Huawei sanksiyalarga qaramay oʻsishda davom etmoqda: 2026-yil uchun ulkan rejalar

·0·Texno
Huawei sanksiyalarga qaramay oʻsishda davom etmoqda: 2026-yil uchun ulkan rejalar

Xitoyning texnologik giganti Huawei AQSH tomonidan joriy etilgan qatʼiy sanksiyalar va global butlovchi qismlar tanqisligiga qaramay, smartfon bozorida oʻz mavqeini tiklashda davom etmoqda. Kompaniya 2026-yilga borib qurilmalar yetkazib berish hajmini sezilarli darajada oshirishni rejalashtirmoqda, bu esa brendning inqirozdan toʻliq chiqib ketganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, Huawei joriy yilda smartfonlar sotuvini 20 foizga oshirishni maqsad qilgan. Taʼminot zanjiridagi manbalarning xabar berishicha, kompaniya 2026-yilda 60 milliondan ortiq smartfon sotishni koʻzlamoqda. Bu koʻrsatkich avvalgi prognozlardan ancha yuqori boʻlib, kompaniyaning oʻz chiplari va texnologiyalariga boʻlgan ishonchi ortib borayotganini koʻrsatadi.

Eʼtiborli jihati shundaki, Huawei kompaniyasining bu muvaffaqiyati global bozordagi murakkab vaziyat fonida yuz bermoqda. Hozirda koʻplab texnologik brendlar xotira mikrosxemalari narxi oshishi va butlovchi qismlar tanqisligi sababli ishlab chiqarish hajmini qisqartirishga majbur boʻlmoqda. Biroq Huawei oʻzining ichki resurslarini safarbar etgan holda, bu toʻsiqlarni chetlab oʻtishga muvaffaq boʻlyapti.

Raqobatchilar ortga chekinmoqda

Bozordagi vaziyat tahlil qilinganda, Android tizimida ishlovchi boshqa yirik brendlar — Honor, Oppo, Vivo va Xiaomi 2026-yil uchun moʻljallangan yetkazib berish rejalarini 15 foizdan 30 foizgacha qisqartirgani maʼlum boʻldi. Xotira chiplari defitsiti va butlovchi qismlar narxining yuqori bosimi ushbu kompaniyalarning oʻsish surʼatlarini jilovlab qolmoqda.

Huawei uchun esa vaziyat butkul boshqacha. Kompaniya Mate 80 va boshqa flagman modellarga boʻlgan yuqori talabni inobatga olib, 2025-yil uchun moʻljallangan 50 millionlik prognozini 2026-yilga kelib yana 10 million birlikka oshirdi. Mutaxassislarning fikricha, Huawei oʻzining smartfon va chipset segmentlarida erishayotgan texnologik yutuqlari evaziga noqulay tashqi muhitda ham oʻsishga erishmoqda.

Chiplar yetkazib beruvchi hamkorlardan birining taʼkidlashicha, Huawei hozirda buyurtmalar hajmi boʻyicha kutilmalarni toʻliq oqlayotgan va barqaror oʻsish dinamikasini namoyish etayotgan yagona yirik mijoz boʻlib qolmoqda. Bu esa kompaniyaning Xitoy ichki bozorida va xalqaro maydonda oʻz taʼsirini qayta tiklayotganini tasdiqlaydi.

Global bozor istiqbollari

Tadqiqotchi kompaniyalarning prognozlariga koʻra, joriy yilda faqatgina Huawei va Apple kabi brendlar oʻsish koʻrsatkichlarini qayd etishi mumkin. Boshqa ishlab chiqaruvchilar esa butlovchi qismlar narxi oshishi tufayli bozordagi oʻz ulushlarini yoʻqotish xavfi ostida turibdi.

Oʻzbekiston bozori uchun ham Huawei qurilmalarining qaytishi muhim ahamiyatga ega. Brendning yangi modellari oʻzining yuqori sifatli kameralari va mustaqil ekotizimi bilan mahalliy isteʼmolchilar orasida hamon mashhur. Kompaniyaning ishlab chiqarish hajmini oshirishi bozorimizda raqobatning kuchayishiga va foydalanuvchilar uchun tanlov imkoniyatining kengayishiga xizmat qiladi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Huawei misolida sanksiyalar kompaniyani kuchsizlantirish oʻrniga, uni oʻz texnologik mustaqilligini yaratishga undaganini koʻrish mumkin. 2026-yilga borib rejalashtirilgan 60 millionlik marra brendning global smartfon bozoridagi "katta oʻyin"ga toʻliq qaytganini anglatadi.

HuaweiSmartfonTexnologiyaXitoyBozor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX aksiyalari keskin arzonlashdi: Kompaniya kapitallashuvi 1 trillion dollarga kamaydiSpaceX aksiyalari keskin arzonlashdi: Kompaniya kapitallashuvi 1 trillion dollarga kamaydiBugun, 15:24OnePlus brendi AQSH va Yevropa bozorlarini tark etmoqda: Strategik chekinish sabablariOnePlus brendi AQSH va Yevropa bozorlarini tark etmoqda: Strategik chekinish sabablariBugun, 14:58SpaceX dunyodagi eng yirik raketani start maydonchasiga joylashtirdiSpaceX dunyodagi eng yirik raketani start maydonchasiga joylashtirdiBugun, 14:58VK xoldingi RuStore ilovalar doʻkonini sotishga qaror qildiVK xoldingi RuStore ilovalar doʻkonini sotishga qaror qildiBugun, 14:29Xiaomi oʻndan ortiq mashhur smartfonlariga xizmat koʻrsatishni toʻxtatdiXiaomi oʻndan ortiq mashhur smartfonlariga xizmat koʻrsatishni toʻxtatdiBugun, 13:53.ru va .rf domen zonalari: Egalar soni saytlar miqdoridan tezroq oʻsmoqda.ru va .rf domen zonalari: Egalar soni saytlar miqdoridan tezroq oʻsmoqdaBugun, 13:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi