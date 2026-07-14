Bosch AQSHda ilk bor yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻydi

·27·Texno
Bosch AQSHda ilk bor yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻydi

Germaniyaning texnologik giganti Bosch kompaniyasi oʻz tarixida ilk bor AQSH hududida mikrosxemalar ishlab chiqarishni boshladi. Kaliforniya shtatining Rouzvill shahrida joylashgan yangi zavodda yarimoʻtkazgichlarning tajriba partiyalari muvaffaqiyatli tarzda konveyerdan chiqdi. Bu qadam nafaqat kompaniya uchun strategik ahamiyatga ega, balki global elektronika bozoridagi taʼminot zanjirini mustahkamlash yoʻlidagi muhim bosqichdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Loyiha doirasida Bosch 2023-yilda sotib olingan TSI Semiconductors korxonasi negizida zamonaviy ishlab chiqarish quvvatlarini barpo etdi. Umumiy qiymati 2 milliard dollarga baholangan ushbu zavod yil yakuniga qadar toʻliq quvvat bilan seriyali ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻyishi kutilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur tashabbus AQSH hukumati tomonidan ham qoʻllab-quvvatlanib, CHIPS Act dasturi doirasida 225 million dollar miqdorida davlat subsidiyasi ajratilgan.

Kremniy karbidi: Kelajak texnologiyasi

Yangi zavodning asosiy ixtisoslashuvi kremniy karbidi (SiC) asosidagi mikrosxemalarni tayyorlashdan iborat. Ushbu turdagi chiplar anʼanaviy kremniy komponentlariga qaraganda ancha samarali va chidamli hisoblanadi. Ayniqsa, elektromobillar sanoatida ularning oʻrni beqiyosdir. SiC-chiplar akkumulyatordan elektr dvigatelga energiya uzatishda yoʻqotishlarni kamaytiradi, bu esa oʻz navbatida mashinaning bir quvvatlanishda bosib oʻtadigan masofasini uzaytiradi va quvvatlanish jarayonini tezlashtiradi.

Bundan tashqari, ushbu yarimoʻtkazgichlar maʼlumotlarni qayta ishlash markazlari (data-centers) va mudofaa sanoatida ham keng qoʻllaniladi. Bosch North America prezidenti Pol Tomasning taʼkidlashicha, bugungi kunda sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalarining shiddatli rivojlanishi ham bunday yuqori unumdorlikka ega chiplarga boʻlgan talabni keskin oshirib yuborgan.

Strategik investitsiyalar va global maqsadlar

Bosch kompaniyasining AQSH bozoridagi rejalari faqatgina bitta zavod bilan cheklanib qolmaydi. Kompaniya 2031-yilga qadar ushbu mamlakat iqtisodiyotiga jami 7,5 milliard dollar sarmoya kiritishni maqsad qilgan. Bu kabi yirik loyihalar global logistika inqirozlari sharoitida taʼminot zanjirining barqarorligini taʼminlashga xizmat qiladi.

Hozirgi vaqtda avtomobil ishlab chiqaruvchilar butlovchi qismlarni mahalliylashtirishga alohida eʼtibor qaratmoqda. Bosch tomonidan AQSHda chiplar ishlab chiqarilishining yoʻlga qoʻyilishi Shimoliy Amerika avtobozoridagi yirik brendlar uchun logistika xarajatlarini kamaytirish va ishlab chiqarish surʼatini oshirish imkonini beradi. Bu esa oʻz navbatida yaqin kelajakda elektromobillar narxining arzonlashishiga ham bilvosita taʼsir koʻrsatishi mumkin.

Oʻzbekistonlik isteʼmolchilar uchun ham ushbu yangilik ahamiyatli, chunki Bosch butlovchi qismlari dunyodagi koʻplab mashhur avtomobil brendlari, jumladan, mamlakatimiz yoʻllarida harakatlanayotgan zamonaviy elektromobillar tarkibida ham uchraydi. Global ishlab chiqarishning kengayishi texnologik mahsulotlarning yanada qulay va ommabop boʻlishiga zamin yaratadi.

BoschYarimoʻtkazgichlarAQSHElektromobilTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bolalar uchun retro-uslubdagi yangi statsionar telefon taqdim etildiBolalar uchun retro-uslubdagi yangi statsionar telefon taqdim etildiBugun, 14:29Huawei yangi Pura 90s Pro Max va Pura 90s Pro 5G flagmanlarini namoyish etdiHuawei yangi Pura 90s Pro Max va Pura 90s Pro 5G flagmanlarini namoyish etdiBugun, 14:26Xitoy smartfon bozorida Huawei yetakchilikni qoʻlga oldi: Samsung va Xiaomi ortda qoldiXitoy smartfon bozorida Huawei yetakchilikni qoʻlga oldi: Samsung va Xiaomi ortda qoldiBugun, 13:22Telegram havolalarida muammo: t.me domeni brauzerlarda ishlamay qoldiTelegram havolalarida muammo: t.me domeni brauzerlarda ishlamay qoldiBugun, 12:53Gadjyetlar olamida yangilik: BlueFox Aura A1 ixcham smartfoni ishlab chiqarishga tayyorGadjyetlar olamida yangilik: BlueFox Aura A1 ixcham smartfoni ishlab chiqarishga tayyorBugun, 11:50Yevropadagi anomal issiq: Midea qisqa muddatda 200 mingta konditsioner yetkazib berdiYevropadagi anomal issiq: Midea qisqa muddatda 200 mingta konditsioner yetkazib berdiBugun, 11:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi