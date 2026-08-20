SpaceX tarixida ilk bor qaytariladigan Starship kemasini sinovdan oʻtkazdi

·17·Texno
SpaceX tarixida ilk bor qaytariladigan Starship kemasini sinovdan oʻtkazdi
Qisqacha

SpaceX tarixida ilk bor Yerga qaytib kelayotgan Starship kemasini maxsus minora yordamida havoda tutib olishni rejalashtirmoqda. Massey sinov poligonida Ship 41 ilk statik o't yoqish testidan o'tkazilib, undagi bitta Raptor dvigatelining ishlashi tekshirildi. Kema Booster 21 bilan birgalikda Flight 14 sinov parvozida uchirilishi, unda ilk to'laqonli orbital parvozni amalga oshirishi va Starlink V3 sun'iy yo'ldoshlarini koinotga olib chiqishi ko'zda tutilgan.

SpaceX kompaniyasi oʻzining ulkan Starship raketasini navbatdagi sinov parvoziga tayyorlash jarayonida muhim bosqichni muvaffaqiyatli yakunladi. NASASpaceflight maʼlumotiga koʻra, Massey sinov poligonida Ship 41 deb nomlangan kema oʻzining ilk statik oʻt yoqish testidan oʻtkazildi va unda oʻrnatilgan bitta Raptor dvigatelining ishlashi tekshirildi. Ushbu muhim qadam kelgusida amalga oshiriladigan Flight 14 sinov parvoziga tayyorgarlik koʻrish yoʻlidagi navbatdagi qadam hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Rejalarga koʻra, kelgusi parvoz vaqtida Ship 41 kosmosga Booster 21 tezlatgichi bilan birgalikda joʻnab ketishi koʻzda tutilgan. Mutaxassislar ushbu versiyadagi kema uchun tarixdagi ilk toʻlaqonli orbital traektoriya boʻyicha parvozni amalga oshirishni rejalashtirmoqdalar. Shuningdek, Flight 14 dasturi доирасида Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarini koinotga uchratish ham koʻzda tutilgan.

Tarixdagi ilk noyob tutib olish jarayoni

Mazkur sinov parvozining eng diqqatga sazovor jihati shundaki, SpaceX ilk bor Yerga qaytib kelayotgan Starship kemasini maxsus minora yordamida havoda tutib olishni rejalashtirmoqda. Ushbu texnologik yechim kelajakda raketalarning barcha qismlarini toʻliq va tezkor qayta tiklash hamda ulardan qayta foydalanish imkoniyatini taqdim etishi bilan nihoyatda muhim ahamiyat kasb etadi.

Maʼlum boʻlishicha, Ship 41 prototipi joriy yilning iyun va iyul oylarida barcha zarur kriogen sinovlaridan muvaffaqiyatli oʻtgan edi. Hozirgi bosqichda esa muhandislar bir nechta Raptor dvigatellari ishtirokida navbatdagi oʻt yoqish testlarini oʻtkazishni rejalashtirmoqdalar. Ushbu murakkab jarayonlar muvaffaqiyatli yakunlansa, kompaniya 2026-yilning boshlaridayoq navbatdagi muhim parvozga chiqish imkoniyatiga ega boʻladi.

SpaceXStarshipShip 41TexnologiyaKosmos
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi mashhur smartfon va planshetlarni dasturiy qoʻllab-quvvatlashni toʻxtatdiXiaomi mashhur smartfon va planshetlarni dasturiy qoʻllab-quvvatlashni toʻxtatdiBugun, 11:53Lufthansa samolyotlarida Starlink yuqori tezlikdagi interneti ishga tushirildiLufthansa samolyotlarida Starlink yuqori tezlikdagi interneti ishga tushirildiBugun, 11:29Firefly Oyning -170 daraja sovuq tunlariga qarshi mini-isitgich yuboradiFirefly Oyning -170 daraja sovuq tunlariga qarshi mini-isitgich yuboradiBugun, 08:27AQSh suveren razvedkasi orbitadan radiotoʻlqinlarni kuzatishni boshladiAQSh suveren razvedkasi orbitadan radiotoʻlqinlarni kuzatishni boshladiBugun, 07:54NASA kosmik teleskopni qutqarish boʻyicha noyob operatsiyani bekor qildiNASA kosmik teleskopni qutqarish boʻyicha noyob operatsiyani bekor qildiBugun, 07:25Framework yangilangan protsessorli modul noutbukini taqdim etdiFramework yangilangan protsessorli modul noutbukini taqdim etdiBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi