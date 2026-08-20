Apple kompaniyasining 2026-yilgi asosiy taqdimoti sanasi maʼlum boʻldi
Apple kompaniyasining 2026-yilgi asosiy taqdimoti 9-sentabrga belgilangan, biroq bu sana hozircha rasman tasdiqlanmagan. Tadbirda kompaniyaning ilk buklanadigan smartfoni, norasmiy ravishda iPhone Ultra deb atalayotgan qurilma hamda iPhone 18 Pro liniyasi namoyish etilishi kutilmoqda. Shuningdek, Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4, yangilangan HomePod va Apple TV qurilmalari taqdim etilishi mumkin.
Apple kompaniyasi oʻzining anʼanaviy kuzgi taqdimotiga qizgʻin hozirlik koʻrmoqda va bu yilgi tadbir texnologiya olami uchun oʻta muhim voqeaga aylanishi kutilmoqda. ixbt.com nashrining xabar berishicha, korporatsiyaning asosiy taqdimoti 9-sentabrga belgilangan boʻlib, unda koʻpchilik uzoq kutgan yangi qurilmalar namoyish etiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Joriy yilgi tadbirning eng asosiy shov-shuvli yangiligi sifatida Appleʼning ilk buklanadigan smartfoni taqdim etilishi kutilmoqda. Mazkur innovatsion qurilma hozircha norasmiy ravishda iPhone Ultra deb atalmoqda va u kompaniya tarixidagi ilk buklanadigan gadjet boʻlishi kutilmoqda.
Kutilayotgan yangi qurilmalar va taqdimot tafsilotlariMutaxassislarning fikricha, buklanadigan smartfondan tashqari, anʼanaviy flagman qurilmalar qatori ham yangilanadi. Xususan, tadbir doirasida iPhone 18 Pro liniyasi ham keng jamoatchilikka eʼlon qilinishi rejalashtirilgan.
Shuningdek, tarqalgan dastlabki maʼlumotlarga koʻra, taqdimotda yangi avlod aqlli soatlari — Apple Watch Series 12 va Apple Watch Ultra 4 qurilmalarini ham koʻrish mumkin boʻladi. Qolaversa, qoʻshimcha yangi gadjetlar qatorida yangilangan HomePod hamda Apple TV qurilmalari ham namoyish etilishi ehtimoldan xoli emas.
Maʼlum qilinishicha, taqdimot marosimidan koʻp oʻtmay Apple yangi mahsulotlar uchun dastlabki buyurtmalarni qabul qilishni boshlaydi va shundan soʻnggina savdolar start oladi. Biroq shuni taʼkidlash joizki, kompaniya hozircha tadbirning aniq sanasini rasman tasdiqlagani yoʻq va yangi buklanadigan iPhoneʼning texnik xususiyatlari ham sir saqlanmoqda.
Mazkur insayderlik maʼlumotlari texnologik olamda oʻzining aniq bashoratlari bilan tanilgan Majin Bu tomonidan taqdim etildi. Ushbu axborot manbasi avvalroq iPad mini planshetining aniq parametrlari, iPhone 12 ranglar palitrasi, iPhone 15 modellaridagi ayrim nuqsonlar hamda iPhone 16 maketlarining ishonchli fotosuratlarini oldindan fosh etgani bilan eʼtibor qozongan edi.
…