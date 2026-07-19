AQSHda yadroviy reaktor bilan ishlaydigan ulkan konteyner kemasi loyihasi maʼqullandi

·23·Texno
AQSHda yadroviy reaktor bilan ishlaydigan ulkan konteyner kemasi loyihasi maʼqullandi

Dunyoda dengiz transportini ekologik toza va yuqori samarali energiya manbalariga oʻtkazish yoʻlida muhim qadam tashlandi. Amerika kemachilik byurosi (American Bureau of Shipping, ABS) Janubiy Koreyaning KRISO instituti tomonidan ishlab chiqilgan, ikki dona kichik modulli reaktor bilan jihozlangan ulkan konteyner kemasi konsepsiyasini rasman maʼqulladi. Ushbu loyiha fuqarolik savdo flotida yadroviy energiyadan foydalanish boʻyicha yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi avlod kemasi 15 000 TEU (20 futlik standart konteyner) sigʻimiga ega boʻlib, uning asosiy quvvat manbai sifatida erigan tuzli reaktorlar (Molten Salt Reactor, MSR) tanlangan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu texnologiya anʼanaviy suv osti kemalaridagi reaktorlardan farqli oʻlaroq, past bosim ostida ishlaydi. Bu esa avariya holatlarida portlash xavfini keskin kamaytiradi va kema xavfsizligini yuqori darajaga koʻtaradi.

Texnologik ustunlik va xavfsizlik choralari

MSR-reaktorlarining eng katta afzalligi shundaki, ular bir necha yil davomida qoʻshimcha yonilgʻi quyishsiz va murakkab texnik xizmat koʻrsatishsiz uzluksiz ishlash imkoniyatiga ega. Bu xalqaro yuk tashuvchi kompaniyalar uchun yonilgʻi xarajatlarini tejash va atmosferaga chiqariladigan zararli gazlar miqdorini nolga tushirish imkonini beradi. Reaktorlar maxsus energiya jamlash tizimi bilan birlashtirilgan boʻlib, u kema manevr qilayotgan vaqtda yuklamani reaktor va akkumulyatorlar oʻrtasida aqlli taqsimlaydi.

Kema konstruksiyasi ham yangi texnologiyaga moslab butunlay qayta koʻrib chiqilgan. Anʼanaviy yonilgʻi sisternalari va tutun chiqadigan moʻrilarning yoʻqligi qoʻshimcha yuk joylarini ochishga xizmat qildi. Reaktor boʻlmasi korpusning eng xavfsiz qismiga — markazga joylashtirilgan. Bu hududda deformatsiya ehtimoli past va yon tomondan toʻqnashuv sodir boʻlgan taqdirda reaktor maksimal darajada himoyalangan boʻladi.

Ekipaj xavfsizligi va kelajak rejalari

Loyiha mualliflari ekipaj aʼzolarining salomatligini ham birinchi oʻringa qoʻyishgan. Yashash xonalari va ishchi maydonlar kemaning burun qismiga, yaʼni reaktor boʻlmasidan imkon qadar uzoqroq masofaga koʻchirilgan. KRISO mutaxassislari gidrodinamik sinovlar oʻtkazib, kemaning hatto kuchli toʻlqinlar vaqtida ham 25 uzel (soatiga qariyb 46 km) tezlikni saqlab qolishini isbotlashdi.

Ushbu loyiha Samsung Heavy Industries va Koreya atom energiyasi tadqiqot instituti (KAERI) bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Hozirda MARINA deb nomlangan maxsus reaktor ustida ish olib borilmoqda. Navbatdagi bosqichda barcha tizimlarni kema korpusiga toʻliq integratsiya qilish boʻyicha batafsil muhandislik ishlari yakunlanadi. Agar loyiha muvaffaqiyatli amalga oshsa, Oʻzbekiston kabi mamlakatlarga yetkazib beriladigan mahsulotlarning logistika zanjirida ham ekologik toza va arzonroq dengiz yoʻllari paydo boʻlishi mumkin.

TexnologiyaYadro EnergiyasiDengiz FlotiKemaInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aqlli kolonkalardan voz kechish vaqti keldimi? Nubia his-tuygʻularni tushunadigan iMoochi robot-uy hayvonini taqdim etdiAqlli kolonkalardan voz kechish vaqti keldimi? Nubia his-tuygʻularni tushunadigan iMoochi robot-uy hayvonini taqdim etdiBugun, 14:55Xitoy aviatsiya sanoatida tarixiy burilish: C909 samolyotlari ilk bor xorijga sotildiXitoy aviatsiya sanoatida tarixiy burilish: C909 samolyotlari ilk bor xorijga sotildiBugun, 13:57Samsung Galaxy A34 uchun Android 17 asosidagi One UI 9 sinovlari boshlandiSamsung Galaxy A34 uchun Android 17 asosidagi One UI 9 sinovlari boshlandiBugun, 13:27AQSHda sunʼiy intellektga qarshi keng koʻlamli norozilik namoyishlari boshlandiAQSHda sunʼiy intellektga qarshi keng koʻlamli norozilik namoyishlari boshlandiBugun, 12:21Ilon Mask: SpaceX kompaniyasining qiymati butun Yer sayyorasidan qimmatroq boʻladiIlon Mask: SpaceX kompaniyasining qiymati butun Yer sayyorasidan qimmatroq boʻladiBugun, 11:54Xitoy koinotda sunʼiy intellekt tizimini ishga tushirib, Ilon Maskni ortda qoldirdiXitoy koinotda sunʼiy intellekt tizimini ishga tushirib, Ilon Maskni ortda qoldirdiBugun, 11:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda