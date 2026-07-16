Huawei sanksiyalarga qaramay oʻsishda davom etmoqda: 2026-yil uchun ulkan rejalar
Xitoyning texnologik giganti Huawei AQSH tomonidan joriy etilgan qatʼiy sanksiyalar va global butlovchi qismlar tanqisligiga qaramay, smartfon bozorida oʻz mavqeini tiklashda davom etmoqda. Kompaniya 2026-yilga borib qurilmalar yetkazib berish hajmini sezilarli darajada oshirishni rejalashtirmoqda, bu esa brendning inqirozdan toʻliq chiqib ketganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, Huawei joriy yilda smartfonlar sotuvini 20 foizga oshirishni maqsad qilgan. Taʼminot zanjiridagi manbalarning xabar berishicha, kompaniya 2026-yilda 60 milliondan ortiq smartfon sotishni koʻzlamoqda. Bu koʻrsatkich avvalgi prognozlardan ancha yuqori boʻlib, kompaniyaning oʻz chiplari va texnologiyalariga boʻlgan ishonchi ortib borayotganini koʻrsatadi.
Eʼtiborli jihati shundaki, Huawei kompaniyasining bu muvaffaqiyati global bozordagi murakkab vaziyat fonida yuz bermoqda. Hozirda koʻplab texnologik brendlar xotira mikrosxemalari narxi oshishi va butlovchi qismlar tanqisligi sababli ishlab chiqarish hajmini qisqartirishga majbur boʻlmoqda. Biroq Huawei oʻzining ichki resurslarini safarbar etgan holda, bu toʻsiqlarni chetlab oʻtishga muvaffaq boʻlyapti.
Raqobatchilar ortga chekinmoqdaBozordagi vaziyat tahlil qilinganda, Android tizimida ishlovchi boshqa yirik brendlar — Honor, Oppo, Vivo va Xiaomi 2026-yil uchun moʻljallangan yetkazib berish rejalarini 15 foizdan 30 foizgacha qisqartirgani maʼlum boʻldi. Xotira chiplari defitsiti va butlovchi qismlar narxining yuqori bosimi ushbu kompaniyalarning oʻsish surʼatlarini jilovlab qolmoqda.
Huawei uchun esa vaziyat butkul boshqacha. Kompaniya Mate 80 va boshqa flagman modellarga boʻlgan yuqori talabni inobatga olib, 2025-yil uchun moʻljallangan 50 millionlik prognozini 2026-yilga kelib yana 10 million birlikka oshirdi. Mutaxassislarning fikricha, Huawei oʻzining smartfon va chipset segmentlarida erishayotgan texnologik yutuqlari evaziga noqulay tashqi muhitda ham oʻsishga erishmoqda.
Chiplar yetkazib beruvchi hamkorlardan birining taʼkidlashicha, Huawei hozirda buyurtmalar hajmi boʻyicha kutilmalarni toʻliq oqlayotgan va barqaror oʻsish dinamikasini namoyish etayotgan yagona yirik mijoz boʻlib qolmoqda. Bu esa kompaniyaning Xitoy ichki bozorida va xalqaro maydonda oʻz taʼsirini qayta tiklayotganini tasdiqlaydi.
Global bozor istiqbollariTadqiqotchi kompaniyalarning prognozlariga koʻra, joriy yilda faqatgina Huawei va Apple kabi brendlar oʻsish koʻrsatkichlarini qayd etishi mumkin. Boshqa ishlab chiqaruvchilar esa butlovchi qismlar narxi oshishi tufayli bozordagi oʻz ulushlarini yoʻqotish xavfi ostida turibdi.
Oʻzbekiston bozori uchun ham Huawei qurilmalarining qaytishi muhim ahamiyatga ega. Brendning yangi modellari oʻzining yuqori sifatli kameralari va mustaqil ekotizimi bilan mahalliy isteʼmolchilar orasida hamon mashhur. Kompaniyaning ishlab chiqarish hajmini oshirishi bozorimizda raqobatning kuchayishiga va foydalanuvchilar uchun tanlov imkoniyatining kengayishiga xizmat qiladi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Huawei misolida sanksiyalar kompaniyani kuchsizlantirish oʻrniga, uni oʻz texnologik mustaqilligini yaratishga undaganini koʻrish mumkin. 2026-yilga borib rejalashtirilgan 60 millionlik marra brendning global smartfon bozoridagi "katta oʻyin"ga toʻliq qaytganini anglatadi.
…