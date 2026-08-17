Redmi K100 Prosmartfonlari savdosi kutilganidan past keldi
Redmi K100 Pro va K100 Pro Max smartfonlarining Xitoydagi dastlabki umumiy savdolari K90 seriyasi natijasining taxminan 65 foizini tashkil etdi. Redmi K100 Pro savdosi avvalgi Redmi K90 ko'rsatkichining 50 foiziga, Redmi K100 Pro Max savdosi esa Redmi K90 Pro Max natijasining 85 foiziga teng bo'ldi.
Xitoy bozorida Xiaomi kompaniyasining soʻnggi flagman seriyasiga mansub Redmi K100 Pro hamda K100 Pro Max smartfonlarining dastlabki savdo koʻrsatkichlari avvalgi avlodga nisbatan pasayganini koʻrsatdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilmalarga boʻlgan boshlangʻich qiziqish oʻtgan yilgi K90 seriyasi natijalaridan sezilarli darajada ortda qolmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
RD Observation tahliliy agentligi taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, Redmi K100 Pro va K100 Pro Max modellarining ilk kecha hamda keyingi kun davomidagi umumiy savdolari K90 seriyasining oʻsha davrdagi natijasining taxminan 65 foizini tashkil etdi. Bu esa xaridorlar orasida yangi flagmanlarga nisbatan talab biroz pasayganidan dalolat beradi.
Modellar kesimidagi tafovutlarSavdolarning umumiy pasayishiga asosiy sabab oddiy Redmi K100 Pro modeli boʻldi. Uning sotuv hajmi dastlabki davrda oʻtgan yildagi Redmi K90 koʻrsatkichining atigi 50 foiziga teng keldi. Boshqacha aytganda, yangi Pro-modeli oʻzidan oldingi avlodga nisbatan ikki barobar zaifroq natija qayd etdi.
Shu bilan birga, yanada ilgʻor boʻlgan Redmi K100 Pro Max ahvoli biroz yaxshiroq ekani maʼlum boʻldi. Ushbu qurilma oʻtgan yilgi Redmi K90 Pro Max savdolarining 85 foizini qamrab olishga muvaffaq boʻldi. Bu shuni koʻrsatadiki, isteʼmolchilar oddiy versiyadan koʻra koʻproq yuqori toifadagi max-modemizatsiyani afzal koʻrmoqda.
Rasmiy statistika va tahlilchilar bahosiTaʼkidlash joizki, ushbu maʼlumotlar Xiaomi kompaniyasining rasmiy statistikasi bilan biroz ziddiyatga ega. 12-avgust kuni kompaniya rahbari Lu Vэйbin Redmi K100 Pro Max savdolari ilk kunda avvalgi avlod natijasining 150 foiziga yetganini eʼlon qilgan edi. Biroq mutaxassislar bu holatda vaqt oraligʻi turlicha olinganini tushuntirishdi.
Xiaomi rahbariyati taqdim etgan raqamlar 11-avgust yarim tungacha boʻlgan davrni, yaʼni taqdimot va savdolar boshlangan dastlabki bir necha soatni oʻz ichiga olgan. RD Observation bahosi esa ilk kecha va butun keyingi kunni qamrab olgan. Bu esa boshlangʻich shiddatli ajiotajdan soʻng savdolar tezda sekinlashganidan dalolat beradi.
Eslatib oʻtamiz, Redmi K100 Pro va K100 Pro Max smartfonlari 11-avgust oqshomida taqdim etilgan edi. Qurilmalar Qualcomm kompaniyasining flagman platformasi — K100 Pro modeli Snapdragon 8 Elite Gen 5 V-series, Pro Max esa toʻlaqonli Snapdragon 8 Elite Gen 5 protsessori bilan jihozlangan. Shuningdek, mazkur gadjetlarning asosiy oʻziga xos jihatlari sirasiga katta hajmli batareyalar — mos ravishda 8580 va 9070 mA·ch hamda Bose bilan hamkorlikda sozlangan audio tizim kiradi. Hozircha bu faqat dastlabki kunlar natijalari boʻlib, butun turkumning tijoriy muvaffaqiyati haqida xulosa chiqarishga erta.
…