Apple kompaniyasining 2026-yilgi asosiy taqdimoti sanasi maʼlum boʻldi

·18·Texno
Apple kompaniyasining 2026-yilgi asosiy taqdimoti sanasi maʼlum boʻldi
Qisqacha

Apple kompaniyasining 2026-yilgi asosiy taqdimoti 9-sentabrga belgilangan, biroq bu sana hozircha rasman tasdiqlanmagan. Tadbirda kompaniyaning ilk buklanadigan smartfoni, norasmiy ravishda iPhone Ultra deb atalayotgan qurilma hamda iPhone 18 Pro liniyasi namoyish etilishi kutilmoqda. Shuningdek, Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4, yangilangan HomePod va Apple TV qurilmalari taqdim etilishi mumkin.

Apple kompaniyasi oʻzining anʼanaviy kuzgi taqdimotiga qizgʻin hozirlik koʻrmoqda va bu yilgi tadbir texnologiya olami uchun oʻta muhim voqeaga aylanishi kutilmoqda. ixbt.com nashrining xabar berishicha, korporatsiyaning asosiy taqdimoti 9-sentabrga belgilangan boʻlib, unda koʻpchilik uzoq kutgan yangi qurilmalar namoyish etiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Joriy yilgi tadbirning eng asosiy shov-shuvli yangiligi sifatida Appleʼning ilk buklanadigan smartfoni taqdim etilishi kutilmoqda. Mazkur innovatsion qurilma hozircha norasmiy ravishda iPhone Ultra deb atalmoqda va u kompaniya tarixidagi ilk buklanadigan gadjet boʻlishi kutilmoqda.

Kutilayotgan yangi qurilmalar va taqdimot tafsilotlari

Mutaxassislarning fikricha, buklanadigan smartfondan tashqari, anʼanaviy flagman qurilmalar qatori ham yangilanadi. Xususan, tadbir doirasida iPhone 18 Pro liniyasi ham keng jamoatchilikka eʼlon qilinishi rejalashtirilgan.

Shuningdek, tarqalgan dastlabki maʼlumotlarga koʻra, taqdimotda yangi avlod aqlli soatlari — Apple Watch Series 12 va Apple Watch Ultra 4 qurilmalarini ham koʻrish mumkin boʻladi. Qolaversa, qoʻshimcha yangi gadjetlar qatorida yangilangan HomePod hamda Apple TV qurilmalari ham namoyish etilishi ehtimoldan xoli emas.

Maʼlum qilinishicha, taqdimot marosimidan koʻp oʻtmay Apple yangi mahsulotlar uchun dastlabki buyurtmalarni qabul qilishni boshlaydi va shundan soʻnggina savdolar start oladi. Biroq shuni taʼkidlash joizki, kompaniya hozircha tadbirning aniq sanasini rasman tasdiqlagani yoʻq va yangi buklanadigan iPhoneʼning texnik xususiyatlari ham sir saqlanmoqda.

Mazkur insayderlik maʼlumotlari texnologik olamda oʻzining aniq bashoratlari bilan tanilgan Majin Bu tomonidan taqdim etildi. Ushbu axborot manbasi avvalroq iPad mini planshetining aniq parametrlari, iPhone 12 ranglar palitrasi, iPhone 15 modellaridagi ayrim nuqsonlar hamda iPhone 16 maketlarining ishonchli fotosuratlarini oldindan fosh etgani bilan eʼtibor qozongan edi.

AppleiPhone UltraiPhone 18 ProTexnologiyalarTaqdimot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elon Musk Starship raketasining navbatdagi sinovlari va rejalari haqida gapirdiElon Musk Starship raketasining navbatdagi sinovlari va rejalari haqida gapirdiBugun, 13:27Xiaomi mashhur smartfon va planshetlarni dasturiy qoʻllab-quvvatlashni toʻxtatdiXiaomi mashhur smartfon va planshetlarni dasturiy qoʻllab-quvvatlashni toʻxtatdiBugun, 11:53Lufthansa samolyotlarida Starlink yuqori tezlikdagi interneti ishga tushirildiLufthansa samolyotlarida Starlink yuqori tezlikdagi interneti ishga tushirildiBugun, 11:29SpaceX tarixida ilk bor qaytariladigan Starship kemasini sinovdan oʻtkazdiSpaceX tarixida ilk bor qaytariladigan Starship kemasini sinovdan oʻtkazdiBugun, 10:53Firefly Oyning -170 daraja sovuq tunlariga qarshi mini-isitgich yuboradiFirefly Oyning -170 daraja sovuq tunlariga qarshi mini-isitgich yuboradiBugun, 08:27AQSh suveren razvedkasi orbitadan radiotoʻlqinlarni kuzatishni boshladiAQSh suveren razvedkasi orbitadan radiotoʻlqinlarni kuzatishni boshladiBugun, 07:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi