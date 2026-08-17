Sunʼiy intellekt xodimni ishdan boʻshatdi: Claude boshqaruvidagi ilk holat

·13·Texno
Sunʼiy intellekt xodimni ishdan boʻshatdi: Claude boshqaruvidagi ilk holat
Qisqacha

Andon Labs kompaniyasida Claude nomli sun'iy intellekt 23 ta ish kunining 17 tasida soat 17:00 dagi smenaga kechikkan xodimni mustaqil ravishda ishdan bo'shatdi. Dastlab xodimlar uchun yaratilgan qoidalar Claude'ning cheklangan ishchi xotirasidan o'chib ketgani sababli u kechikishlarga bag'rikenglik bilan munosabatda bo'lgan.

San-Frantsisko shahrida sunʼiy intellekt texnologiyalarining rivojlanish tarixida muhim ahamiyatga ega boʻlgan oʻziga xos voqea qayd etildi. Andon Labs kompaniyasi Claude nomli sunʼiy intellektga chakana savdo doʻkonini boshqarish vazifasini topshirdi. Mazkur muassasada sunʼiy intellekt bilan bir qatorda inson xodimlar ham faoliyat yuritib kelayotgan edi. Mutaxassislar ushbu holatni zamonaviy texnologiyalar taraqqiyotida yangi bosqich boshlanganining yaqqol misoli sifatida baholamoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, oʻtgan oyda Claude oʻz faoliyatida ilk bor xodimlardan birini mustaqil ravishda ishdan boʻshatish haqida qaror qabul qilgan. Bunga xodimning muntazam ravishda kech qolishi sabab belgilangan. Aniqlanishicha, ishchi 23 ta ish kunining naq 17 tasida belgilangan soat 17:00 da boshlanadigan smenaga oʻz vaqtida kelmagan.

Sunʼiy intellektning dastlabki yondashuvi

Qizigʻi shundaki, zamonaviy texnologiya tizimdagi muammoni darhol payqamagan. Maʼlum boʻlishicha, sunʼiy intellekt tomonidan xodimlar uchun yaratilgan maxsus qoida va koʻrsatmalar uning cheklangan ishchi xotirasidan oʻchib ketgan. Oqibatda Claude maʼlum bir muddat oʻta bagʻrikeng rahbar sifatida ish tutib, xodimlarga kechikishlar uchun xavotir olmasliklarini ham bildirib kelgan.

Shunga qaramay, vaziyat oxir-oqibat tubdan oʻzgargan va sunʼiy intellekt qoidabuzarlikka jiddiy baho bergan. Bu esa avtomatlashtirilgan tizimlarning nafaqat maslahat berish, balki kadrlar siyosatida ham mustaqil qarorlar qabul qilish darajasiga yetib kelayotganini koʻrsatib berdi.

Rahbariyat fikri va kelajak istiqbollari

Andon Labs rahbari Lukas Petersxonning fikricha, yuzaga kelgan bu holat juda koʻrsatmali va ahamiyatlidir. Uning taʼkidlashicha, agar bu lavozimda tirik rahbar boʻlganida, u qoidabuzar xodimni ancha oldin ishdan boʻshatgan boʻlar edi. Shu boisdan ham Claude tomonidan qabul qilingan qaror noetik yoki adolatsiz deb baholanmayapti.

Mazkur keys sunʼiy intellekt tarixida ilk bor katta til modeli (LLM) toʻgʻridan-toʻgʻri rahbar vazifasini bajarib, insonni ishdan boʻshatish toʻgʻrisida mustaqil qaror qabul qilgani bilan ajralib turadi. Bu esa kelgusida mehnat bozorida menejment jarayonlarini avtomatlashtirish qanday tus olishi mumkinligini yaqqol namoyon etmoqda.

Sunʼiy intellektClaudeTexnologiyaIshdan boʻshatishAndon Labs
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arktika-M yoʻldoshi quyosh tutilishini fazodan videoga oldiArktika-M yoʻldoshi quyosh tutilishini fazodan videoga oldiBugun, 10:27NASA Oydagi uzoq muddatli missiyalar uchun olimlardan yordam soʻradiNASA Oydagi uzoq muddatli missiyalar uchun olimlardan yordam soʻradiBugun, 09:58Koinot chiqindilari: sunʼiy yoʻldoshlar kritik chegaraga yetmoqdaKoinot chiqindilari: sunʼiy yoʻldoshlar kritik chegaraga yetmoqdaKecha, 23:24Zamonaviy OLED-televizorlar 10 yil avvalgi modellardek eskirmoqdaZamonaviy OLED-televizorlar 10 yil avvalgi modellardek eskirmoqdaKecha, 19:51NASA oy missiyalarini xususiy kompaniyalarga topshirishni rejalashtirmoqdaNASA oy missiyalarini xususiy kompaniyalarga topshirishni rejalashtirmoqdaKecha, 19:23Xiaomi brendining ilk smartfoniga 15 yil toʻldiXiaomi brendining ilk smartfoniga 15 yil toʻldiKecha, 15:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi