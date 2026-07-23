Samsung Galaxy Z Fold8 ekranidagi asosiy muammo bartaraf etilishi kutilmoqda

·51·Texno
Samsung Galaxy Z Fold8 ekranidagi asosiy muammo bartaraf etilishi kutilmoqda

Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻzining navbatdagi buklama smartfoni — Galaxy Z Fold8 modelida foydalanuvchilarni yillar davomida qiynab kelayotgan asosiy texnik kamchilikka chek qoʻyishni maqsad qilgan. Maʼlumotlarga koʻra, yangi qurilma ekran markazidagi koʻzga tashlanadigan buklanish chizigʻini (skladka) sezilarli darajada kamaytiradigan inqilobiy texnologiya bilan jihozlanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Taniqli texnologik insayder Ice Universe taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, Galaxy Z Fold8 modelining prototipi Oppo Find N6 va Vivo X Fold6 kabi raqobatchilar bilan solishtirilganda ancha silliq ekranga ega ekanligi maʼlum boʻldi. Bu natijaga erishish uchun muhandislar sharnir mexanizmini tubdan qayta ishlab chiqishgan, bu esa ekranga tushadigan bosimni bir tekis taqsimlash imkonini beradi.

Yangi sharnir va oʻz-oʻzini tiklash xususiyati

Yangi texnologiyaning eng muhim jihati shundaki, ekran uzoq vaqt foydalanilgandan keyin ham oʻzining dastlabki silliqligini yoʻqotmaydi. Insayderning Samsung kompaniyasida ishlovchi manbalariga tayanib xabar berishicha, qurilma uch oy davomida faol sinovdan oʻtkazilganda ham ekrandagi chiziq chuqurlashmagan va oʻzgarishsiz qolgan. Bu buklama smartfonlar bozori uchun juda katta koʻrsatkich hisoblanadi.

Shuningdek, Galaxy Z Fold8 ekranida oʻziga xos "oʻz-oʻzini tiklash" effekti kuzatilgan. Agar smartfon uzoq vaqt yopiq turgandan soʻng ochilsa va bir necha daqiqa ochiq holatda qoldirilsa, buklanish chizigʻi asta-sekin tekislanib, deyarli koʻrinmas holatga keladi. Bu xususiyat displey paneli ostidagi yangi materiallar va takomillashtirilgan konstruksiya samarasi ekanligi aytilmoqda.

Oʻzbekiston bozorida Samsung brendining buklama qurilmalari katta qiziqish bilan kutib olinadi. Agar Galaxy Z Fold8 haqiqatan ham ushbu darajadagi chidamlilikni namoyish etsa, u bozorda yangi standartni oʻrnatishi va raqobatchilarni ortda qoldirishi mumkin. Hozirgi kunda koʻplab foydalanuvchilar aynan ekrandagi chiziq sababli buklama telefon sotib olishdan tiyilmoqda.

Shuni taʼkidlash joizki, ushbu xulosalar hozircha bitta sinov qurilmasi asosida chiqarilgan. Texnologiyaning haqiqiy chidamliligi va ommaviy ishlab chiqarishdagi sifati faqat qurilma rasman sotuvga chiqqanidan soʻng maʼlum boʻladi. Shunga qaramay, Samsung bu yoʻnalishda katta qadam tashlagani koʻrinib turibdi.

SamsungGalaxy Z Fold8SmartfonTexnologiyaDispley
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58Meta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiMeta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiBugun, 00:57Anthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliAnthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliBugun, 00:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob