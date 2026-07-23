Samsung Galaxy Z Fold8 ekranidagi asosiy muammo bartaraf etilishi kutilmoqda
Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻzining navbatdagi buklama smartfoni — Galaxy Z Fold8 modelida foydalanuvchilarni yillar davomida qiynab kelayotgan asosiy texnik kamchilikka chek qoʻyishni maqsad qilgan. Maʼlumotlarga koʻra, yangi qurilma ekran markazidagi koʻzga tashlanadigan buklanish chizigʻini (skladka) sezilarli darajada kamaytiradigan inqilobiy texnologiya bilan jihozlanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Taniqli texnologik insayder Ice Universe taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, Galaxy Z Fold8 modelining prototipi Oppo Find N6 va Vivo X Fold6 kabi raqobatchilar bilan solishtirilganda ancha silliq ekranga ega ekanligi maʼlum boʻldi. Bu natijaga erishish uchun muhandislar sharnir mexanizmini tubdan qayta ishlab chiqishgan, bu esa ekranga tushadigan bosimni bir tekis taqsimlash imkonini beradi.
Yangi sharnir va oʻz-oʻzini tiklash xususiyatiYangi texnologiyaning eng muhim jihati shundaki, ekran uzoq vaqt foydalanilgandan keyin ham oʻzining dastlabki silliqligini yoʻqotmaydi. Insayderning Samsung kompaniyasida ishlovchi manbalariga tayanib xabar berishicha, qurilma uch oy davomida faol sinovdan oʻtkazilganda ham ekrandagi chiziq chuqurlashmagan va oʻzgarishsiz qolgan. Bu buklama smartfonlar bozori uchun juda katta koʻrsatkich hisoblanadi.
Shuningdek, Galaxy Z Fold8 ekranida oʻziga xos "oʻz-oʻzini tiklash" effekti kuzatilgan. Agar smartfon uzoq vaqt yopiq turgandan soʻng ochilsa va bir necha daqiqa ochiq holatda qoldirilsa, buklanish chizigʻi asta-sekin tekislanib, deyarli koʻrinmas holatga keladi. Bu xususiyat displey paneli ostidagi yangi materiallar va takomillashtirilgan konstruksiya samarasi ekanligi aytilmoqda.
Oʻzbekiston bozorida Samsung brendining buklama qurilmalari katta qiziqish bilan kutib olinadi. Agar Galaxy Z Fold8 haqiqatan ham ushbu darajadagi chidamlilikni namoyish etsa, u bozorda yangi standartni oʻrnatishi va raqobatchilarni ortda qoldirishi mumkin. Hozirgi kunda koʻplab foydalanuvchilar aynan ekrandagi chiziq sababli buklama telefon sotib olishdan tiyilmoqda.
Shuni taʼkidlash joizki, ushbu xulosalar hozircha bitta sinov qurilmasi asosida chiqarilgan. Texnologiyaning haqiqiy chidamliligi va ommaviy ishlab chiqarishdagi sifati faqat qurilma rasman sotuvga chiqqanidan soʻng maʼlum boʻladi. Shunga qaramay, Samsung bu yoʻnalishda katta qadam tashlagani koʻrinib turibdi.
…