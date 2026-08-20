SpaceX tarixida ilk bor qaytariladigan Starship kemasini sinovdan oʻtkazdi
SpaceX tarixida ilk bor Yerga qaytib kelayotgan Starship kemasini maxsus minora yordamida havoda tutib olishni rejalashtirmoqda. Massey sinov poligonida Ship 41 ilk statik o't yoqish testidan o'tkazilib, undagi bitta Raptor dvigatelining ishlashi tekshirildi. Kema Booster 21 bilan birgalikda Flight 14 sinov parvozida uchirilishi, unda ilk to'laqonli orbital parvozni amalga oshirishi va Starlink V3 sun'iy yo'ldoshlarini koinotga olib chiqishi ko'zda tutilgan.
SpaceX kompaniyasi oʻzining ulkan Starship raketasini navbatdagi sinov parvoziga tayyorlash jarayonida muhim bosqichni muvaffaqiyatli yakunladi. NASASpaceflight maʼlumotiga koʻra, Massey sinov poligonida Ship 41 deb nomlangan kema oʻzining ilk statik oʻt yoqish testidan oʻtkazildi va unda oʻrnatilgan bitta Raptor dvigatelining ishlashi tekshirildi. Ushbu muhim qadam kelgusida amalga oshiriladigan Flight 14 sinov parvoziga tayyorgarlik koʻrish yoʻlidagi navbatdagi qadam hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Rejalarga koʻra, kelgusi parvoz vaqtida Ship 41 kosmosga Booster 21 tezlatgichi bilan birgalikda joʻnab ketishi koʻzda tutilgan. Mutaxassislar ushbu versiyadagi kema uchun tarixdagi ilk toʻlaqonli orbital traektoriya boʻyicha parvozni amalga oshirishni rejalashtirmoqdalar. Shuningdek, Flight 14 dasturi доирасида Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarini koinotga uchratish ham koʻzda tutilgan.
Tarixdagi ilk noyob tutib olish jarayoniMazkur sinov parvozining eng diqqatga sazovor jihati shundaki, SpaceX ilk bor Yerga qaytib kelayotgan Starship kemasini maxsus minora yordamida havoda tutib olishni rejalashtirmoqda. Ushbu texnologik yechim kelajakda raketalarning barcha qismlarini toʻliq va tezkor qayta tiklash hamda ulardan qayta foydalanish imkoniyatini taqdim etishi bilan nihoyatda muhim ahamiyat kasb etadi.
Maʼlum boʻlishicha, Ship 41 prototipi joriy yilning iyun va iyul oylarida barcha zarur kriogen sinovlaridan muvaffaqiyatli oʻtgan edi. Hozirgi bosqichda esa muhandislar bir nechta Raptor dvigatellari ishtirokida navbatdagi oʻt yoqish testlarini oʻtkazishni rejalashtirmoqdalar. Ushbu murakkab jarayonlar muvaffaqiyatli yakunlansa, kompaniya 2026-yilning boshlaridayoq navbatdagi muhim parvozga chiqish imkoniyatiga ega boʻladi.
…