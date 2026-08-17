Redmi K100 Prosmartfonlari savdosi kutilganidan past keldi

·18·Texno
Redmi K100 Prosmartfonlari savdosi kutilganidan past keldi
Qisqacha

Redmi K100 Pro va K100 Pro Max smartfonlarining Xitoydagi dastlabki umumiy savdolari K90 seriyasi natijasining taxminan 65 foizini tashkil etdi. Redmi K100 Pro savdosi avvalgi Redmi K90 ko'rsatkichining 50 foiziga, Redmi K100 Pro Max savdosi esa Redmi K90 Pro Max natijasining 85 foiziga teng bo'ldi.

Xitoy bozorida Xiaomi kompaniyasining soʻnggi flagman seriyasiga mansub Redmi K100 Pro hamda K100 Pro Max smartfonlarining dastlabki savdo koʻrsatkichlari avvalgi avlodga nisbatan pasayganini koʻrsatdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilmalarga boʻlgan boshlangʻich qiziqish oʻtgan yilgi K90 seriyasi natijalaridan sezilarli darajada ortda qolmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

RD Observation tahliliy agentligi taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, Redmi K100 Pro va K100 Pro Max modellarining ilk kecha hamda keyingi kun davomidagi umumiy savdolari K90 seriyasining oʻsha davrdagi natijasining taxminan 65 foizini tashkil etdi. Bu esa xaridorlar orasida yangi flagmanlarga nisbatan talab biroz pasayganidan dalolat beradi.

Modellar kesimidagi tafovutlar

Savdolarning umumiy pasayishiga asosiy sabab oddiy Redmi K100 Pro modeli boʻldi. Uning sotuv hajmi dastlabki davrda oʻtgan yildagi Redmi K90 koʻrsatkichining atigi 50 foiziga teng keldi. Boshqacha aytganda, yangi Pro-modeli oʻzidan oldingi avlodga nisbatan ikki barobar zaifroq natija qayd etdi.

Shu bilan birga, yanada ilgʻor boʻlgan Redmi K100 Pro Max ahvoli biroz yaxshiroq ekani maʼlum boʻldi. Ushbu qurilma oʻtgan yilgi Redmi K90 Pro Max savdolarining 85 foizini qamrab olishga muvaffaq boʻldi. Bu shuni koʻrsatadiki, isteʼmolchilar oddiy versiyadan koʻra koʻproq yuqori toifadagi max-modemizatsiyani afzal koʻrmoqda.

Rasmiy statistika va tahlilchilar bahosi

Taʼkidlash joizki, ushbu maʼlumotlar Xiaomi kompaniyasining rasmiy statistikasi bilan biroz ziddiyatga ega. 12-avgust kuni kompaniya rahbari Lu Vэйbin Redmi K100 Pro Max savdolari ilk kunda avvalgi avlod natijasining 150 foiziga yetganini eʼlon qilgan edi. Biroq mutaxassislar bu holatda vaqt oraligʻi turlicha olinganini tushuntirishdi.

Xiaomi rahbariyati taqdim etgan raqamlar 11-avgust yarim tungacha boʻlgan davrni, yaʼni taqdimot va savdolar boshlangan dastlabki bir necha soatni oʻz ichiga olgan. RD Observation bahosi esa ilk kecha va butun keyingi kunni qamrab olgan. Bu esa boshlangʻich shiddatli ajiotajdan soʻng savdolar tezda sekinlashganidan dalolat beradi.

Eslatib oʻtamiz, Redmi K100 Pro va K100 Pro Max smartfonlari 11-avgust oqshomida taqdim etilgan edi. Qurilmalar Qualcomm kompaniyasining flagman platformasi — K100 Pro modeli Snapdragon 8 Elite Gen 5 V-series, Pro Max esa toʻlaqonli Snapdragon 8 Elite Gen 5 protsessori bilan jihozlangan. Shuningdek, mazkur gadjetlarning asosiy oʻziga xos jihatlari sirasiga katta hajmli batareyalar — mos ravishda 8580 va 9070 mA·ch hamda Bose bilan hamkorlikda sozlangan audio tizim kiradi. Hozircha bu faqat dastlabki kunlar natijalari boʻlib, butun turkumning tijoriy muvaffaqiyati haqida xulosa chiqarishga erta.

XiaomiRedmiSmartfonlarTexnologiyalarXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy S26 smartfoni cho‘ntakda portlab, egasini jarohatladiSamsung Galaxy S26 smartfoni cho‘ntakda portlab, egasini jarohatladiBugun, 15:57Starlink Indoneziyadagi zilzila qurbonlariga bepul internet ulashmoqdaStarlink Indoneziyadagi zilzila qurbonlariga bepul internet ulashmoqdaBugun, 14:50Galaxy Z Fold8 Ultra ekranni almashtirish narxi maʼlum qilindiGalaxy Z Fold8 Ultra ekranni almashtirish narxi maʼlum qilindiBugun, 14:23Sunʼiy intellekt xodimni ishdan boʻshatdi: Claude boshqaruvidagi ilk holatSunʼiy intellekt xodimni ishdan boʻshatdi: Claude boshqaruvidagi ilk holatBugun, 12:52Arktika-M yoʻldoshi quyosh tutilishini fazodan videoga oldiArktika-M yoʻldoshi quyosh tutilishini fazodan videoga oldiBugun, 10:27NASA Oydagi uzoq muddatli missiyalar uchun olimlardan yordam soʻradiNASA Oydagi uzoq muddatli missiyalar uchun olimlardan yordam soʻradiBugun, 09:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi