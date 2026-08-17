Sunʼiy intellekt xodimni ishdan boʻshatdi: Claude boshqaruvidagi ilk holat
Andon Labs kompaniyasida Claude nomli sun'iy intellekt 23 ta ish kunining 17 tasida soat 17:00 dagi smenaga kechikkan xodimni mustaqil ravishda ishdan bo'shatdi. Dastlab xodimlar uchun yaratilgan qoidalar Claude'ning cheklangan ishchi xotirasidan o'chib ketgani sababli u kechikishlarga bag'rikenglik bilan munosabatda bo'lgan.
San-Frantsisko shahrida sunʼiy intellekt texnologiyalarining rivojlanish tarixida muhim ahamiyatga ega boʻlgan oʻziga xos voqea qayd etildi. Andon Labs kompaniyasi Claude nomli sunʼiy intellektga chakana savdo doʻkonini boshqarish vazifasini topshirdi. Mazkur muassasada sunʼiy intellekt bilan bir qatorda inson xodimlar ham faoliyat yuritib kelayotgan edi. Mutaxassislar ushbu holatni zamonaviy texnologiyalar taraqqiyotida yangi bosqich boshlanganining yaqqol misoli sifatida baholamoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, oʻtgan oyda Claude oʻz faoliyatida ilk bor xodimlardan birini mustaqil ravishda ishdan boʻshatish haqida qaror qabul qilgan. Bunga xodimning muntazam ravishda kech qolishi sabab belgilangan. Aniqlanishicha, ishchi 23 ta ish kunining naq 17 tasida belgilangan soat 17:00 da boshlanadigan smenaga oʻz vaqtida kelmagan.
Sunʼiy intellektning dastlabki yondashuviQizigʻi shundaki, zamonaviy texnologiya tizimdagi muammoni darhol payqamagan. Maʼlum boʻlishicha, sunʼiy intellekt tomonidan xodimlar uchun yaratilgan maxsus qoida va koʻrsatmalar uning cheklangan ishchi xotirasidan oʻchib ketgan. Oqibatda Claude maʼlum bir muddat oʻta bagʻrikeng rahbar sifatida ish tutib, xodimlarga kechikishlar uchun xavotir olmasliklarini ham bildirib kelgan.
Shunga qaramay, vaziyat oxir-oqibat tubdan oʻzgargan va sunʼiy intellekt qoidabuzarlikka jiddiy baho bergan. Bu esa avtomatlashtirilgan tizimlarning nafaqat maslahat berish, balki kadrlar siyosatida ham mustaqil qarorlar qabul qilish darajasiga yetib kelayotganini koʻrsatib berdi.
Rahbariyat fikri va kelajak istiqbollariAndon Labs rahbari Lukas Petersxonning fikricha, yuzaga kelgan bu holat juda koʻrsatmali va ahamiyatlidir. Uning taʼkidlashicha, agar bu lavozimda tirik rahbar boʻlganida, u qoidabuzar xodimni ancha oldin ishdan boʻshatgan boʻlar edi. Shu boisdan ham Claude tomonidan qabul qilingan qaror noetik yoki adolatsiz deb baholanmayapti.
Mazkur keys sunʼiy intellekt tarixida ilk bor katta til modeli (LLM) toʻgʻridan-toʻgʻri rahbar vazifasini bajarib, insonni ishdan boʻshatish toʻgʻrisida mustaqil qaror qabul qilgani bilan ajralib turadi. Bu esa kelgusida mehnat bozorida menejment jarayonlarini avtomatlashtirish qanday tus olishi mumkinligini yaqqol namoyon etmoqda.
…