixtisoslashuvi kremniy karbidi (SiC) asosidagi mikrosxemalarni tayyorlashdan iborat. Ushbu turdagi chiplar anʼanaviy kremniy komponentlariga qaraganda ancha samarali va chidamli hisoblanadi. Ayniqsa, elektromobillar sanoatida ularning oʻrni beqiyosdir. SiC-chiplar akkumulyatordan elektr dvigatelga energiya uzatishda yoʻqotishlarni kamaytiradi, bu esa oʻz navbatida mashinaning bir quvvatlanishda bosib oʻtadigan masofasini uzaytiradi va quvvatlanish jarayonini tezlashtiradi.
Bundan tashqari, ushbu yarimoʻtkazgichlar maʼlumotlarni qayta ishlash markazlari (data-centers) va mudofaa sanoatida ham keng qoʻllaniladi. Bosch North America prezidenti Pol Tomasning taʼkidlashicha, bugungi kunda sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalarining shiddatli rivojlanishi ham bunday yuqori unumdorlikka ega chiplarga boʻlgan talabni keskin oshirib yuborgan.
Strategik investitsiyalar va global maqsadlarBosch kompaniyasining AQSH bozoridagi rejalari faqatgina bitta zavod bilan cheklanib qolmaydi. Kompaniya 2031-yilga qadar ushbu mamlakat iqtisodiyotiga jami 7,5 milliard dollar sarmoya kiritishni maqsad qilgan. Bu kabi yirik loyihalar global logistika inqirozlari sharoitida taʼminot zanjirining barqarorligini taʼminlashga xizmat qiladi.
Hozirgi vaqtda avtomobil ishlab chiqaruvchilar butlovchi qismlarni mahalliylashtirishga alohida eʼtibor qaratmoqda. Bosch tomonidan AQSHda chiplar ishlab chiqarilishining yoʻlga qoʻyilishi Shimoliy Amerika avtobozoridagi yirik brendlar uchun logistika xarajatlarini kamaytirish va ishlab chiqarish surʼatini oshirish imkonini beradi. Bu esa oʻz navbatida yaqin kelajakda elektromobillar narxining arzonlashishiga ham bilvosita taʼsir koʻrsatishi mumkin.
Oʻzbekistonlik isteʼmolchilar uchun ham ushbu yangilik ahamiyatli, chunki Bosch butlovchi qismlari dunyodagi koʻplab mashhur avtomobil brendlari, jumladan, mamlakatimiz yoʻllarida harakatlanayotgan zamonaviy elektromobillar tarkibida ham uchraydi. Global ishlab chiqarishning kengayishi texnologik mahsulotlarning yanada qulay va ommabop boʻlishiga zamin yaratadi.
…